Bloemenkweker Carl verkoopt tulpen voor bevriende kweker

Er worden massaal bloemen weggegooid sinds de coronacrisis de markt heeft weggevaagd. Terwijl de Bollenstreek op zijn mooist is komt er niemand naar kijken, wordt de bloemencorso geschrapt en koopt er niemand meer tulpen. 'Op de veiling mogen de kwekers nog maar 30 procent aanvoeren, en dan alleen de beste kwaliteit', zegt Carl. En daarvan wordt ook nog een groot deel doorgedraaid en weggegooid.

De tulpenbollen van Carl staan nog op het land, maar een bevriende kweker broeit tulpen in de kas. Die raakt de bossen tulpen aan de straatstenen niet kwijt, zijn bedrijf ligt ook nog een eind van de weg af. Daarom heeft Carl een stalletje gemaakt waar hij de bloemen voor zijn collega verkoopt. '50 tulpen voor 5 euro', staat er op een kuubkist. Klanten komen af en aan.

'Mensen kopen voor een ander'

'Mensen komen echt bloemen kopen omdat de kwekers het zo moeilijk hebben', zegt hij tussen het verkopen door. 'Ze kopen het ook niet alleen voor zichzelf, je hoort dat mensen bloemen meenemen om weg te geven aan de buren, of voor oma.' En voor de buren van oma, want vooral senioren zijn door corona aan huis gekluisterd.

Van der Salm is een stalletje begonnen om alle bloemen te kunnen verkopen | Foto: Omroep West

Terwijl we bij de tulpen staan te praten - pakken van vijf bossen in de mooiste kleuren, van rood tot geel tot bont - blijven de klanten aanrijden. Sommigen laden hun auto tot de nok toe vol. Velen maken een praatje of steken hun duim op. Carl is op zijn beurt onder de indruk van al die steun en solidariteit. 'Mooi toch.'

'Net op tijd het land uit'

Carl vertelt dat veel bedrijven aan de Loosterweg-Zuid het water tot aan de lippen staat. Hij wijst naar zijn buurman die hyacinten als bossen bloemen verkoopt. 'Kijk, ze zijn net bezig op de porriehoop (afvalhoop red.). Er worden hele vrachten hyacinten weggekieperd. Voor sommige bedrijven gaat het om miljoenen euro's die erbij inschieten.'

Zelf heeft Carl zijn tulpenbollen nog op het land, bedoeld voor bloemenkwekers in Polen en Scandinavië. Carl was een week geleden nog op klantenbezoek in Polen, toen opeens de grenzen dichtgingen. Hij kon nog maar net op tijd het land uitkomen. Er geldt nu een straatverbod, zodat zijn klanten die tulpen willen verkopen ze ook niet aan de weg kunnen zetten.

Kwekers proberen hun tulpen te verkopen | Foto: Omroep West

Laatste exporteur van Lisse

'Het zijn allemaal kleine familiebedrijven, daar in Polen, het zijn geen bloemenfabrieken met miljoenenkredieten. Ik krijg pas mijn geld als zij alles hebben verkocht, en dat duurt normaal al maanden. Gelukkig was er in Polen op 8 maart nog niets aan de hand. Internationale vrouwendag, dan geeft een Poolse man iedere vrouw uit zijn omgeving een bloemetje.' Maar Moederdag in Engeland en Ierland, vandaag, missen de kwekers wel.

Het bedrijf, dat zijn vader in 1956 startte, is tegenwoordig de laatste bloemenexporteur van Lisse, toch de plaats waar het allemaal ooit is begonnen. 'Het is te hopen dat de bank wil meewerken en de steun van het kabinet ook onze kant opkomt.' Anders is ook de laatste exporteur snel pleite.

