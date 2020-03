Waarschuwing gemeente Den Haag: 'Ga vandaag niet naar bos en strand'

De gemeente doet de mededeling dit in navolging van de Rijksoverheid. De overheidsinstelling stuurde eerder deze zondag een NL-alert. In de sms was onder andere te lezen: 'Volg instructies overheid op, houd anderhalve meter afstand.'

NL-alert is het ‘alarm-middel’ waarmee de Nederlandse overheid tijdens rampen of noodsituaties burgers kan bereiken. Hiermee kan de overheid alarmslaan of belangrijke informatie delen. Het meest recente controlebericht, dat in december is verstuurd, is bij ruim 12,9 miljoen Nederlanders aangekomen, ongeveer 85 procent van de mensen boven de 12 jaar.

