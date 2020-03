Burgemeester Noordwijk: 'We blijven een gastvrije gemeente maar maken nu even pas op de plaats'

Dat veel mensen moeite hebben met het zich houden aan de richtlijnen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, bleek dit weekend wel uit de grote drukte bij bouwmarkten, in natuurgebieden en op de stranden. Op het strand van Noordwijk was het zaterdag zelfs zo druk dat burgemeester Wendy Verkleij, samen met haar collega's uit de regio, besloot om de toegangswegen naar het strand te sluiten.

'Er wordt te veel samengeschoold, de anderhalve meter wordt niet in acht genomen en dat is niet de bedoeling', vertelt Verkleij. 'We zijn bezig om Nederland gezond te krijgen en daarom moet je je conformeren aan de richtlijnen. Dat gebeurde niet meer.' De burgemeester zag zaterdag dat het strand van Noordwijk overvol was. Daarop besloot de gemeente een oproep te doen om op zondag thuis te blijven, vooral omdat het op die dag ook prachtig weer zou worden.

'Die is landelijk goed opgepakt met als gevolg minder bezoek aan Noordwijk', aldus Verkleij. Maar toch was het nog zo druk dat de extra maatregelen, het afsluiten van de toegangswegen, nodig was. 'Het is een maatregel die we nemen vanuit de regio.'

Geen verbod

Het afsluiten van de toegangswegen is geen verbod om naar het strand te gaan. 'Voor een echt verbod zouden we naar een noodbevel moeten. Dat is nog niet uitgebracht maar met deze maatregel hopen we de mensen bewust te maken: kom nu niet, denk aan jezelf en aan je leefomgeving en probeer niet die samenscholing te organiseren in Noordwijk.'

Verkleij is tevreden met het resultaat. Op de webcam die op het strand gericht staat, zag ze zondagmiddag dat het een stuk leger is. Toch heerst er ook een dubbel gevoel. 'Je ziet wat voor maatregelen we daarvoor moesten treffen en dat vind ik heel spijtig. Dat het bewustzijn nog niet zo groot is bij mensen dat we dit eigenlijk niet nodig hebben.'

Vrij lang

Hoelang de maatregel in stand blijft, weet de burgemeester nog niet. 'Het kan vrij lang maar we kijken in goed overleg met de regio, want die bepaalt tot wanneer deze maatregel geldt.' Ook is het nog niet duidelijk of er nog meer maatregelen zullen volgen om bezoekers thuis te houden. 'Ik denk dat er al behoorlijke maatregelen genomen zijn. Als er meer ruimte komt in een noodbevel of iets dergelijks kunnen we meer, maar ik zeg niet dat dat nu al nodig is.'

'Uiteindelijk moeten we met elkaar het coronavirus indammen. Wat wij kunnen als gemeente doen we en dat doen we in het belang van iedereen', sluit Verkleij af. 'We blijven een gastvrije gemeente maar maken nu even pas op de plaats.'

LEES OOK: Noordwijk en Katwijk sluiten alle toegangswegen naar het strand