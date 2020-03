Zó voorkom je lichamelijke klachten als thuiswerker

Een goede raad van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om mee te beginnen: beperk taken met intensief gebruik van beeldscherm, toetsenbord en/of muis zoveel als mogelijk. Het liefst tot vier uur per dag. Let wel goed op: het gaat om intensief gebruik, dus dat betekent niet dat je maar vier uur per dag achter het scherm mag zitten. 'Het doorbreken van intensief werken met een beeldscherm kan door het nemen van micropauzes, van bijvoorbeeld twintig seconden', aldus het ministerie.

Regelmatig pauzeren is sowieso belangrijk, zeggen de deskundigen. Ook is het verstandig om elk half uur tenminste twee minuten op te staan. Dat kan bijvoorbeeld als je aan het telefoneren bent: dan doe je toch iets nuttigs, in je minipauze.

De juiste lichaamshouding

Ook je houding is uiteraard belangrijk. Je voeten moeten allebei op de vloer staan en je moet rechtop zitten, op ongeveer veertig tot vijftig centimeter van je scherm. En regelmatig stretchen is ook goed voor je. Dat doe je bijvoorbeeld door je schouders regelmatig op te halen (letterlijk hè, niet figuurlijk), je hoofd te kantelen of je benen te strekken terwijl je zit.

Overigens heeft het ministerie eerder al aandacht besteed aan de klachten die je kunt oplopen met andere beeldschermen dan een desktopcomputer: een tabletnek, smartphone-pols, WhatsApp-duim of iPad-arm. Ook handig om naar te kijken, als thuiswerker in tijden van corona.