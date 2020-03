'Zet particuliere beveiligers in tegen geweld op Haagse scholen'

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad wijst naar Rotterdam waar het inzetten van beveiligers en trainingen onderdeel zijn van het lokale actieplan 'Veiligheid in en om het onderwijs'. Volgens raadslid Nino Davituliani zijn dit soort maatregelen in Den Haag ook nodig om de toegenomen geweld onder jongeren aan te pakken. 'De afgelopen maanden is een reeks alarmerende berichten verschenen over jongeren die met mes rondlopen. Tevens zijn er diverse steekincidenten geweest, waarbij jonge kinderen waren betrokken. Meerdere scholen in Den Haag worden geconfronteerd met heftig geweld en wapenbezit onder leerlingen', stelt zij.

De maatregelen in het voortgezet onderwijs zijn niet het enige wat moet gebeuren, als het aan de partij ligt. Waar nodig moet zelfs het basisonderwijs 'in het vizier worden genomen', aldus Davituliani. Want ook daar zouden al jongeren met messen rondlopen. 'De toename van groepsdruk en de sociale media werkt de criminalisering van jonge kinderen enorm in de hand. Denk aan de populariteit van de drillmuziek en jongeren die elkaar via snapchat en Instagram uitdagen.'

Meer samenwerking

Zij pleit ervoor om ook in Den Haag een actieplan te ontwikkelen voor een veilig onderwijs. Daarin zou onder meer moeten staan dat er dus extra toezicht mogelijk wordt op scholen, maar ook dat er meer samenwerking komt tussen onderwijs, gemeente en hulpverleners. Verder moet het vergroten van de aangiftebereidheid onder het schoolpersoneel en leerlingen er deel van uitmaken.

Als het aan de grootste partij in de Haagse gemeenteraad ligt, worden de problematische scholen in achterstandswijken ondersteund in de strijd tegen geweld en agressie en in het aanpakken van drugsdealers en loverboys in en rondom hun gebouwen. 'Loverboy-praktijken mogen absoluut niet onderschat worden. Deze contacten verplaatsen zich steeds meer naar de schoolpleinen. Zeker naar die van scholen voor speciaal onderwijs, waar kwetsbare meisjes zitten', merkt het raadslid.

In februari nam de gemeenteraad een voorstel van Hart voor Den Haag over om politieteams scholen onaangekondigd te controleren op wapens- en drugsbezit. Davituliani wil dat haar aanvullende maatregelen ingaan zodra de scholen weer open gaan na de coronacrisis.