Wie dol is op geschiedenis kan nu thuis het Haags Gemeentearchief een handje helpen

Lang voor de computer zijn intrede deed, hield de stad Den Haag haar bevolkingsregister bij in een kaartenbaksysteem. Vanaf 1913 werd het systeem van de 'gezinskaarten' gebruikt.

Op zo'n gezinskaart werd de samenstelling van gezinnen vermeld: het gezinshoofd was altijd de man en daaronder stonden de namen van zijn vrouw en kinderen. Ook was erop terug te vinden welk beroep de man in kwestie had, welke religie het gezin aanhing en waar ze woonden. Alleenstaanden kregen een eigen kaart. Dit systeem heeft tot 1939 bestaan. Daarna werden de gezinskaarten vervangen door persoonskaarten.

De gezinskaart van de familie Pardoen I Collectie: Haags Gemeentearchief

Digitaal

Het Haags Gemeentearchief wil dat zoveel mogelijk collectiestukken digitaal zijn te bekijken; thuis of op de studiezaal van het archief. Deze gezinskaarten waren lang geleden al eens gedigitaliseerd. Maar dat was gebeurd met technieken die niet meer voldeden aan de eisen van de huidige tijd, vond het archief.

Bovendien waren de bestanden niet volledig en zaten er fouten in de indexering. Dit hield in dat ze soms niet of heel moeilijk waren terug te vinden. Daarom moesten alle 500.000 kaarten opnieuw worden ingescand. Dat is inmiddels zo goed als klaar, maar daarmee zijn ze er nog niet.

De familie Quist in 1921 I Collectie Haags Gemeentearchief

Wie helpt een handje mee?

De gezinskaarten moeten ook nog beschreven worden. Per kaart moeten alle vermelde personen worden ingevoerd, zodat ze straks ook echt met een eenvoudige zoekfunctie zijn terug te vinden. Daarvoor zoekt het archief vrijwilligers.

Het werken aan dit project kan vanuit huis, dus een ideaal klusje voor mensen die nu verplicht thuis zitten vanwege de corona-crisis. Meehelpen kan vanaf maandag. Hoe je dit doet kun je terugvinden op deze website.

