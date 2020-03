Verpleeghuizen op slot: Anton (87) mag niet meer zijn vrouw bezoeken

Er ging tot nu toe bijna geen dag voorbij of Anton Heus bracht zijn vrouw een bezoekje. Ze woont sinds twee maanden in verpleeghuis De Kreek, maar vanaf vrijdag is bezoek vanwege besmettingsgevaar niet meer welkom. Het fruitmomentje met Jennie, waar Anton altijd zo van genoot, moet hij noodgedwongen thuis alleen beleven.

'Ik was er gister (donderdag red.) nog en toen was het al een saaie boel in het verpleeghuis. Zo leeg', vertelt Anton aan de telefoon. Omdat hij zelf ook geen risico wil lopen, doet hij het interview liever zo. 'We zaten in De Kreek met een paar mannen en toen zeiden we al tegen elkaar: hoe lang kan dit nu doorgaan?'

Het was alsof zijn vrouw Jennie aanvoelde dat dit bezoek voorlopig het laatste zou zijn. 'Blijf je bij mij en ik hou van je, zei ze nog tegen mij', gaat Anton verder. 'Ik heb nog was van haar thuis liggen, die zal ik wel bij de deur af kunnen geven, denk ik. Het contact met het verpleeghuis is tot nu toe erg goed.'

Begrip voor de maatregel heeft Anton wel: 'Het is een ongekende tijd en we moeten er met z'n allen even doorheen. Ik vind het een goed besluit, zo worden de kwetsbaren ontzien.'

