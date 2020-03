Man aangehouden na doldwaze achtervolging van Den Haag naar Rotterdam

Een 25-jarige man uit Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een lange achtervolging van Den Haag naar Rotterdam. De verdachte reed onder meer met hoge snelheid door wegwerkzaamheden op de A4 heen. Uiteindelijk kon hij in Rotterdam aangehouden worden. De man had ook nog harddrugs in zijn auto liggen en een celstraf van 33 dagen openstaan.

De Rotterdammer werd zondag rond 1.15 uur door agenten gesignaleerd op de Callandstraat in Den Haag. Na controle bleek dat de man nog een celstraf van 33 dagen open had staan. Toen de agenten de Rotterdammer vroegen uit te stappen, startte hij de motor en reed met piepende banden weg in de richting van het Rijswijkseplein.

De politie zette de achtervolging in op de verdachte, die via het Schenkviaduct naar de A12 reed. Op de snelweg was de afrit naar de A4 afgesloten, maar dat hielp niet om de man tot stoppen te brengen. Met hoge snelheid reed hij tussen de pionnen van de wegwerkzaamheden door. De mensen die aan het werk waren konden nog net op tijd wegspringen om niet geraakt te worden. De wegwerkers raakten uiteindelijk niet gewond en hebben inmiddels aangifte gedaan tegen de man.

Harddrugs

De verdachte is uiteindelijk in Rotterdam van de snelweg gegaan. Hier botste hij tegen twee geparkeerde auto's en kon hij worden aangehouden. In de auto trof de politie een grote hoeveelheid harddrugs aan.

De Rotterdammer mag nu zijn openstaande celstraf van 33 dagen uitzitten. Daarnaast wordt de man vervolgd voor poging doodslag, handelen in drugs en gevaarlijk rijgedrag. De politie heeft het rijbewijs en de auto ingevorderd en de recherche doet verder onderzoek.

