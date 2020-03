Coronavirus: Tijdelijke stop op sportschoolabonnement, Geen reizen via Corendon tot 1 juni

De belangrijkste punten van vandaag:

Martin van Rijn beëdigd als minister voor Medische Zorg

RIVM: 'Niet te vroeg juichen'

Dodental door coronavirus stijgt van 179 naar 213

Gemeenten overleggen met kabinet over mogelijk contactverbod

HTM past maandag dienstregeling opnieuw aan, rijdt niet langs Haagse Markt

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Steeds meer sportscholen zetten abonnementen tijdelijk stop

Steeds meer sportscholen zetten de abonnementen van leden tijdelijk stop. Maandag maakten Fit For Free & SportCity bekend dat mensen voorlopig niet hoeven te betalen. Dat besluit is genomen omdat de sportscholen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus voorlopig dicht zijn.

Het geld van de meeste sportschoolleden wordt maandelijks, door automatische incasso, afgeschreven. Steeds meer sporters vroegen de laatste dagen om duidelijkheid.

Zuiderburen zetten douaniers in

Maximaal honderd Belgische douaniers gaan vanaf woensdag de politie ondersteunen bij grenscontroles. De federale minister van Financiën, Alexander de Croo, verantwoordelijk voor de douane, heeft dat gemeld.

De zuiderburen sloten vorige week de grenzen voor niet-essentieel verkeer vanwege de corona-epidemie. Maar om dat te handhaven is veel personeel nodig. De federale verkeerspolitie heeft de douane daarom om hulp gevraagd, en gekregen. 'Ondertussen gaan andere douane-activiteiten in havens en strijd tegen illegale drugshandel verder', aldus De Croo op Twitter.

Geen reizen via Corendon tot 1 juni

Corendon heeft vandaag besloten om al haar vakanties met vertrek tot 1 juni 2020 te annuleren. Dit besluit is het gevolg van het actuele reisadvies van de Nederlandse overheid, waarbij niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland voorlopig worden afgeraden. Bovendien zijn op vrijwel alle vakantiebestemmingen vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, meldt de reisorganisatie.

Remkes roept ondernemers op regels te handhaven

Waarnemend burgemeester Johan Remkes roept ondernemers op hun klanten, bezoekers, zakenpartners of leveranciers te wijzen op de regels die gelden voor het houden van een gepaste afstand. In een mail aan de ondernemers wijst hij erop dat gisteren in de media en via een NL-Alert veel berichten zijn verschenen over het maken van uitstapjes en het houden van afstand.

'Aan jullie, de ondernemers in onze stad, het verzoek om ook uw relaties actief op deze boodschap en het noodzakelijke gedrag te wijzen,' aldus de burgemeester. 'Voorkom mensenmassa's en houd afstand!' Remkes wijst er ook op dat bedrijven via de website van de gemeente een poster kunnen downloaden met de voorschriften en dat er een campagne is begonnen via social media. 'Tot slot, indien u een winkel heeft, wil ik u dringend verzoeken uw klanten actief te wijzen op het bewaren van anderhalve meter afstand én om strand, parken, speeltuinen en andere mogelijk drukke plaatsen te vermijden, indien mogelijk via een omroepsysteem.'

Dolfje Weerwolfje bezoekt verzorgingstehuizen met tekeningen

De jonge Mees Sidler uit Den Haag, speelt Dolfje in de musical Dolfje Weerwolfje. Maar hij kan ook leuk tekenen. Zondag is de jonge acteur op de fiets honderd tekeningen gaan bezorgen. Dit deed hij onder andere bij de Haagse verzorgingstehuizen Uitzicht, Duinhage en Uiterjoon.

RIVM: 'Te vroeg om te juichen'

'Het is nog te vroeg om enthousiast te zijn', zegt de woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding van de laatste cijfers over de corona-uitbraak. Volgens het RIVM wordt het een 'cruciale week'.

Het coronavirus heeft de laatste 24 uur 34 levens geëist, minder dan het etmaal daarvoor, toen 43 mensen overleden aan de ziekte Covid-19. Het aantal vastgestelde besmettingen is ook minder snel toegenomen: zaterdag bedroeg de stijging nog 21 procent, zondag 16 procent en maandag kwam er 13 procent aan positieve testen bij.

Silent disco met de buurt ondanks coronavirus

Toch nog een feestje bouwen in het weekend ondanks corona? George uit Den Haag kreeg het voor elkaar: hij organiseerde een silent disco-feestje in de wijk met de buurtjes op veilige afstand van elkaar.

FNV wil alleen nog medewerkers uit vitale sectoren in het openbaar vervoer

Alleen medewerkers uit vitale sectoren zouden voorlopig nog met het openbaar vervoer mogen reizen. Vakbond FNV pleit daar maandag bij het kabinet voor. De maatregel moet er volgens de FNV voor zorgen dat het personeel in het openbaar vervoer beter is beschermd tegen het coronavirus.

FNV Spoor en FNV Streekvervoer willen dat medewerkers uit vitale sectoren, die niet met eigen vervoer naar hun werk kunnen komen, speciale vervoersbewijzen krijgen. Mensen die niet in de vitale sectoren actief zijn, moeten de komende tijd wat FNV betreft even ander vervoer regelen.

Bereken hoe lang je gehamsterde wc-papier meekan

Mensen die zich zorgen maken over of ze wel genoeg toiletpapier hebben tijdens een eventuele lockdown, kunnen terecht op de Duitse website Blizrechner.de. Die kan via de toiletpapiercalculator vertellen hoe lang de voorraad zal duren. Let op je moet wel het Duits beheersen.

Toiletpapier is een van de producten die het winkelend publiek wereldwijd heeft gehamsterd wegens de coronacrisis. De website kan het winkelend publiek geruststellen dat ze genoeg hebben. Mensen kunnen invoeren hoeveel rollen ze hebben en hoe vaak ze naar het toilet gaan. Verder kunnen het aantal vegen per toiletbezoek, het aantal velletjes per keer, het aantal gezinsleden en het geschatte dagen thuiszitten worden ingevuld.

Aantal Nederlandse doden door coronavirus stijgt met 34

Het coronavirus heeft inmiddels 213 levens geëist in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal 34 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen. Zondag steeg het dodental nog met 43.

De jongste patiënt die aan het virus overleed, was 55 jaar, de oudste 97 jaar. Volgens de gegevens van het RIVM is de gemiddelde leeftijd van mensen die aan het virus overlijden 82 jaar. Het totale aantal ziekenhuisopnamen is in een dag met 24 procent toegenomen, tot 1230. Dat is een grotere procentuele toename dan een dag eerder, toen de stijging op 18 procent uitkwam. Een duidelijke lijn zit er niet in: zaterdag kregen de ziekenhuizen er 30 procent aan patiënten bij.

Martin van Rijn beëdigd als minister voor Medische Zorg

Martin van Rijn is door koning Willem-Alexander maandag beëdigd als minister voor Medische Zorg. De PvdA'er zal deze functie voor drie maanden vervullen. Van Rijn zit op persoonlijke titel in het kabinet. Premier Mark Rutte vroeg hem eind vorige week tot het kabinet toe te treden, nadat VVD'er Bruno Bruins wegens oververmoeidheid was opgestapt.

De benoeming is een zeer uitzonderlijke stap, omdat de PvdA niet in de coalitie zit. Rutte zei vanwege de coronacrisis zo snel mogelijk een opvolger voor Bruins te willen hebben. "Hij is ervaren, direct inzetbaar en kent het ministerie heel goed", aldus Rutte vorige week.

Duizenden Nederlandse vakantiegangers vast in buitenland

Momenteel zitten nog "duizenden" Nederlandse vakantiegangers vast in het buitenland die willen terugkeren. Dat heeft de minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken laten weten. Het is lastig in te schatten om hoeveel het precies gaat, omdat mensen die zelf tickets hebben geboekt niet geregistreerd zijn.

Wel gaan de overheid en de reissector gaan een extra inspanning leveren om gestrande Nederlandse reizigers uit het buitenland terug te halen. Het gaat volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) om een "complexe en unieke" operatie.Er komt een speciale regeling voor reizigers die door de coronacrisis zijn gestrand en niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Rijksoverheid, reisbranche en verzekeraars maken hiervoor tot eind april 10 miljoen euro vrij.

Directeur eredivisie: 'Voetbal is bijzaak'

Mattijs Manders, algemeen directeur van de Eredivisie, vindt het gespeculeer over de doorgang van de eredivisie maar niets. Vanochtend berichtte de Telegraaf dat de mogelijkheid bestaat dat de competitie niet wordt uitgespeeld. Er degradeert niemand uit de eredivisie en twee teams uit de eerste divisie promoveren. Dat zou goed nieuws zijn voor de huidige nummer zeventien ADO Den Haag. De Haagse club zou dan volgend seizoen in een eredivisie met twintig teams spelen. Manders zegt echter op Twitter: 'We beleven mogelijk de grootste crisis uit ons leven, alles staat nu in het teken van de keiharde aanpak van deze crisis. Rest is bijzaak!', schrijft hij. 'Zeker ook alle mediaberichten over gevolgen voor de eredivisie. Dit zijn slechts wensen, meningen en ideeën, maar zeker nog geen besluiten!'

Defensie brengt veertig beademingsapparaten naar ziekenhuizen

Een militaire colonne heeft maandag veertig van haar eigen beademingsapparaten naar veertig ziekenhuizen gebracht. De apparaten werden door het leger opgehaald bij fabrikant Dräger in Zoetermeer, die de apparaten heeft onderhouden en gecontroleerd voor deze naar de verschillende ziekenhuizen werden gebracht. Door deze apparatuur in te zetten kan het aantal ic-bedden in Nederland worden verhoogd.

Minister van Defensie Ank Bijleveld had al eerder de hulp van het leger toegezegd. 'Uiteraard doen we wat mogelijk is om de Nederlandse bevolking bij te staan waar mogelijk.'

Hotelketens gaan coronapatiënten onderbrengen

De hotelketens Van der Valk en Fletcher gaan locaties aanbieden voor de opvang van coronapatiënten. Het gaat volgens een woordvoerder van Van der Valk om patiënten die 'te goed zijn voor het ziekenhuis en te slecht voor thuis.' In het Limburgse Urmond is het eerste centrum geopend, en er worden soortgelijke centra in de rest van Nederland voorbereid.

Ook Fletcher is zorgopvanglocaties aan het voorbereiden. Het gaat volgens topman Rob Hermans om zorglocaties voor coronapatiënten, zorglocaties voor ouderen die niet besmet zijn en locaties voor ziekenhuispatiënten zonder corona.

Een miljard mensen gevraagd thuis te blijven

Wereldwijd zijn meer dan een miljard mensen gevraagd om thuis te blijven, zo heeft het Franse persbureau AFP berekend. In vijftig landen zijn er beperkende maatregelen opgelegd voor het gehele of een gedeelte van het land. Volgens de Fransen hebben 34 landen een uitgaansverbod ingesteld, waardoor 659 miljoen mensen niet of nauwelijks naar buiten mogen. Daarnaast zijn er nog landen die hun bevolking opgeroepen hebben om zoveel mogelijk thuis te blijven en het contact met anderen tot een minimum te beperken, waardoor meer dan een miljard mensen gevraagd is niet naar buiten te gaan.

Landelijk coördinatiecentrum verspreiding patiënten

In het Erasmus MC in Rotterdam wordt maandag een landelijk coördinatiecentrum ingericht vanwaar gekeken wordt hoeveel bedden er overal nog beschikbaar zijn op de intensive cares in Nederland. 'Ziekenhuizen moeten zelf aangeven hoeveel bedden ze over hebben', zegt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Kuipers zijn er nog genoeg bedden op de ic vrij, maar de vraag is hoelang nog. 'Het is nu heel druk in Brabant, maar de komende week zal het druk worden in het hele land.' Vandaar de onderlinge samenwerking nog belangrijker is geworden.

Het nieuwe coördinatiecentrum zoekt ook naar andere plekken in Nederland om besmette patiënten onder te kunnen brengen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het MC Slotervaart in Amsterdam. Dat ziekenhuis ging in 2018 failliet en is sindsdien gesloten. 'Maar we moeten ook denken of er genoeg mensen beschikbaar zijn en is er voldoende apparatuur aanwezig?'

Wat kan je nog buiten doen deze dagen? Plastic opruimen!

Afgelopen weekend ging het helemaal niet goed. Iedereen ging vanwege het mooie weer naar buiten. De stranden en de bossen waren overvol, waardoor het op sommige plaatsen moeilijk was om anderhalve meter afstand te houden. Toch zijn er nog voldoende dingen die je buiten kunt doen, mits je afstand houdt van elkaar. Zo gaat een groepje Noordwijkers bepakt met een zak en een knijpstok de natuur in. Op de zak staat: 'Wij jutten grondstof'.

'Het is juist goed om nu de boel schoon te maken en om verbinding te maken met de aarde', aldus één van de opruimers. 'Het is ook goed om dit samen met je kinderen te doen, zodat zij leren dat plastic gevaarlijk is voor de dieren, de vogels en de vissen. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar die druppel sist wel.'

Terwijl ze doorgaat met prikken van plastic, vertelt ze dat ze hoopt dat ze straks niet verplicht binnen moet zitten. 'Ik voel me heerlijk in de natuur. Het coronavirus lijkt wel een soort reset van de aarde. Alsof de aarde zegt, ik pik het niet meer! Wij denken dat wij als mensen alles maar kunnen doen met de aarde, maar zo werkt het niet.'

Grote kappersketens sluiten deuren

Vijftien grote kappersketens sluiten maandag om 13.00 uur hun deuren. De ketens, aangesloten bij Kappersunited, zijn van mening dat het in het algemeen belang is om dicht te gaan. Ze hebben hiertoe besloten na het NL-Alert van zondag waaruit bleek dat Nederlanders te weinig onderlinge afstand houden. Het RIVM had geadviseerd dat kappers gewoon open kunnen blijven.

Branchevereniging ANKO had kappers vorige week al opgeroepen om dicht te gaan, maar veel kapsalons bleven toen open omdat ze mogelijk geen gebruik kunnen maken van regelingen als werktijdverkorting. Uiteindelijk hebben ketens als BrainWash, Cosmo, Kinki Kappers, Hizi Hair en TEAM Kappers besloten om toch te sluiten.

Alrijne vergroot ic-capaciteit, kan nog verder opschalen

Het Alrijne Ziekenhuis heeft zich afgelopen dagen voorbereid op de komst van een grotere groep patiënten met het coronavirus. Het ziekenhuis met locaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn heeft materiaal van de operatiekamers van de dagbehandellocaties verplaatst naar de 24-uurslocaties. Op deze manier heeft het ziekenhuis de capaciteit aan intensive care plekken weten te vergroten. Ook is het personeel opgeleid om op de ic te kunnen ondersteunen.

Mocht het nodig zijn dan geeft het Alrijne Ziekenhuis aan nog meer plekken op de intensive care te kunnen inrichten. 'Dat is afhankelijk van de voortgang. We werken volgens een pandemieplan en kunnen nog verder opschalen indien de situatie daar om vraagt', geeft een woordvoerder aan.

Jongerenorganisaties willen uitstel betaling collegegeld

Hoewel het onderwijs op afstand doorgaat, pleiten diverse jongerenpartijen voor een uitstel van de betaling van het collegegeld. Volgens de organisaties werken veel jongeren op basis van een nulurencontract of als uitzendkracht, waardoor ze nu inkomsten mislopen. De kosten voor college blijven echter hetzelfde, ook al vinden die niet of slechts op afstand plaats volgens de organisaties. Vandaar dat de jongerenorganisaties het kabinet oproepen om ook de jongeren tegemoet te komen in deze crisis.

Verenigde Naties richt noodfonds op

De Verenigde Naties richt een noodfonds op om de behandeling van coronapatiënten wereldwijd te ondersteunen. 'Internationale solidariteit is belangrijker dan ooit', legt de Noorse minister van Buitenlandse Zaken uit. 'Daarom is het belangrijk dat we financieel bijdragen aan een dergelijk fonds in de VN.' Volgens de VN staan miljoenen levens op het spel als de internationale gemeenschap niet solidair zou zijn, vooral met de armste landen in de wereld.

Leids coronavaccin in buitenland getest

Het grote Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson werkt in Leiden met meer dan honderd mensen aan een coronavaccin, maar zal dat vaccin waarschijnlijk in de Verenigde Staten op mensen uittesten. Volgens het FD zijn de regels voor klinische tests in Nederland strenger dan in andere landen, waardoor het bedrijf er voor kiest om het vaccin in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te testen. De Nederlandse procedures botsen met de wens van politici en medici om juist snelheid te maken bij de ontwikkeling van een coronavaccin.

Alrijne Ziekenhuis zoekt vrijwilligers

Het Alrijne Ziekenhuis heeft maandag een oproep gedaan aan vrijwilligers om te helpen waar ze kunnen. Volgens het ziekenhuis hebben ze al veel aanbiedingen gehad, maar kunnen ze altijd extra handen gebruiken. Als je maar niet ziek of verkouden bent. Het ziekenhuis is nu aan het inventariseren wie het goed kan gebruiken en hoe deze vrijwilligers het beste gebruikt kunnen worden. Wil jij helpen? Kijk dan hier.

Kleinkinderen spelen boter, kaas en eieren met opa en oma

Kinderen hebben in Zoetermeer een bezoek gebracht aan hun opa en oma. Omdat ze door het coronavirus niet naar binnen mochten, hebben ze tekeningen door de brievenbus gedaan en een spelletje boter, kaas en eieren gespeeld.

Gepensioneerden willen crisiscompensatie pensioenen

De Koepel Gepensioneerden waarschuwt ervoor dat de pensioenen aan het einde van het jaar mogelijk gekort worden. Mocht het zover komen, dan is volgens de organisatie crisiscompensatie op zijn plaats. De koepel heeft daarom aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) om te overleggen over compensatiemaatregelen bij eventuele kortingen.

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de laatste weken flinke klappen opgelopen met hun beleggingen. Door het coronavirus zijn de koersen wereldwijd flink gedaald. Ook de aanhoudende lage rente zorgt voor financiële tegenslagen. Hierdoor is de dreiging groter geworden dat de pensioenfondsen aan het einde van het jaar moeten korten op de pensioenen.

Olympische Spelen mogelijk uitgesteld

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio heeft voor het eerst aangegeven dat er gedacht wordt over het uitstel van de Olympische Spelen. Het grootste sportevenement ter wereld moet op 24 juli beginnen. Vanuit de sportwereld klinkt al weken de roep om het toernooi uit te stellen omdat sporters nu niet kunnen trainen en niet alle kwalificaties al afgelopen zijn. De Japanse organisatie heeft zich altijd op standpunt gesteld dat het toernooi gewoon in juli gehouden zou worden, maar geeft nu voor het aan dat er gesproken wordt over een uitstel van het toernooi.

Canada heeft maandagochtend bekendgemaakt dat als de Spelen doorgaan zoals gepland, het land niet mee zal doen. 'We erkennen de complexiteit van het uitstel, maar niets is belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze atleten en de internationale gemeenschap.' De Nederlandse sportbond NOC*NSF liet zondag in een brief weten dat wat hen betreft de Olympische Spelen in juli door kunnen gaan, als het coronavirus maar onder controle is.

Ouderenuurtje in de Appie 'slaat aan'

Het ouderenuurtje in de supermarkt slaat aan bij Albert Heijn, is de eerste indruk bij de Zaanse grootgrutter. Een woordvoerder laat weten dat er voldoende behoefte lijkt te zijn. Albert Heijn hield maandag tussen 07.00 en 08.00 uur het eerste ouderenuurtje, waarbij klanten uit andere leeftijdsgroepen wordt gevraagd voorrang te verlenen aan zeventigplussers.

'We krijgen vanuit het hele land positieve signalen van ouderen en managers', aldus een woordvoerder van Albert Heijn. 'Veel oudere klanten bedanken medewerkers en leidinggevenden.'

Wegen naar strand weer open

De gemeente Noordwijk gaat het verkeer dat naar het strand komt maandag monitoren. Zondagmiddag gingen de wegen naar het strand dicht omdat teveel mensen het strand kwamen bezoeken en dit volgens de gemeente onverantwoord werd. Afgelopen nacht zijn de wegen weer opengegaan. Burgemeester Verkleij legt uit dat mensen die naar Noordwijk komen wordt gevraagd waarom ze komen. 'Heeft het verkeer geen nut, dan moeten die automobilisten omdraaien en ergens anders heen gaan. En dan het liefst naar huis. We zijn in Noordwijk gastvrij, maar nu niet.'

Rode Kruis krijgt meer dan 125.000 mondkapjes

Het Rode Kruis heeft afgelopen weekend meer dan 125.000 mondkapjes aangeboden gekregen. De hulporganisatie riep bedrijven en particulieren vrijdag op om beschermingsmiddelen in de strijd tegen het coronavirus te doneren. Hier werd massaal gehoor aan gegeven, want naast de mondkapjes ontving het Rode Kruis ook 36.000 beschermingsbrillen en 500 liter desinfecterende vloeistof. Het Rode Kruis stelt alle ingezamelde spullen beschikbaar voor de zorg bij de instellingen waar ze op dit moment het hardst nodig zijn.

'Het is fantastisch om te zien dat mensen gehoor hebben gegeven aan onze vraag. De mailbox stroomde vol na de eerste oproep voor medische hulpmiddelen. De eerste lichtingen komen vandaag bij ons aan,' vertelt Peter Lasschuijt, crisiscoördinator bij het Rode Kruis over de inzamelactie.

Overleg gemeenten en kabinet over gedrag burgers

Een aantal burgemeesters heeft maandag overleg met het kabinet. Een van de onderwerpen die op de agenda staat is een contactverbod, nadat de richtlijnen voor het houden van anderhalve meter afstand massaal werden genegeerd. De kustgemeenten moesten de wegen naar het strand zelfs afsluiten om de stroom mensen tegen te houden.

Vanuit diverse gemeenten wordt daarom gepleit voor een contactverbod, zoals Duitsland ook heeft ingesteld. Daar is het verboden om met meer dan twee mensen van buiten het gezin samen te zijn. In Den Haag hebben de PVV en de Partij van de Eenheid al voor een contactverbod gepleit. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft al gezegd dat allerlei opties besproken zullen worden 'die bij kunnen dragen aan beter gedrag van burgers'.

Uitbetaling vakantiegeld mogelijk later

Werkgevers die door het coronavirus in de problemen zijn geraakt willen het vakantiegeld van hun werknemers later uitbetalen. Vakbond FNV heeft hier volgens De Telegraaf geen probleem mee als er geen andere oplossing is. Vooral de horeca en de detailhandel hadden om deze oplossing gevraagd. De bonden en werkgevers hebben wekelijks overleg over de gevolgen van de crisis. De werkgevers hopen dat uitkeringsinstantie UWV de uitbetaling van het vakantiegeld overneemt bij bedrijven in het rood.

Mocht dit niet gebeuren, dan zou een uitstel van het betalen van het vakantiegeld een mogelijkheid zijn. 'We krijgen signalen vanuit verschillende sectoren en op centraal niveau van de werkgevers of we niet kunnen kijken naar uitstel van vakantiegeld,' zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha van de FNV. Hij is bereid 'constructief' mee te denken. 'Wat ons betreft zou dit een ultieme stap zijn voor sectoren in nood.'

HTM past vanaf vandaag dienstregeling aan

Vanaf vandaag rijden er nog minder trams en bussen door Den Haag. De HTM past vanwege het coronavirus de dienstregeling verder aan. Voor alle tramlijnen geldt:

Maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur 3 keer per uur en daarna 2 keer per uur

Zaterdag en zondag de gehele dag 2 keer per uur

Alle extra ritten, zoals tijdens de spits, vervallen

De trams stoppen bij alle halten en de deuren gaan automatisch open. Je hoeft dus niet op knoppen te drukken. In de rood-beige trams die rijden op tram 1, 6, 12 en 16 blijven de voorste deuren bij de trambestuurder gesloten. Reizigers wordt verzocht in- en uit te stappen bij de andere deuren.

Voor de bussen geldt dat zij iedere dag, ook in het weekend, 2keer per uur rijden. Verder:

Halte Westduin (bus 24) vervalt

Buslijnen 27 en 29 vervallen

Alle extra ritten zoals bijvoorbeeld tijdens de spits vervallen.

Nachtbuzz rijdt niet.

Omdat de bussen en trams naar de Haagse Markt nog steeds vol zitten rijdt de HTM niet meer langs de Haagse Markt. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur rijden de bussen en trams op deze trajecten een andere route.

De voorste deur van de bus blijft gesloten. Reizigers wordt verzocht in- en uit te stappen bij de andere deuren.

Ook andere vervoersmaatschappijen hebben in de afgelopen tijd hun dienstregeling aangepast. Lees hier meer daarover.