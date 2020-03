Den Haag helpt ondernemers met enorm pakket aan maatregelen

De gemeente Den Haag komt ondernemers in de stad tegemoet met een fors pakket aan maatregelen vanwege de coronacrisis. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld uitstel krijgen van betaling van de toeristenbelasting, van de Onroerendezaakbelasting (OZB) en van bedrijfsparkeervergunningen. Dat schrijft wethouder Saskia Bruines (D66, Economie) vrijdagmiddag in een brief aan de ondernemers in de stad.

Ook gaat de komende drie maanden ook geen bijdrage vragen voor deelname aan de bedrijveninvesteringszones (BIZ). Dat zijn de gebieden waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Verder kunnen ondernemers die in een pand van de gemeente zitten, de huur eventueel later betalen.

Bruines zegt dat het gemeentebestuur oog heeft voor de problemen van de ondernemers, 'Ik wil u ervan verzekeren dat de gemeente Den Haag volop aandacht heeft voor uw zorgen en steevast aan verschillende acties werkt. Zo wordt de impact van de crisis voor de korte en lange termijn zoveel als mogelijk in kaart gebracht.'

Noodpakket

Het noodpakket aan maatregelen van de gemeente komt bovenop die van het Rijk. Ook wordt nauw samengewerkt. Zo kondigde het kabinet afgelopen week al maatregelen voor ZZP’ers. Die worden deels lokaal uitgevoerd. De wethouder schetst hoe dat gaat gebeuren. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. 'We doen de procedure zo snel mogelijk en om de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te houden, geldt voor deze tijdelijke bijstandsregeling geen vermogens of partnertoets. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal 10.157 euro), tegen een verlaagd rentepercentage.'

Wel ziet Bruines dat er grote klappen vallen. 'De coronacrisis en de genomen maatregelen om de verspreiding van het virus te controleren, hebben grote gevolgen voor ons leven en de Haagse economie. Veel ondernemers hebben hun deuren moeten sluiten, kunnen geen of moeilijker zakendoen met buitenlandse partners, krijgen onderdelen of producten niet meer geleverd, hebben te maken met stijgende transportkosten of beurzen en reizen die worden afgezegd.'

Enorm trots

Toch is er ook reden om 'enorm trots' te zijn, aldus de wethouder, vanwege de 'hartverwarmende initiatieven waarbij ondernemers elkaar of de Hagenaars proberen te helpen, ondanks de zorgen over de eigen onderneming'. Bruines: 'Daarnaast zie ik veel ondernemers nieuwe manieren zoeken om te blijven ondernemen, waarbij er vaak vanuit huis ook volop gewerkt wordt. De Haagse ondernemer toont zijn innovatieve kracht.'

De gemeente neemt zelf nog veel meer maatregelen. Zo wordt de ondersteuning van ambtenaren voor ondernemers uitgebreid. Betalingsregelingen worden versoepeld, de rente voor belastingschulden gaat omlaag naar bijna nul procent. Ook gaat de stad soepel om met het invorderen van openstaande schulden. Alle beslagleggingsacties worden opgeschort.

Afspraken

Den Haag gaat verder soepeler om met afspraken die zijn gemaakt over het krijgen van subsidies. Bijvoorbeeld voor organisatoren waarvan een evenement of congres niet kan doorgaan. Den Haag wil ook steun geven aan bezorgdiensten en als het mogelijk is vooral bij lokale bedrijven gaan inkopen. Voor ondernemers is ook een speciale webpagina gemaakt op de site van de gemeente met meer informatie.

Veel partijen in de Haagse gemeenteraad hadden afgelopen week al aangedrongen op maatregelen van het stadsbestuur. 'De economische gevolgen zijn desastreus en snelle actie is geboden', aldus raadslid Ralf Sluijs van de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag.