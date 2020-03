Organisatie vreugdevuur Scheveningen steunt 'oudjes' met bloemen, taart en vrolijke muziek

Uit de speakers die buiten staan bij verzorgingshuis Uiterjoon aan de Vissershavenstraat klinkt 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen' van Corry Konings. Op de balkons staan bewoners te dansen. Buiten is een polonaise gaande waarbij de deelnemers natuurlijk de anderhalve meter afstand in acht nemen. Het is een gezellige boel.

'Wij van het vreugdevuur willen de oudjes die opgesloten zitten door het coronavirus laten weten dat ze niet alleen staan. We zijn er voor ze', vertelt Ab Massa. De Scheveningers hebben met dank aan sponsors zestig bossen bloemen gehaald en er is 's morgens namens de organisatie een taart voor driehonderd personen afgeleverd. 'Zo steken we de mensen een hart onder de riem en laten we weten dat we aan ze denken.' Even later schalt 'You never walk alone' door de speakers.

Niet knuffelen

Een aanwezige dame zwaait naar haar moeder die op het balkon staat. 'We mogen niet naar binnen en dat is wel heel raar. Je bent sowieso geneigd om elkaar altijd te knuffelen maar dat kan nu niet. Ze is tachtig, dus je weet nooit wanneer het de laatste keer is dat je haar vasthoudt. Daarom is het wel lastig als je hier beneden staat.' Op het balkon roept haar moeder dat ze haar dochters heel erg mist. Voor de actie van vandaag heeft ze een dikke duim omhoog over. 'Klasse!'

Even later gaan de Scheveningers door naar het volgende rusthuis. Er staan er nog drie op het programma, 'want ook daar zitten oud-Scheveningers die niet naar buiten mogen en eigenlijk niets hebben.'

