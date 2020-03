Recordaantal hypotheekaanvragen, maar komende weken niet veel huizen verkocht

Nederlanders hebben vorige week massaal een hypotheek aangevraagd. Volgens De Hypotheekshop werden er vorige week ongeveer 15.000 aanvragen gedaan, sinds 2011 was er alleen in 2016 een week waarin meer aanvragen werden gedaan. Maar Jan Kokje, voorzitter van NVM Haaglanden, verwacht niet dat dit nog lang aanhoudt.

'We merken wel dat veel mensen nog met het kopen of verkopen van hun huis bezig zijn', zegt Kokje. 'Mensen zitten thuis en hebben er nu meer tijd voor. Maar daar staat tegenover dat er ook mensen geen zin hebben om dertig bezichtigingen te hebben in hun huis en de verkoop juist even uitstellen.'

Volgens De Hypotheekshop hebben afgelopen week veel mensen een huis gekocht, omdat de rente mogelijk gaat stijgen. Kokje verwacht niet dat dit veel gaat veranderen. 'Als de rente al gaat stijgen, dan is dit al minimaal en ik heb niet het gevoel dat dit veel invloed gaat hebben op de huizenmarkt.'

Schaarste groter

Mocht de coronacrisis niet te lang duren, dan gaat Kokje ervan uit dat de huizenprijzen snel weer gaan stijgen. 'Komende weken zal de markt wel iets minder worden, maar als de crisis snel voorbij is, dan verwacht ik dat de schaarste alleen maar groter wordt omdat er nu weinig aanbod bij komt.'

Kokje durft niet te zeggen wat er de komende periode op de huizenmarkt gaat gebeuren. 'We moeten kijken wat er gebeurt. Er is niemand die weet hoe het virus zich zal ontwikkelen.' Maar de NVM-voorzitter verwacht wel dat de huizenverkoop komende tijd zal afnemen. 'Ik neem aan dat mensen er niet op zitten te wachten om nu hun huis te verkopen. Minder mensen zullen nu huizen gaan bezichtigen, dus het is niet alleen vanuit het oogpunt van de gezondheid beter om nu niet de markt op te gaan, ook financieel snijd je je in je vingers als je nu een huis verkoopt als een groot gedeelte van de potentiële kopers niet naar buiten gaat.'

