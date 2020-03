Noordwijk en Katwijk sluiten alle toegangswegen naar het strand

Burgemeester Wendy Verkleij legt uit waarom ze deze maatregelen genomen heeft. 'Veel inwoners en ondernemers hebben gezien dat onze bezoekers de richtlijnen niet naleefden. Dat kan echt niet. Volksgezondheid en het indammen van corona hebben echt alle prioriteit. We nemen onze verantwoordelijkheid als overheid omdat we gezien hebben dat recreanten dat niet doen. Het is helaas nodig.'

De gemeente had gisterenavond iedereen al opgeroepen om niet naar het strand te komen. Door het goede weer hadden veel mensen zaterdag al het strand bezocht. Voor burgemeester Verkleij reden om een klemmend beroep te doen op iedereen om het strand te mijden. 'Te veel mensen, te dicht op elkaar. Dat kan niet als we vechten tegen corona.'

Katwijk nog rustig

Op de boulevard en het strand van Katwijk is het nog rustig, meldt burgemeester Cornelis Visser. Toch is besloten om ook de wegen naar de Katwijkse kust af te zetten. 'Het risico bestaat dat, omdat de wegen naar Noordwijk zijn afgesloten, mensen besluiten om naar Katwijk te gaan'.

Visser verwacht dat de maatregel eenmalig is maar is zeker niet bang om, als het nodig is, opnieuw in te grijpen. De maatregel van zondag is volgens Visser 'een duidelijk signaal dat wij de veiligheid en de gezondheid van de bezoekers boven alles stellen'.

Afhaalpunten gesloten

De lokale strandpaviljoens delen de zorgen van de burgemeesters en besloten zondag hun afhaalpunten te sluiten. Door de maatregelen van de regering mogen de terrassen niet open, maar zijn afhaalpunten nog wel toegestaan. Deze zijn nu vrijwillig gesloten door de strandpaviljoens. Burgemeester Verkleij is trots op de ondernemers in Noordwijk. 'Ze zetten volksgezondheid voorop. Vanuit zichzelf. Ze strijden mee tegen corona. Die inzet hebben we vandaag de dag hard nodig.'

