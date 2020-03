Bloemen voor hulpverleners en kwetsbaren: 'Anders moeten we ze weggooien'

'We delen bloemen uit aan onze 450 klanten en onze 250 hulpverleners', vertelt directeur Natalie Bommeljé van Evita Zorg in het kantoor in de Haagse wijk Benoordenhout. Met de actie willen Evita Zorg en Gerbera United hen een hart onder de riem steken in deze ongewone tijden. 'Onze zorgverleners gaan iedere dag naar onze klanten, ongeacht wat er nu gebeurt, terwijl zij ook onzeker zijn over hun eigen gezondheid. En voor onze klanten en mantelzorgers zijn het, los van het feit dat wij nog bij hen thuis komen, ook onzekere tijden.'

De bloemen komen van Gerbera United, het bedrijf van Willem Peter van den Berg en Dick Kooij. Willem Peter legt uit dat door de coronacrisis de export volledig is weggevallen. 'Dat is catastrofaal voor ons. Er gaat niets meer naar het buitenland en daardoor zijn deze bloemen waardeloos geworden.' Van den Berg is blij dat de bloemen toch nog goed terecht komen. 'Ik vind het een supermooi initiatief en een mooi teken van saamhorigheid in deze tijd. We zijn blij en trots dat we hierbij kunnen helpen.'

Bizarre crisis

De bloemen worden uitgedeeld door vrijwilligers die zaterdagmiddag op de fiets en met de auto door heel Den Haag reden. 'Het is heel belangrijk omdat we in een hele bizarre crisis terecht zijn gekomen waarbij met name de kwetsbaren in de samenleving dreigen te vereenzamen en die gaan we allemaal met bossen bloemen een betere dag bezorgen', zegt vrijwilliger en lid van de Tweede Kamer namens de VVD, Ockje Tellegen.

Waarom ze meedoet met de actie? 'Omdat we op elkaar moeten passen, we moeten naar elkaar omkijken en op elkaar letten. Het gaat steeds moeilijker omdat het contact steeds lastiger is, maar met een vrolijke bos gerbera's aan je voordeur wordt het hopelijk een stukje beter.' Wel benadrukt ze dat alles op veilige afstand gebeurt. 'We hangen de bloemen aan de deur, bellen aan, nemen anderhalve meter afstand en steken de mensen zo een hart onder de riem.'

LEES OOK: Bellen met je oma tegen de eenzaamheid: 'Bedenk vragen over dingen die je altijd al wilde weten'