HMC breidt aantal intensive care bedden uit

De nieuwe intensive care zal maandag beginnen met twee bedden met beademing. Dat wordt dinsdag opgeschaald naar zes bedden. In het hele land is door de uitbraak van het coronavirus extra capiciteit op de intensive care nodig.

'Deze crisis is van ongekende omvang en vraagt veel extra capaciteit. Deze extreme situatie vraagt dan ook om het nemen van buitengewone maatregelen. Net als in andere ziekenhuizen in Nederland moeten we voorrang geven aan medisch dringend noodzakelijke ingrepen. Samen met het HAGA ziekenhuis zorgen we ervoor dat we naast de opvang van Corona patiënten ook de acute zorg blijven verlenen', zegt Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur.

Bronovo bewust niet omgebouwd

'Wij brengen alle materialen en apparatuur zo veel mogelijk bij elkaar', vervolgt Wolf. ''Daarmee kunnen onze mensen efficiënter werken en kunnen we de beste zorg leveren. De situatie wordt de komende weken ernstiger en daarom zijn deze stappen nu nodig.'

Het ziekenhuis krijgt veelal de vraag waarom de zorg voor Corona-patiënten niet wordt ondergebracht op locatie Bronovo. 'Op locatie Bronovo is geen IC en geen spoedeisende hulp aanwezig', verklaart het ziekenhuis. 'Het zou een enorme operatie zijn om dit allemaal weer op gang te krijgen op locatie Bronovo.'

Weekziekenhuis

Bronovo is een weekziekenhuis waar doorgaans geplande operaties worden uitgevoerd. 'Zeventig procent van de geplande operaties in deze coronatijd was al afgezegd', liet het medisch centrum eerder weten. 'Net als bij de meeste ziekenhuizen in onze regio. Dit werd door het HMC gedaan om personeel te kunnen trainen voor intensive care werkzaamheden en ook om beschermingsmaterialen, zoals mondkapjes, te sparen.'

Daardoor werden de OK's in Bronovo al een week lang niet of nauwelijks meer gebruikt . Patiënten die komende week op locatie Bronovo een operatie zouden ondergaan, krijgen telefonisch bericht van het ziekenhuis.

