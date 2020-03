Strandtenthouder: 'Hangjongeren steken fikkie bij mijn strandtent en doven het niet'

‘Ik denk dat wij net op tijd aankwamen, anders was het vuur wellicht overgeslagen op het strandpaviljoen.’ Het zijn de woorden van Wilfred van Leeuwen, samen met zijn vriendin eigenaar van strandpaviljoen De Kwartel en Strandtent de Fuut in Den Haag. In de nacht van zaterdag op zondag zaten mensen met drank en een kampvuurtje bij zijn strandtent die door de coronamaatregelen gesloten is. 'Ze doofden het vuur niet toen ze vertrokken.'

‘Ik kan hier met mijn pet niet bij', zegt Van Leeuwen. 'Hangjongeren die in deze tijd met flessen drank en kratten bier afspreken op het strand, een meter naast een strandtent een fikkie te steken, en als klap op de vuurpijl het vuur bij vertrek niet doven. Dan ben je in mijn optiek wereldvreemd en hersenloos.’

De 46-jarige ondernemer zit zaterdagavond nietsvermoedend op de bank als zijn telefoon oplicht. Een alerte voorbijganger ziet meerdere brandjes rond strandtent De Kwartel,. De voorbijganger maakt foto’s en stuurt deze naar Van Leeuwen. 'We zijn er direct op afgegaan en heb onderweg de brandweer en politie gebeld. Zij waren gelukkig snel ter plaatse, waardoor de brandjes snel konden worden gedoofd’, vervolgt de eigenaar van het strandpaviljoen, dat in 2011 al eens afbrandde.

Nachtwaken

'We lopen door het voorlopig sluiten van de horeca vanwege het coronavirus al heel veel omzet mis en dan moet je er niet aan denken dat je ook nog eens je paviljoen kwijtraakt', vertelt de Hagenaar. 'We ontkomen er niet aan om de komende periode te gaan nachtwaken. Het is treurig, maar helaas de realiteit.'

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zijn De Kwartel en de Fuut voorlopig gesloten. ‘We hebben veel personeel naar huis moeten sturen. Zelf zijn we met het vaste personeel bezig met wat onderhoudswerkzaamheden en het afmaken van de opbouw’ vertelt Van Leeuwen, die creatief blijft in deze tijd. ‘Er liggen wat ideeën om via bezorgen wat te gaan doen of een online wijnwinkel. Maar niets gaat boven de gezondheid, dus we volgen de RIVM met hun advies. Dat is ook de reden dat we als bestuur van de Zuiderstrandvereniging alle leden hebben opgeroepen om de uitgiftes per direct te sluiten.’

