Inzamelingsactie voor de zorg: alle mondkapjes verzamelen!

Om het tekort aan mondkapjes in de zorg in de regio Haaglanden op te vangen, begint Stichting Transmurale Zorg maandag met een inzamelingsactie. Iedereen die een mondkapje heeft, wordt gevraagd deze in te leveren bij een van de inzamelingspunten.

Transmurale Zorg is de regionale organisatie die de zorg en welzijnspartners in de regio Haaglanden ondersteunt. In samenwerking met de veiligheidsregio inventariseren zij waar de tekorten precies zijn. Het gaat hierbij niet alleen om mondkapjes, maar er is ook behoefte aan schorten met lange mouwen, handschoenen en handontsmettingsmiddelen.

De complete lijst met hulpmiddelen die de zorg in deze crisis nodig heeft is te vinden op www.allemondkapjesverzamelen.nl. Hier staan ook alle inleverlocaties en de verschillende openingstijden.

In verpakking

Transmurale Zorg krijgt bij de inzamelingsactie hulp van diverse instanties. Zij roepen alle burgers en bedrijven in de regio Haaglanden op om de materialen die zij in bezit hebben en nog in de verpakking zitten te doneren. Dit om de huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals te kunnen beschermen. 'Het spreekt voor zich dat we geen hulpmiddelen willen onttrekken aan het reguliere zorgcircuit', zegt Lisette van den Heuvel, directeur Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 'We denken niet alleen aan bedrijven, maar ook aan particulieren die ze hebben gehamsterd.'

Mensen die hun spullen willen inleveren hoeven niet bang te zijn dat ze risico lopen tijdens het inleveren. 'Alle RIVM-eisen worden in acht genomen bij zowel het inleveren van de mondkapjes als het ophalen en verdelen onder de ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgprofessionals', legt Van den Heuvel uit.

Bas Muijs

Inmiddels hebben zich al diverse bekende Hagenaars bij de actie aangesloten, waaronder Radio West-presentator Bas Muijs. Maar ook Fred Zuiderwijk en spelers van ADO Den Haag zullen actief meehelpen en de oproep zoveel mogelijk verspreiden. 'Ik ben iedereen dankbaar die hier aan mee doet, het is nodig in deze tijd dat we met zijn allen er voor elkaar zijn', besluit Van den Heuvel.