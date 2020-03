Boskoop speelt centrale rol in verspreiding noodpakketten tegen coronavirus

Vrijwilligers zijn deze week begonnen met inpakken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Die moeten hulpverleners dragen als ze kunnen worden blootgesteld aan potentiële coronapatiënten. Titia Mooi, die het groepje medewerkers coördineert, somt op wat er allemaal in een standaardpakketje zit: 'Een spatschort, een mondmasker, een bril, een haarnetje en drie paar handschoenen in verschillende maten. Als mensen straks worden ingezet, gaan wij zorgen dat ze er voldoende van hebben om ons in deze tijden te beschermen.'

Annemarijn van der Hoorn is één van de noeste werkers die zich vrijwillig hebben aangemeld om te helpen met inpakken. 'Ik had toch niks te doen', verklaart ze. 'Dit is beter dan thuiszitten. Zo kan ik toch nog iets betekenen in deze crisis. En met z'n allen is het wel gezellig.' De aankomende weken denkt ze wel vaker langs te komen in het Rode Kruis-magazijn.

Landelijk verdeelpunt

Want voorlopig blijft Boskoop het landelijk verdeelpunt voor noodhulpmiddelen. 'Er is niet zoveel capaciteit in de rest van het land om veel mensen bij elkaar te brengen. En daar iemand neer te zetten die erop kan toezien dat alles in de pakketjes en de setjes gaat. Hier hadden we de mogelijkheden', motiveert Mooi die keuze. 'Dus de kans is heel groot dat we dit nog een paar keer hier gaan doen de komende weken.'

