Juliana Plaza Transvaalbuurt deelt warm eten uit aan ouderen: 'Ze staan in pyjama bijna te huilen'

'De ouderen durven niet naar buiten om boodschappen te doen. Kinderen en kleinkinderen komen niet langs uit angst voor besmetting. Ze schamen zich ook, iedereen loopt met een boog om ze heen', zegt Atalay Celenk, directeur van Juliana Plaza in de Julianakerk.

Celenk trekt zich het lot van de ouderen enorm aan. 'We hebben eerst een proef gedraaid met het koken en bezorgen. Aan twee ouderen in de Schilderswijk en achttien adressen in de Transvaalbuurt brachten we in een luchtdicht verpakt pakketje groenten, kip, rijst, een vlatoetje en jus d' oranje om de weerstand te verbeteren,' zegt Celenk. 'En we maken ook even een praatje. Natuurlijk met twee meter ertussen. Je merkt dat de sociale behoefte om te praten heel groot is. Ze staan in pyjama bijna te huilen aan de deur, zo blij zijn ze hiermee.'

'Al kost het me honderden euro's'

Celenk betaalt het eten voor de ouderen uit eigen zak. En sommige leveranciers besluiten soms gratis te leveren. Zaterdag kreeg hij bijvoorbeeld een aantal kilo kip voor de maaltijden. 'Het maakt me niets uit dat het me geld kost. Al kost het me honderden euro's. Als dit een succes blijkt, ga ik er volgende week mee door.'

De directeur van het sociale buurtrestaurant hoopt dat meer leveranciers hun hand over het hart strijken en iets doneren voor de warme maaltijden. 'Ik hoop dat ander mensen hierdoor gaan bewegen.'

LEES OOK: Organisatie vreugdevuur Scheveningen steunt 'oudjes' met bloemen, taart en vrolijke muziek