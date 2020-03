Klussers in de rij bij de bouwmarkt en file bij IKEA

Bij de bouwwinkel zijn hekken neergezet en worden flyers uitgedeeld door parkeerwachters. Er mogen minder klanten tegelijk naar binnen en wie in de rij staat moet 1,5 meter afstand houden. Hornbach heeft ook besloten zondag dicht te gaan. Vanaf maandag gelden aangepast openingstijden.

Ook GAMMA en Karwei hanteren andere openingstijden en vragen klanten om zich aan de regels te houden. 'Kom zoveel mogelijk alleen, het is geen uitje!', staat op de website van de GAMMA.

IKEA, H&M en Bijenkorf dicht

Afgelopen week besloten grote winkelketens zoals H&M, Zara, WE, Bijenkorf, Primark en C&A al dicht te gaan. Ook de IKEA in Delft sloot de deuren. Maar daar kunnen mensen zaterdag wel spullen ophalen.

In de rij bij de IKEA om spullen op te halen | Foto: Regio15

Medewerkers van de woonwinkel trokken aan de bel omdat er veel te veel mensen naar IKEA kwamen. 'Serieus, wat komen deze mensen doen? Waarom nemen zij willens en wetens het risico besmet te raken, of wellicht nog erger: hun besmetting over te dragen op anderen?'

Vuilstort Delft

Ook bij de milieustraat Avalex in Delft en Den Haag is het ontzettend druk. 'We gaan vandaag over de 300 heen. De gemiddelde wachttijd is meer dan half uur', zegt een medewerker uit Delft aan de telefoon.

Avalex heeft maatregelen genomen vanwege corona. 'We laten maar zes tegelijk op terrein. En we houden elkaar en je collega's beetje in de gaten houden. Mensen moeten niet over elkaar heen gaan hangen.'

Wachttijden van een half uur bij milieustraat Avalex in Delft | Foto: Regio15

Gemeentewerf Zoetermeer dicht

De vuilstort in Zoetermeer maakte vrijdag bekend dicht te gaan. De drukte bij de gemeentewerf leidde tot chaos die het personeel niet kon oplossen zonder te dicht op de mensen te komen.

De gemeente heeft daarop besloten de werf te sluiten, anders dreigt ook het ophalen van het gewone afval in gevaar te komen als het personeel omvalt.'

