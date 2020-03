Martin van Rijn volgt Bruno Bruins op als minister Medische Zorg

De keuze voor Van Rijn is opvallend, aangezien hij in het vorige kabinet staatssecretaris was namens de Partij van de Arbeid (PvdA). Deze partij zit niet in het huidige kabinet van Rutte, maar is een van de oppositiepartijen. Van Rijn gaat dit volgens premier Rutte op persoonlijke titel doen. 'Hij is gevraagd door het kabinet en gaat dit voor drie maanden doen', zegt de premier in een verklaring.

Van Rijn zal de komende drie maanden zitting nemen in het kabinet. 'We hebben gekozen voor iemand die meteen beschikbaar is, die het ministerie kent en in wie ik een enorm vertrouwen heb. Hij behoorde tot de beste mensen van het vorige kabinet wat mij betreft. De crisis is zo groot dat we voor de beste persoon hebben gekozen. De bedoeling is dat na deze drie maanden de positie ingevuld zal worden door iemand vanuit de coalitie.'

Enkele maanden

Rutte verwacht dat de bestrijding van de coronacrisis nog enkele maanden zal gaan duren. 'Martin van Rijn zal zich net als minister Hugo de Jonge zich volledig in gaan zetten om de crisis te bestrijden.'

