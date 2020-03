Coronavirus: pensioenfondsen vrezen kortingen, Rode Kruis krijgt 125.000 mondkapjes

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het publieke leven voor een groot deel stil. Tienduizenden cafés, sportclubs, scholen en andere voorzieningen zijn tot zeker 6 april gesloten en miljoenen mensen zitten daardoor thuis. Volg alles over het coronavirus in dit liveblog.

De belangrijkste punten van vandaag:

124 besmettingen, twee mensen in regio overleden

Dodental in Nederland door coronavirus stijgt met 43 patiënten naar 179

Gemeenten overleggen met kabinet over mogelijk contactverbod

HTM past maandag dienstregeling opnieuw aan, rijdt niet langs Haagse Markt

Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een telefoonnummer geopend voor senioren die vragen hebben over het coronavirus. Bellen kan naar 030-3400600.

Alrijne Ziekenhuis zoekt vrijwilligers

Het Alrijne Ziekenhuis heeft maandag een oproep gedaan aan vrijwilligers om te helpen waar ze kunnen. Volgens het ziekenhuis hebben ze al veel aanbiedingen gehad, maar kunnen ze altijd extra handen gebruiken. Als je maar niet ziek of verkouden bent. Het ziekenhuis is nu aan het inventariseren wie het goed kan gebruiken en hoe deze vrijwilligers het beste gebruikt kunnen worden. Wil jij helpen? Kijk dan hier.

Kleinkinderen spelen boter, kaas en eieren met opa en oma

Kinderen hebben in Zoetermeer een bezoek gebracht aan hun opa en oma. Omdat ze door het coronavirus niet naar binnen mochten, hebben ze tekeningen door de brievenbus gedaan en een spelletje boter, kaas en eieren gespeeld.

Gepensioneerden willen crisiscompensatie pensioenen

De Koepel Gepensioneerden waarschuwt ervoor dat de pensioenen aan het einde van het jaar mogelijk gekort worden. Mocht het zover komen, dan is volgens de organisatie crisiscompensatie op zijn plaats. De koepel heeft daarom aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) om te overleggen over compensatiemaatregelen bij eventuele kortingen.

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de laatste weken flinke klappen opgelopen met hun beleggingen. Door het coronavirus zijn de koersen wereldwijd flink gedaald. Ook de aanhoudende lage rente zorgt voor financiële tegenslagen. Hierdoor is de dreiging groter geworden dat de pensioenfondsen aan het einde van het jaar moeten korten op de pensioenen.

Olympische Spelen mogelijk uitgesteld

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio heeft voor het eerst aangegeven dat er gedacht wordt over de uitstel van de Olympische Spelen. Het grootste sportevenement ter wereld moet op 24 juli beginnen. Vanuit de sportwereld klinkt al weken de roep om het toernooi uit te stellen omdat sporters nu niet kunnen trainen en niet alle kwalificaties al afgelopen zijn. De Japanse organisatie heeft zich altijd op standpunt gesteld dat het toernooi gewoon in juli gehouden zou worden, maar geeft nu voor het aan dat er gesproken wordt over een uitstel van het toernooi.

Canada heeft maandagochtend bekendgemaakt dat als de Spelen doorgaan zoals gepland, het land niet mee zal doen. 'We erkennen de complexiteit van het uitstel, maar niets is belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze atleten en de internationale gemeenschap.' De Nederlandse sportbond NOC*NSF liet zondag in een brief weten dat wat hen betreft de Olympische Spelen in juli door kunnen gaan, als het coronavirus maar onder controle is.

Wegen naar strand weer open

De gemeente Noordwijk gaat het verkeer dat naar het strand komt maandag monitoren. Zondagmiddag gingen de wegen naar het strand dicht omdat teveel mensen het strand kwamen bezoeken en dit volgens de gemeente onverantwoord werd. Afgelopen nacht zijn de wegen weer opengegaan. Burgemeester Verkleij legt uit dat mensen die naar Noordwijk komen wordt gevraagd waarom ze komen. 'Heeft het verkeer geen nut, dan moeten die automobilisten omdraaien en ergens anders heen gaan. En dan het liefst naar huis. We zijn in Noordwijk gastvrij, maar nu niet.'

Rode Kruis krijgt meer dan 125.000 mondkapjes

Het Rode Kruis heeft afgelopen weekend meer dan 125.000 mondkapjes aangeboden gekregen. De hulporganisatie riep bedrijven en particulieren vrijdag op om beschermingsmiddelen in de strijd tegen het coronavirus te doneren. Hier werd massaal gehoor aan gegeven, want naast de mondkapjes ontving het Rode Kruis ook 36.000 beschermingsbrillen en 500 liter desinfecterende vloeistof. Het Rode Kruis stelt alle ingezamelde spullen beschikbaar voor de zorg bij de instellingen waar ze op dit moment het hardst nodig zijn.

'Het is fantastisch om te zien dat mensen gehoor hebben gegeven aan onze vraag. De mailbox stroomde vol na de eerste oproep voor medische hulpmiddelen. De eerste lichtingen komen vandaag bij ons aan,' vertelt Peter Lasschuijt, crisiscoördinator bij het Rode Kruis over de inzamelactie.

Overleg gemeenten en kabinet over gedrag burgers

Een aantal burgemeesters heeft maandag overleg met het kabinet. Een van de onderwerpen die op de agenda staat is een contactverbod, nadat de richtlijnen voor het houden van anderhalve meter afstand massaal werden genegeerd. De kustgemeenten moesten de wegen naar het strand zelfs afsluiten om de stroom mensen tegen te houden.

Vanuit diverse gemeenten wordt daarom gepleit voor een contactverbod, zoals Duitsland ook heeft ingesteld. Daar is het verboden om met meer dan twee mensen van buiten het gezin samen te zijn. In Den Haag hebben de PVV en de Partij van de Eenheid al voor een contactverbod gepleit. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft al gezegd dat allerlei opties besproken zullen worden 'die bij kunnen dragen aan beter gedrag van burgers'.

Uitbetaling vakantiegeld mogelijk later

Werkgevers die door het coronavirus in de problemen zijn geraakt willen het vakantiegeld van hun werknemers later uitbetalen. Vakbond FNV heeft hier volgens De Telegraaf geen probleem mee als er geen andere oplossing is. Vooral de horeca en de detailhandel hadden om deze oplossing gevraagd. De bonden en werkgevers hebben wekelijks overleg over de gevolgen van de crisis. De werkgevers hopen dat uitkeringsinstantie UWV de uitbetaling van het vakantiegeld overneemt bij bedrijven in het rood.

Mocht dit niet gebeuren, dan zou een uitstel van het betalen van het vakantiegeld een mogelijkheid zijn. 'We krijgen signalen vanuit verschillende sectoren en op centraal niveau van de werkgevers of we niet kunnen kijken naar uitstel van vakantiegeld,' zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha van de FNV. Hij is bereid 'constructief' mee te denken. 'Wat ons betreft zou dit een ultieme stap zijn voor sectoren in nood.'

HTM past vanaf vandaag dienstregeling aan

Vanaf vandaag rijden er nog minder trams en bussen door Den Haag. De HTM past vanwege het coronavirus de dienstregeling verder aan. Voor alle tramlijnen geldt:

Maandag tot en met vrijdag tot 19.00 uur 3 keer per uur en daarna 2 keer per uur

Zaterdag en zondag de gehele dag 2 keer per uur

Alle extra ritten, zoals tijdens de spits, vervallen

De trams stoppen bij alle halten en de deuren gaan automatisch open. Je hoeft dus niet op knoppen te drukken. In de rood-beige trams die rijden op tram 1, 6, 12 en 16 blijven de voorste deuren bij de trambestuurder gesloten. Reizigers wordt verzocht in- en uit te stappen bij de andere deuren.

Voor de bussen geldt dat zij iedere dag, ook in het weekend, 2keer per uur rijden. Verder:

Halte Westduin (bus 24) vervalt

Buslijnen 27 en 29 vervallen

Alle extra ritten zoals bijvoorbeeld tijdens de spits vervallen.

Nachtbuzz rijdt niet.

Omdat de bussen en trams naar de Haagse Markt nog steeds vol zitten rijdt de HTM niet meer langs de Haagse Markt. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur rijden de bussen en trams op deze trajecten een andere route.

De voorste deur van de bus blijft gesloten. Reizigers wordt verzocht in- en uit te stappen bij de andere deuren.

Ook andere vervoersmaatschappijen hebben in de afgelopen tijd hun dienstregeling aangepast. Lees hier meer daarover.