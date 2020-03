Bellen met je oma tegen de eenzaamheid: 'Bedenk vragen over dingen die je altijd al wilde weten'

Bel oma en opa, is het devies van het kabinet, want die zitten alleen. Jeroen Otte (29) wilde zijn oma uit Voorschoten best bellen, maar hij wilde het liever niet alleen over corona hebben. Dus maakte hij een lijstje vragen, waardoor een verrassend gesprek ontstond. 'Een lichtpuntje in deze zwarte dagen', vond oma zelf.

Het kabinet besloot deze week dat bewoners van verpleeghuizen vanaf vrijdag geen bezoek meer mogen ontvangen. De nieuwe maatregel is genomen om de bewoners en het verplegende personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. Volgens de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) worden ouderen daardoor wel eenzaam.

Toen Jeroen uit Hillegom dat hoorde besloot hij met zijn oma te bellen. Maar waar ga je het over hebben? 'Ik wilde voorkomen dat we elkaar massaal een trauma zouden gaan aanpraten over hoe erg het virus is. Ik dacht: ik geef er een positieve draai aan.'

Tien vragen over vroeger

Jeroen bedacht tien vragen over onderwerpen die hij echt eens van zijn oma Hansje Boerop (80) wilde weten. Het werd een lijstje vragen over de jeugd van Omoes, zoals de kleinkinderen haar noemen. Maar het ging ook over korter geleden.

Wat was het huis en de buurt waar u bent opgegroeid? Wie was uw beste vriend of vriendin toen u een kind was? Wat was uw favoriete eten toen u jong was? 'Er kwamen echt onwijs leuke verhalen uit', vertelt Jeroen.

Omoes oudste herinnering

De vraag: 'Wat is uw oudste herinnering?', bracht een heel gesprek op gang. Omoes haar oudste herinnering is uit de oorlog, toen ze iets van zes jaar oud was. Het moment dat Arnhem gebombardeerd werd, toen Operatie Market Garden mislukte. 'Ik ging toen naar de zolder om uit het raam te kijken en zag dat de stad in brand stond.'

'We moesten vluchten naar een huis in Velp. Daar woonden we twee maanden in het huis bij een alleenstaande vrouw, met ons gezin van vijf en nog een ander gezin bij elkaar.'

Hoe opa en oma elkaar leerden kenen

Een ander mooi verhaal is het liefdesverhaal van opa en oma. Omoes ontmoette opa Pim op een zwemplek in Goes in de zomer, vertelde oma haar kleinzoon. 'Daar was ik toen op bezoek bij mijn oma. Ik zag hem staan, en vond hem leuk. De volgende dag bij de zwemplek was hij er ook weer. Dus zorgde ik dat ik naast hem ging staan.'

'Hoe laat is het?', vroeg ze aan hem om aan de praat te raken. De twee raakten in gesprek en wilden elkaar weer zien, maar Omoes moest de volgende dag al terug naar Arnhem. Een jaar later kwamen ze elkaar toevallig tegen op straat toen ze weer bij haar oma op bezoek ging.

God bedanken

Het brengt mooie herinneringen naar boven. 'Ik wil eigenlijk nog een keer teruggaan naar die plek en daar de grond kussen om God te bedanken dat wij elkaar daar weer ontmoet hebben!' Binnenkort hoopt Jeroen met zijn oma zo'n reis te kunnen maken.

LEES OOK: Verpleeghuizen op slot: Anton (87) mag zijn vrouw niet meer bezoeken