KNVB tegen clubs: 'Ben flexibel, het zijn bijzondere, ingrijpende en verwarrende tijden'

De KNVB heeft vrijdag een bericht gestuurd naar alle aangesloten veld- en zaalvoetbalverenigingen in het land. Daarin zegt de voetbalbond begrip te hebben voor de situatie en erkent de KNVB dat er veel onzekerheden zijn, onder meer over het verdere verloop van de competities. De bond vraagt de club flexibel te zijn.

In het bericht, dat de KNVB naar alle aangesloten verenigingen heeft gestuurd, schrijft de bond dat ze de begrip hebben voor de maatregelen die het kabinet de afgelopen weken heeft genomen. 'De KNVB staat achter dit besluit en begrijpt tegelijkertijd dat dit grote impact heeft op amateurverenigingen. We stellen dan ook alles in het werk om verenigingen te ondersteunen in deze onzekere periode.'

Zo laat de bond weten dat Verenigingsadviseurs gedurende de coronacrisis beschikbaar blijven om vragen te beantwoorden, evenals de KNVB contactafdeling. 'Weet dat de KNVB met man en macht voor jullie klaar staat om daar waar nodig ondersteuning en hulp te bieden', aldus de bond.

Competities

De bond vraagt alle verenigingen om zoveel mogelijk flexibiliteit. 'Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld tot en met 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario's.' De KNVB streeft erna de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om teams die uitkomen in de (mannen) standaard Tweede divisie tot en met de vijfde klasse, in de Eredivisie Vrouwen tot en met de derde klasse en Jeugd in de Eredivisie. Dat heeft te maken met promoties en degradaties die bij deze competities horen.

Voor competities in de B-categorie -denk aan in de lagere klassen en de meidencompetitie- wil de bond eerst 'verdere ontwikkelingen afwachten'. Die maatregelen gelden voor zowel zaal- als veldvoetbal.

Bekerfinales

De bond heeft nog geen besluit genomen over de landelijke bekerfinales. Die finales, voor zowel mannen als vrouwen, stonden gepland op 10 april en worden verschoven. Volgens de bond zal er op korte termijn een besluit over de nieuwe datum worden genomen.

Activiteiten vanuit de KNVB zelf, waaronder opleidingen voor scheidsrechters en bestuurders, zijn ook uitgesteld tot in ieder geval 6 april. De bond hoopt daarover snel meer informatie te hebben. Trainers die nog niet genoeg punten hebben gehaald om hun licentie te krijgen of te verlengen tasten voorlopig in het duister. 'Over oplossingen wordt in ieder geval ook met de belangenvereniging VVON geschakeld', verzekert de KNVB.

Financiële steun

De KNVB kan nog niet met zekerheid zeggen of verenigingen uitstel krijgen van termijnbetalingen. 'De volgende incasso staat voor half april. Voorafgaand daaraan wordt bekeken wat de actuele situatie is en hoe er zal worden omgegaan met deze incasso.' De bond wil samen met sportkoepel NOC*NSF kijken in hoeverre voetbalverenigingen aanspraak kunnen maken op de hulpmiddelen die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld.

De KNVB, NOC*NSF en andere sportbonden trekken verder samen op in een gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te kijken of er een speciaal noodfonds en noodmaatregelen beschikbaar gesteld kunnen worden, specifiek om sportverenigingen een hart onder de riem te steken.