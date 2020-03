Koning Willem-Alexander: 'Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel'

In zijn speech benadrukte de Koning dat de maatregelen die tegen het virus zijn genomen ingrijpend, maar nodig zijn. Ook erkende hij de slachtoffers die het virus in Nederland heeft gemaakt. In de toespraak bedankte de koning verschillende groepen mensen, waaronder medische professionals, logistiek medewerkers en vrijwilligers. 'Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los.'

De koning adviseert Nederlanders de richtlijnen en adviezen van het RIVM en medische professionals zo goed mogelijk op te volgen. Het RIVM en de GGD's in het bijzonder werden door de Koning genoemd. 'Wij mogen trots zijn op de deskundigen van het RIVM, de GGD's en op alle andere instellingen en experts die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis de weg wijzen.'

Eenzaamheidsvirus

'We missen onze vaste patronen en de mensen die daarbij horen', zo luidde het bericht van de koning aan alle mensen die door de coronamaatregelen thuiszitten. 'Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.' De koning sprak vol lof over de acties die sinds het begin van de coronacrisis door vrijwilligers zijn ondernomen. 'Ondanks de verlamming van het openbare leven blijft het hart van onze samenleving kloppen.'

Ondanks de optimistische ondertoon van zijn toespraak erkende de koning dat het dagelijks leven van veel Nederlanders ingrijpend is veranderd. De koning beëindigde zijn speech daarom met een sobere boodschap: '2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.'