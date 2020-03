Evi verkoopt bloemen van haar vader voor de deur: 'Anders is het een beetje hopeloos'

De coronacrisis laat ook economisch diepe sporen achter. Veel bedrijven zien hun verkopen kelderen. Zo ook kwekerij Land van Bloei. Evi besloot daarom om haar ouders te gaan helpen. Samen met haar vriendin Julia heeft ze een bloemenkraam voor hun huis neergezet om de bloemen uit de kwekerij toch nog te verkopen. 'Het is zonde dat het werk anders voor niets is geweest. Dat is een beetje hopeloos.'

Voor hun deur aan de Europalaan in Pijnacker hebben Evi en Julia hun bloemenkraam opgebouwd. Volgens Evi hebben ze voldoende keuze. 'We hebben allemaal orchideeën, in verschillende kleurtjes ook. En we hebben viooltjes en pannenkoekplantjes, dat is zeg maar onze specialiteit. En er zijn diverse kamerplanten, maar ook vaste planten voor in de tuin.'

De planten komen uit de kwekerij van de vader van Evi. Maar er wordt al een tijdje weinig verkocht. De winkel is door het coronavirus gesloten en sommige landen hebben de import van bloemen uit Nederland tijdelijk verboden. De planten worden daarom massaal weggegooid. 'Het is echt heel zonde, want die planten worden gewoon gekweekt, maar dat is voor niets', vertelt Evi. 'Je hebt er heel veel aan gedaan en dan gooien we ze gewoon weg. Dat is een beetje hopeloos.'

Paar jaar bezig

Elke week worden er door de kwekerij ongeveer tienduizend planten weggegooid. 'Daar worden we niet blij van', legt de vader van Evi uit. 'Je doet er alles aan. Je bent een paar jaar bezig om een plant te kweken en dan in het voorjaar, ook een goede tijd voor kamerplanten, en dan moeten ze weg. Dat is niet leuk.'

De twee meiden verkopen behoorlijk wat bloemen voor hun huis. Julia heeft wel een idee hoe het komt dat mensen juist nu ze thuis moeten zitten veel bloemen kopen. 'Je kunt van je woonkamer nu iets gezelligs maken, zodat mensen echt denken het is toch wel heel gezellig hier.'

