Elkaar op weg helpen in corona-tijd: gratis en goedkope autohuur

Nu het corona-virus de maatschappij verlamt, staan er veel mensen op om anderen te helpen. Autoverhuurder Diks probeert met een nieuwe initiatief er ook voor anderen te zijn. Vooral voor mensen die anderen helpen én mensen met vitale beroepen. De verhuurder uit de regio Amsterdam die ook in Zuid-Holland actief is, stelt namelijk 50 auto's ter beschikking voor goede doelen en mensen in nood.

Mensen die initiatieven ontplooien om anderen te helpen, kunnen bij Diks aankloppen voor een gratis huurauto. 'Denk aan bloemenkwekers die hun bloemen schenken aan bejaardenhuizen en die weg willen brengen', zegt Alexander Zwaan, die noodgedwongen thuis werkt in Hillegom.

'Volgende week woensdag gaan we met mensen van de ING-bank met 50 busjes naar de bloemenveiling in Aalsmeer. Daar halen we bloemen op die anders worden doorgedraaid, en die worden verdeeld onder bejaarden.'

'Voor mijn part komen ze uit Limburg'

Zorgmedewerkers en andere professionele hulpverleners kunnen een huurauto gebruiken tegen kostprijs. 'Verpleegkundigen, mensen van de brandweer of politie. Als ze met zijn tweeën moeten werken en ze hebben maar één auto, en ze willen geen risico lopen in het openbaar vervoer, dan kunnen ze ons bellen.'

'Zaken die voorheen vanzelfsprekend waren, zijn plotseling omringd door onzekerheid. Ook mobiliteit is hiervan een voorbeeld. Daarom is het ons doel om iedereen op weg te helpen.' Maar Diks zit toch alleen in Amsterdam en omstreken? 'We hebben klanten in het hele land. Voor mijn part komen ze uit Limburg.'

Diks voor elkaar

Net als zoveel bedrijven merkt Diks dat de economie stilstaat. De verhuur van auto's is enorm ingezakt. Een paar honderd auto's zijn zelfs tijdelijk geschorst, waardoor het bedrijf geen verzekering en wegenbelasting hoeft te betalen voor de auto's die stilstaan.

'Dan kun je ze maar beter voor een paar euro laten rijden', zegt Zwaan. 'Het is in tijden als deze ontzettend belangrijk dat we elkaar op weg helpen.' Onder het motto: Diks voor elkaar.