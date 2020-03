Coronavirus: Natuurgebieden overvol, overheidsinstellingen waarschuwen burgers

De belangrijkste punten van vandaag:

NL-alert: Houd 1,5 meter afstand

Gemeente Den Haag: 'Ga vandaag niet naar bos en strand'

Natuurgebieden zijn overvol

Noordwijkse burgemeester en strandtenthouders Scheveningen roepen dagjesmensen op weg te blijven van het strand

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Natuurmonumenten roept mensen met klem op om niet meer naar natuurgebieden te komen. 'Onze gebieden worden momenteel overspoeld met duizenden bezoekers en wij vinden dit nier meer verantwoord', laat de organisatie weten. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vroegen vrijdag al aan recreanten om rustige plekken op te zoeken, maar hier is weinig gehoor aan gegeven. Boze boswachters lieten op twitter al weten dat wandelaars en fietsers ondanks alle waarschuwingen toch in groepjes de natuur in trekken.

Nederlanders worden gewaarschuwd met NL-alert

De overheid heeft zondagmorgen een NL-alert gestuurd. In het bericht wordt iedereen in Nederland er nogmaals op gewezen dat ze de instructies op moeten volgen en anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Ook moeten mensen die ziek of verkouden zijn thuisblijven. 'Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona.'

'Ga vandaag niet naar bos en strand'

De gemeente Den Haag roept mensen op om zondag niet naar het bos of het strand te gaan. 'Voorkom mensenmassa's en houd afstand', zo roept de gemeente op. '1,5 meter is de norm. Beperk risico's voor uzelf en anderen'. Ook andere gemeenten in de regio hebben zondagmorgen hun inwoners op hart gedrukt om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de onderlinge afstand in acht te nemen.

Uitstel als je waterschapsbelasting niet kunt betalen

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag bekend.

Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen helemaal stil en betalen facturen direct, ruim voor de vervaldatum. Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien.

Langeland Ziekenhuis heeft tweeduizend mondkapjes binnengekregen

'Onze campagne voor mondkapjes is een groot succes', zegt het ziekenhuis op Facebook. 'We mochten binnen één dag al ruim 2.000 mondkapjes en nog andere beschermingsmaterialen in ontvangst nemen!' Het ziekenhuis is er echter nog niet. Zo zoekt de zorginstelling nog verpakte mondkapjes en chirurgische maskers. 'Zelfgemaakte maskers kunnen we helaas nog niet in ontvangst nemen', besluit het ziekenhuis.

Nog geen boetes voor grens oversteken

De politie heeft ten noorden van Antwerpen nog geen boetes opgelegd aan Nederlanders die zonder geldige reden de grens oversteken. Maar volgens een woordvoerder kan dat gaan komen als deze week Nederlanders dat toch weer gaan proberen. Er zijn voor zover bekend in de regio Antwerpen dit weekend nog maar weinig Nederlanders die dat doen.

Den Haag bedankt zorgmedewerkers

In heel Den Haag worden zorgmedewerkers bedankt via informatieborden. De borden die normaal reclames laten zien, tonen nu een bedanktekst en de hashtag #Samenkunnenweditaan.

Informatiebord op de Grote Marktstraat | Foto: Regio 15

Burgemeester Noordwijk vraagt mensen om weg te blijven van het strand

De burgemeester van Noordwijk, Wendy Verkleij, roept mensen op om niet naar het strand te komen. Door het coronavirus zijn veel plekken waar mensen hun vrije tijd doorbrachten gesloten. Daarom worden openbare plekken veelal opgezocht om te wandelen. Verkleij wil dat dagjesmensen zondag en op andere mooie dagen niet naar de kust bij de badplaats komen.

Volgens de burgemeester liepen zaterdag op de boulevard en het strand veel recreanten die de richtlijn om 1.5 meter afstand van elkaar te houden, niet naleefden. Verkleij is dan ook verbaasd dat bezoekers zich 'zo weinig verplicht voelen om ook mee te helpen en om naar de voorgeschreven maatregelen te doen en te laten', stelt zij in een verklaring. 'In het belang van iedereen vraag ik dan ook: kom niet naar de kust van Noordwijk. Deze zondag niet, maar ook al die andere mooie lentedagen niet die er nog gaan komen, zolang corona bestreden moet worden.'

Strandexploitant: 'Kom niet naar Scheveningen.'

Eerder riep ook al de Vereniging voor Strandexploitanten (VVS) Scheveningen bezoekers op om niet naar de badplaats te komen. Ondanks de landelijke maatregelen vanwege het coronavirus was het zaterdag, tot verbazing van voorzitter André Triep, een drukte van jewelste op de boulevard: 'Mensen snappen nog steeds niet dat het ernstig is! We willen als horeca zo snel mogelijk weer open?!'

Gelovigen kunnen online kerkdiensten volgen

Kerkgangers die normaal gesproken zondag in de kerkbanken zitten, kunnen daar in verband met de coronacrisis in veel gevallen niet terecht. Daarom hebben veel kerken een onlinealternatief bedacht. De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) stelt dat parochies wel een besloten viering kunnen houden en deze kunnen streamen. 'En dat gebeurt ook op veel plekken.'

Eerste persoon in regio overleden

De regio Haaglanden telt op dit moment 114 bevestigde coronabesmettingen. Daarnaast meldt de GGD Haaglanden dat één persoon aan de gevolgen van het virus is overleden.

Ook Spanje valt onder Nederlands vliegverbod

Het kabinet breidt het tijdelijke vliegverbod wegens het coronavirus uit. Ook vluchten uit Spanje worden geweerd, behalve "geplande en ongeplande" vluchten met alleen Nederlanders aan boord die terug naar ons land komen en enkele andere uitzonderingen, zoals het vervoer van medisch personeel en patiënten. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Het verbod is zaterdagavond om 20.00 uur ingegaan en geldt in principe tot 4 april, tenzij de regeling voor die tijd wordt verlengd.