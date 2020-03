Haagse oppositie wil hardere maatregelen gemeente, burgemeester wil eenduidigheid

Maar Remkes zelf voelt niets voor extra maatregelen als die alleen per gemeente of veiligheidsregio worden ingevoerd. Als er meer moet gebeuren, dan moet dat landelijk zijn. Anders ontstaat er 'onduidelijkheid' voor burgers en gaan in diverse regio's verschillende regels gelden, zegt de woordvoerder van de burgemeester.

Afgelopen dagen bleek dat het, ondanks oproepen van de Rijksoverheid, op diverse plaatsen in de stad toch druk was: op de Haagse Markt, op het strand en bij sommige winkels. Ook hielden mensen zich niet aan het dwingende advies om anderhalve meter afstand te houden. Reden voor een flink aantal oppositiepartijen om bij het gemeentebestuur aan te dringen op aanvullende maatregelen.

Helden in de zorg

'Talloze Hagenaars en Hagenezen staan in de frontlinie om de coronacrisis te bestrijden. Het is onverteerbaar dat er nog te veel mensen in onze stad de richtlijnen van de Rijksoverheid negeren en zelfs in groepsverband de straat opgaan', zeggen PVV-raadsleden Sebastian Kruis en Karen Gerbrands. Zij hebben Remkes daarom verzocht om per direct een samenscholingsverbod voor de hele stad in te voeren.

Fractievoorzitter Sebastian Kruis: 'Het is aan de helden in de zorg en al die andere Hagenaars en Hagenezen die in de frontlijn staan niet uit te leggen dat er ook zo veel mensen in de stad zijn die denken dat de richtlijnen niet voor hen gelden. Zij brengen zichzelf, maar met name anderen, in gevaar.'

'De maat is vol'

Ook de Partij van de Eenheid is onaangenaam getroffen door de volle stranden, de drukte in sommige winkelcentra en de parken. 'De maat is vol', stelt fractieleider Arnoud van Doorn. 'De gemeente moet dwingende maatregelen opleggen om dit egoïstische en asociale gedrag in te dammen.' Hij wil dat per maandag nog een samenscholingsverbod komt voor het strand, de boulevards van Scheveningen, winkelcentra, alle markten, het centrum, speeltuinen en parken. Mensen die zich daar toch vertonen, zouden een hoge boete moeten krijgen.

NIDA is ontevreden over het gedrag van de Hagenaars. 'De simpele oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven, drukke plekken te mijden en om een sociale afstand van anderhalve meter te bewaren, wordt stelselmatig genegeerd. Het meest schrijnende voorbeeld is de drukte van afgelopen zaterdag op de Scheveningse boulevard', vertelt fractievoorzitter Adeel Mahmood.

Impopulaire voorstellen

Hij eist daarom dat er een samenscholings- en groepsverbod in de hele gemeente Den Haag wordt ingesteld. Ook moeten alle Haagse markten en andere grote verkoopplekken, waar meer dan honderd mensen tegelijk in kunnen, worden gesloten. Dit wel met uitzondering van winkels waar primaire levensbehoeften worden verkocht. NIDA wil verder strengere controle op het houden van afstand en pleit voor meer en intensievere informatie en bewustwordingscampagnes in meerdere talen.

De partij realiseert zich dat sprake is van stevige, impopulaire voorstellen. 'Het is zeker niet fijn om op een zonnige dag thuis te moeten zitten, maar we leven in bijzondere tijden. Wij hebben echter geen begrip voor de lakse houding van vele mensen. Ze brengen niet alleen zichzelf, maar ook anderen en de gehele volksgezondheid in gevaar', vindt fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz.

Desinfectie en schoonmaak

Islam Democraten wil dat openbare plekken in de stad beter worden schoongemaakt. 'Het virus blijkt - in gunstige omstandigheden - buiten het lichaam te kunnen overleven. Dit werkt verspreiding verder in de hand. Desinfectie en schoonmaak van openbare plekken is derhalve gewenst', meent fractieleider Tahsin Çetinkaya. Hij vindt ook dat de gemeente desinfecterende middelen beschikbaar moet stellen voor het publiek op drukke plekken.

De grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, wil dat op één punt de teugels juist ook een beetje worden losgelaten. Dat is voor mensen die hun auto in een verkeerd of ander vergunningengebied neerzetten. Die moeten géén bon krijgen, vindt raadslid Jelle Meinesz. 'Wij hebben momenteel te kampen met een uitzonderlijke situatie, waarbij veel mensen gedwongen thuis zitten. Ook zijn er andere redenen waarom mensen in verschillende gebieden staan geparkeerd. De parkeerdruk is veel hoger dan normaal, want bijna iedereen zit thuis. Deze mensen hebben al genoeg sores aan hun hoofd.'

Reclamezuilen

De Haagse Stadspartij maakte in het verleden bezwaar tegen het plaatsen van de nieuwe grote reclameborden in de stad. Maar nu ziet die partij er toch een mooi doel voor. 'Het is belangrijk om de maatregelen tegen de verspreiding van het virus zo breed mogelijk te verspreiden', stelt fractievertegenwoordiger Tim de Boer.

Dus moet de gemeente daartoe 'alle middelen die zij ter beschikking heeft' inzetten. Ook de gewraakte zuilen. 'Een bepaald percentage van de schermtijd op de digitale mupi’s is bedoeld voor stadspromotie en evenementen. Deze gaan nu niet door, dus volgens ons kan die tijd veel beter gebruikt worden. Eindelijk kunnen we deze foeilelijke reclamezuilen inzetten voor algemeen nut.'

Eén lijn

Waarnemend burgemeester Remkes sluit aanvullende maatregelen niet per se uit, maar vindt dat er landelijk wel één lijn moet blijven. Dit om te voorkomen dat in Den Haag - of de veiligheidsregio - andere regels gaan gelden dan in andere delen van het land. Zijn woordvoerder wijst er ook op dat extra eventuele extra bevoegdheden in een noodverordening komen te staan. Die zullen dan ook voor het hele land hetzelfde zijn. Maandagavond gaan de veiligheidregio's overleggen met het kabinet. Eventuele aanvullende maatregelen worden daarna bekend gemaakt.