Corona: Noodsteun voor voedselbanken en stoepkrijten voor je medemens

Het dodental in Nederland ligt dinsdag op 276, dat zijn er 63 meer dan de dag ervoor.

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan definitief niet door.

Supermarkten staan nog maar een klant per tien vierkante meter winkeloppervlakte toe, winkelwagen voortaan verplicht.

De Olympische Spelen van Tokio worden niet dit jaar gehouden, maar uiterlijk in de zomer van 2021.

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe maatregelen aangekondigd.

Noodsteun van 4 miljoen voor voedselbanken

Het kabinet geeft eenmalig 4 miljoen euro aan Voedselbanken Nederland. Het gaat om een vangnet waar voedselbanken die door het coronavirus in de knel komen in het uiterste geval een beroep op kunnen doen.

De subsidie gaat naar het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland. De voedselbanken die zijn aangesloten bij de stichting kunnen daaruit geld ontvangen om het hoofd boven water te houden. Voedselbanken die in de problemen komen, moeten wel eerst lokaal een oplossing proberen te zoeken. Ze kunnen ook terecht bij een speciaal actieteam van overheden en Voedselbanken Nederland.

Als die steun niet voldoende is, kunnen ze een beroep doen op het calamiteitenfonds. In dat fonds zit al geld van de stichting zelf en uit donaties.

Mensen steken elkaar hart onder de riem met de stoepkrijtchallenge

Nu veel mensen niet naar buiten kunnen of geen bezoek mogen ontvangen vanwege de coronacrisis, zijn er allerlei acties op touw gezet. Eén daarvan is de stoepkrijtchallenge: een oproep aan iedereen, jong en oud, om een stoepkrijttekening te maken voor mensen in de buurt.

Bijna 550 patiënten op intensive care

Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 546. Dat is een toename van 59 patiënten sinds maandagavond, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NIVC).

De NIVC meldt dat het aantal beschikbare bedden op de ic's nu 'gering' is. Die sprak maandag nog van 'voldoende' capaciteit. Het aantal beschikbare plaatsen is van groot belang voor mensen met Covid-19 die er slecht aan toe zijn. Ze worden vaak twee tot drie weken aan de beademing gelegd.

The Passion afgelast, Haagse Tim Akkerman zou Jezus spelen

De gemeente Roermond heeft dinsdag bekendgemaakt dat het paasspektakel The Passion definitief niet doorgaat. Door de nieuwe maatregelen die maandag door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, is het duidelijk geworden dat het evenement dat 9 april zou worden gehouden in Roermond op geen enkele manier doorgang kan vinden, aldus de gemeente.

In The Passion zou dit jaar een hoofdrol zijn weggelegd voor de Haagse zanger Tim Akkerman. Hij zou de rol van Jezus spelen in de tiende editie van het muziekspektakel. Akkerman noemde dat eerder een mijlpaal in zijn muzikale carrière.

Gemeente Westland sluit parkeerterreinen bij stranden

Het gemeentebestuur van Westland heeft in samenspraak met de politie besloten de parkeerterreinen bij de stranden af te sluiten. Dat zegt burgemeester Bouke Arends tegen mediapartner WOS. Volgens Arends wordt het bezoek aan de stranden daarmee ontmoedigd.

Ook geeft Westland een lokale invulling aan de landelijke maatregelen als het gaat om de markt. Op de weekmarkten in Westland zijn vanaf nu alleen kramen toegestaan die een relatie hebben met voedsel. Ook moeten de markten moeten zo zijn ingericht dat er voldoende afstand is tussen de kramen.

Misdaadcijfers dalen door coronacrisis

De coronacrisis heeft een stevige invloed op een deel van de misdaadcijfers. Het aantal meldingen van woninginbraken, fietsendiefstallen en zakkenrollerij is volgens de politie de afgelopen week flink gedaald. Ook waren er aanzienlijk minder verkeersongelukken. De overlast en onrust in wijken nam daarentegen sterk toe, blijkt uit een eerste analyse die de politie maakte na het afkondigen van de kabinetsmaatregelen, anderhalve week geleden.

Rector Universiteit Leiden: 'Alles op alles om afstuderen mogelijk te maken'

Rector magnificus van de Universiteit Leiden, Carel Stolker, heeft in een videoboodschap aan studenten laten weten alles op alles te zetten om afstuderen mogelijk te maken. 'Wat een tijd', verzucht Stolker in zijn boodschap. 'Sommige van jullie zullen naar hun ouders zijn gegaan, anderen zijn op hun kamers in Leiden en Den Haag. Ver weg van de studentenverenigingen. De gebouwen zijn dicht. Men kan niet naar de Universiteitsbibliotheek. Echt ingewikkeld, zeker voor die studenten die willen doorstuderen en aan afstuderen zitten te denken. Tegen die studenten zou ik willen zeggen: wees er van verzekerd dat we echt alles op alles zullen zetten om dat voor jullie te organiseren.'

Stolker roept studenten ook op aan de eigen psychische gezondheid te denken. ‘Heel belangrijk is: zorg voor structuur in de dag en zorg binnen die structuur voor de nodige ontspanning.'

Flink meer huis- en grofvuil nu mensen thuisblijven

Nu de meeste mensen thuisblijven vanwege het coronavirus, slaat men massaal aan het opruimen. In Den Haag is een toename van zowel restafval als grofvuil. Voor de inzameling van grofvuil heeft de gemeente de afgelopen week met meer wagens gereden, zegt een woordvoerster. Ook is het druk bij de zogenoemde afvalbrengstations en maken mensen vaker een afspraak om grofvuil op te laten halen. De gemeente heeft inwoners opgeroepen alleen oude spullen weg te brengen naar afvalbrengstations als dat echt nodig is.

In Oegstgeest worden maatregelen genomen tegen de drukte bij de milieustraat. Daar is de milieustraat de komende twee zaterdagen gesloten, omdat het de afgelopen twee zaterdagen 'extreem druk' was. Doordeweeks gaat de milieustraat daarentegen een uur langer open.

André Kuipers geeft les over quarantaine en isolatie

Als er één Nederlander is die weet hoe het is om langdurig afgezonderd te zijn, is het André Kuipers. De astronaut bracht in totaal meer dan 200 dagen door in het internationale ruimtestation ISS, een vliegend laboratorium op een hoogte van 400 kilometer. Vlak voor zijn lanceringen zat hij in Kazachstan in quarantaine. Aanstaande donderdag vertelt hij daarover in een speciale presentatie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die wordt vanaf 16.00 uur live gestreamd op onder meer YouTube. Kijkers krijgen tips 'over wat te doen om deze periode van quarantaine door te komen'.

Burgemeester Lenferink roept jongeren op om maatregelen serieus te nemen

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden is blij met het nieuwe pakket aan maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden. Volgens Lenferink was het vooral de bedoeling van het kabinet om mensen nogmaals bewust te maken van de ernst van de situatie. Een flink deel van bevolking volgt de adviezen volgens Lenferink goed op, maar met name bij jongeren valt nog wel wat winst te behalen. Mede daarom roept Lenferink jongeren op er niet lacherig over te doen. 'Ga er serieus mee om. En daarom ben ik wel blij met de nieuwe maatregelen van het kabinet. Nu kunnen we nog gerichter het virus in onze regio buiten de deur houden.'

Veel winkels met luxeartikelen dicht

Naar schatting zijn 15.000 tot 20.000 winkels in Nederland momenteel gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt onderzoeksbureau Locatus. Volgens de onderzoekers zijn er vooral veel winkels dicht die artikelen verkopen die in deze situatie niet direct noodzakelijk zijn, zoals mode- en luxeartikelen.

Veel van de winkels die wel open zijn, dragen bij aan de vitale processen die de overheid in stand wil houden tijdens de coronacrisis. Denk daarbij aan drogisten en supermarkten. Maar er zijn ook winkels die openblijven omdat er om andere redenen veel vraag is. 'Het verbaast me niet zo dat bijvoorbeeld de Intertoys nog open is. Kinderen zitten thuis en die moeten ook vermaakt worden', stelt een woordvoerder van Locatus. Ook merken elektronicawinkels dat er veel behoefte is aan beeldschermen, toetsenborden en andere apparaten die men nodig heeft om thuis te werken.

De vlag kan nog niet uit voor examenleerlingen

Examenleerlingen die er goed voorstaan, kunnen nog niet de vlag uithangen. Dat zegt Piet Jansen, voorzitter van het college van bestuur van de Alphense SCOPE Scholengroep. Het duurt vermoedelijk nog anderhalve week voordat de zak-slaagregeling wordt bekendgemaakt door de onderwijsminister. Dinsdag werd bekend gemaakt dat de centrale eindexamens dit jaar niet door gaan.

'In het schoolexamen worden soms andere zaken getoetst dan in het centraal eindexamen. Denk aan de talen, je mondeling doe je in het schoolexamen en het schriftelijke deel in het centraal eindexamen. Dat maakt het spannend hoe uiteindelijk de zak-slaagregeling eruit komt te zien', aldus Jansen tegen mediapartner Studio Alphen.

Inzamelingsactie mondkapjes haalt in één dag 12.600 mondkapjes op

De actie 'Alle mondkapjes verzamelen', die gisteren van start is gegaan, levert nu al de eerste hulpmiddelen op. Een internationale organisatie heeft in één klap 12.000 mondkapjes gedoneerd. Daarnaast zijn er sinds gisteren op de verschillende inleverlocaties 600 mondkapjes, 650 veiligheidsbrillen, 4 dozen handgel en 125 paar handschoentjes ingezameld.

Om het tekort aan mondkapjes in de zorg in de regio Haaglanden op te vangen, is Stichting Transmurale Zorg maandag met een inzamelingsactie begonnen. Iedereen die een mondkapje heeft, wordt gevraagd deze in te leveren bij een van de inzamelingspunten.

Staatsbosbeheer schrapt excursies

Staatsbosbeheer heeft alle excursies tot 1 juni geannuleerd vanwege de coronacrisis. Eerder waren de excursies tot begin april geschrapt. Iedereen die een excursie geboekt heeft in de periode tot 1 juni krijgt het geld teruggestort.

De buitencentra en informatiecentra van Staatsbosbeheer zijn tot en met 6 april gesloten. De natuur is vrij toegankelijk voor bezoekers. Wel kunnen boswachters via onder meer posters mensen oproepen weg te blijven van plekken waar het druk is, om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Ook roept Staatsbosbeheer op zoveel mogelijk alleen de natuur in te gaan.

Steunbetuiging van Aaron Meijers en zijn collega-aanvoerders

De aanvoerders van alle eredivisievoetbalclubs - onder wie Aaron Meijers van ADO Den Haag - hebben hun fans in dinsdag een gezamenlijke videoboodschap steun betuigd in deze zware tijden door de corona-uitbraak. Ze beseffen dat het nu ook voor voetbalsupporters moeilijke tijden zijn en roepen iedereen op om vooral thuis te blijven.

Geen Spelen

De Olympische Spelen van Tokio worden niet dit jaar gehouden, maar uiterlijk in de zomer van 2021. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dinsdag officieel bekend na telefonisch topoverleg tussen de Japanse premier Shinzo Abe en IOC-baas Thomas Bach. Vanwege de wereldwijde coronacrisis kunnen de Spelen niet zoals gepland komende zomer worden gehouden.

De nieuwe data van de Spelen zijn nog niet bekend. Het grootste sportevenement ter wereld wordt volgens het IOC in ieder geval niet in 2020 gehouden.

Aandacht voor landbouw in noodpakket

De Europese Commissie moet extra maatregelen klaar hebben om in te grijpen in de land- en tuinbouw als dat noodzakelijk blijkt. Die oproep zal landbouwminister Carola Schouten woensdag doen tijdens een video-overleg met Europese landbouwministers.

Het financiële steunpakket van de Commissie moet meer aandacht hebben voor de landbouw, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Het Kroatische voorzitterschap van de Europese Unie heeft al opgeroepen tot crisismaatregelen voor boeren die door de coronacrisis in de problemen komen. Schouten wil dat dit soort maatregelen inderdaad worden klaargezet 'om snel aanvullend te kunnen ingrijpen' als dat nodig is. Het verzoek om die maatregelen te activeren moet wel genoeg onderbouwd zijn, zegt Schouten.

Vooral de hard geraakte bloemensector in Nederland moet meer hulp krijgen van de Europese Unie. De sierteelt is 'niet een sector waar op EU-niveau veel voor geregeld is', maar in tijden van crisis moeten bloementelers wel op hulp kunnen rekenen. Zij moeten net als groente- en fruittelers compensatie kunnen ontvangen voor de geleden schade, vindt het kabinet.

Zzp'ers in nood melden zich massaal bij gemeente Den Haag

Haagse zzp'ers die door de gevolgen van het coronavirus in financiële problemen zijn gekomen, melden zich massaal bij de gemeente. Maandag aan het eind van de dag hadden al drieduizend zelfstandigen die een beroep willen doen op inkomensondersteuning zich gemeld in het Haagse stadhuis. Normaal gesproken krijgt Den Haag vijfhonderd aanvragen voor steun per jaar.

Nederlanders kijken veel meer tv door coronacrisis

Sinds Nederlanders wordt gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege het coronavirus, zitten ze veel meer voor de televisie. De afgelopen twee weken keken mensen gemiddeld 225 minuten per dag tv. Dat is 33 minuten langer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt Stichting KijkOnderzoek.

'Ergste drukte in supermarkten is voorbij'

Het lijkt erop dat na de hamsterwoede vanwege het uitbreken van het coronavirus in Nederland de ergste drukte in de supermarkten voorbij is. Het aantal betalingen voor boodschappen vertoont sinds vorige week woensdag een dalende lijn. Dat meldt Stocard, een app voor beheer van klantenkaarten, op basis van de afrekendata.

Supermarkten beperken aantal klanten, winkelwagentje verplicht

Supermarkten gaan het aantal bezoekers in de winkels sterk beperken. Per tien vierkante meter winkeloppervlakte mag de komende tijd nog maar een klant naar binnen. Het gebruik van een winkelwagentje wordt verplicht, ook als iemand maar één boodschap nodig heeft. Dat meldt brancheorganisatie CBL. Om er voor te zorgen dat niet meer klanten binnenkomen dan toegestaan, stellen supermarkten een vast aantal winkelwagens beschikbaar. Zijn die op, dan moeten klanten buiten wachten tot er een vrijkomt.

Onderzoek met 'big data' naar beste behandeling coronavirus

Medisch specialisten en datawetenschappers gaan samen kunstmatige intelligentie inzetten om erachter te komen hoe patiënten met het coronavirus het beste behandeld kunnen worden. Ze beginnen een uitgebreid onderzoek waarin het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden data een belangrijke rol speelt. Alle Nederlandse ziekenhuizen, de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie en datawetenschappers van bedrijven en onderwijsinstellingen werken aan het onderzoek mee.

'Door schrappen centraal examen meer tijd voor schoolexamens'

De VO-raad, een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, stelt dat er door het schrappen van de centrale examens ruimte ontstaat voor de scholen om tot het eind van het schooljaar de schoolexamens goed en veilig te organiseren. De VO-raad roept de scholen op die ruimte zo goed mogelijk te benutten. 'Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk en op afstand doorgaat, zodat de examenleerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de afronding van het schoolexamen'.

Hoog tijd voor centrale website over coronavirus

De overheid moet zo snel mogelijk een centrale website inrichten, waarop alle informatie over de coronacrisis en de genomen maatregelen overzichtelijk te vinden is. Daarnaast is het openen van een callcenter voor rechtstreekse vragen een goed idee, net als een dagelijks bulletin van het centrale crisisteam. Dat vinden crisiscommunicatiedeskundigen Leo de Later en Charles Huijskens.

Bedankje van Bruno Bruins

'Hartverwarmend'. Zo noemt Bruno Bruins, die vorige week oververmoeid opstapte als minister voor Medische Zorg alle lieve berichten, bloemen, tekeningen en attenties die hij na zijn aftreden ontving. 'Ik houd nu even rust, al vind ik er weinig aan', laat de oud-wethouder van Den Haag weten. 'Ik wens alle harde werkers in Nederland veel sterkte. Alleen samen werken we de Corona-crisis het land uit. Take care en let een beetje op elkaar!'

AOb: 'Schrappen examens onvermijdelijk'

Onderwijsbond AOb vindt dat minister Arie Slob (Onderwijs) verstandig heeft gehandeld door de centraal schriftelijke eindexamens voor vmbo, havo en vwo in mei te schrappen vanwege het coronavirus. 'Onder deze omstandigheden een eindexamen voorbereiden, is niet niks. Dit besluit van de minister was onvermijdelijk', zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

Evenementenbranche miljoenen aan omzet per week kwijt

De evenementenbranche verliest door de nieuwe kabinetsmaatregelen rond het coronavirus tientallen miljoenen euro's per week. Nu grote bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, kunnen veel evenementen die gepland stonden in april en mei niet doorgaan. Een woordvoerder van de Vereniging van Evenementenmakers schat dat de branche minstens zo'n dertig tot veertig miljoen euro per week kwijt is aan omzet.

Supermarkten praten over eenduidig 'deurbeleid' en handhaving

De supermarkten zijn in overleg over een eenduidig 'deurbeleid' voor alle winkels. Daarmee moet worden voorkomen dat er teveel klanten tegelijk naar binnen kunnen. Dat meldt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL. Sommige supermarkten nemen al maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel, maar dat is nog lang niet overal zo. De branche wil nu afspraken maken die voor iedereen gelden. Ook wordt gesproken over handhaving. Mogelijk wordt daarbij hulp gevraagd van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).

Annulering eindexamens betreft bijna 200.000 leerlingen

Omdat de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan, hoeven zo'n 199.000 leerlingen niet te komen opdraven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De examenkandidaten kunnen na de zomer gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit. Het halen van de schoolexamens, die leerlingen ter voorbereiding op de landelijke examens hebben gemaakt, is genoeg voor een diploma.

Waarom we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden

Inmiddels wordt al enkele weken benadrukt dat we vanwege het coronavirus zeker anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Om te benadrukken waarom dit moet en waarom het van groot belang is om in de binnenkant van je elleboog te niezen, deelde de GGZ Hollands Midden dinsdagochtend onderstaand filmpje.

'Pas op met klussen in quarantaine'

Handchirurgen vrezen een toename van het aantal klusongelukken doordat veel mensen thuiszitten vanwege de corona-uitbraak. Heel wat mensen slaan aan het klussen in en rond het huis. De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) roept iedereen die met gereedschap in de weer gaat op alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, veiligheidskleding en een veiligheidsbril te dragen en alleen goed functionerend gereedschap te gebruiken waarmee je ervaring hebt. Want ziekenhuizen kunnen een toestroom van patiënten met handverwondingen niet gebruiken, aangezien ze onder steeds grotere druk staan om mensen te helpen die het coronavirus hebben opgelopen.

Streep door eindexamens middelbare scholieren vanwege coronacrisis

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan niet door. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen zijn geslaagd of niet. De eindexamens stonden gepland vanaf 7 mei.

Spandoeken tegen illegale sportactiviteiten in Gouda

Sport.Gouda heeft spandoeken opgehangen bij sportcomplexen in de gemeente. Op die manier wil het sportbedrijf voorkomen dat mensen nog langer blijven sporten op die afgesloten complexen, ondanks het coronavirus. Tot nu toe bleken mensen zich weinig van alle waarschuwingen aan te trekken.

Rooms-Katholieke Kerk houdt ook geen vieringen met Pinksteren

Naar aanleiding van de aangescherpte regels rond het coronavirus heeft de Rooms-Katholieke Kerk na de bijeenkomsten met Pasen ook de publieke liturgievieringen rond Pinksteren geschrapt. Ook de bijeenkomsten in kleine kring door de week gaan tot en met 31 mei niet door.

'Toon hardwerkende levensredders wat liefde en waardering'

Een Haags ontwerpbureau heeft coronaposters ontworpen. Het vraagt mensen om deze te downloaden en thuis voor het raam te hangen of op te sturen naar ziekenhuizen, dokterspraktijken of verpleeghuizen in deze moeilijke tijden. 'Om die hardwerkende levensredders wat liefde en waardering te tonen. We hebben ze nodig om gelukkig, gezond en vooral gezond te blijven!'

Persconferentie coronamaatregelen trekt 7,4 miljoen kijkers

Bijna 7,4 miljoen mensen hebben maandagavond op tv gekeken naar de aankondiging van nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het extra journaal dat op NPO 1 werd uitgezonden was met een kleine zes miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag.

Geld voor online-zorg voor ouderen en zieken

Er komt meer geld voor extra ondersteuning en zorg op afstand aan kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is contact in de zorg voor kwetsbare groepen juist in de coronacrisis heel belangrijk. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand, omdat fysieke zorg door het coronavirus onder druk staat. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt per aanvraag 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag worden ingediend.

Fabrikant coronatests waarschuwt

Een Zwitserse fabrikant van veelgebruikte tests voor het nieuwe coronavirus, roept overheden en gezondheidsorganisaties wereldwijd op deze alleen te gebruiken voor patiënten die al symptomen hebben van de ziekte. Alleen zo kan de toevoer van voldoende testbenodigdheden op peil blijven, stelt het concern.

Den Haag helpt gezinnen met opvoedvragen

Mag een kind nog wel buiten spelen ondanks het coronavirus? Hoe regel je thuisonderwijs? Hoe ga je om met verveling of spanningen in een gezin? Veel ouders werken thuis, de meeste kinderen gaan niet naar school. Dat leidt tot vragen. De gemeente Den Haag lanceert daarom dinsdag een speciale website voor gezinnen. Die biedt informatie, inspiratie en ondersteuning voor gezinnen met kinderen om zo goed mogelijk de coronacrisis door te komen.

Seniorenorganisatie start Meldpunt Thuiszorg

De coronacrisis brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook in de zorg-aan-huis voor senioren is dit het geval. Seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt nu al meldingen binnen met vragen over de thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere ondersteuning. Zoals het uitvallen van zorgverleners door ziekte, het ontbreken van beschermende middelen of senioren die het zelf niet meer aandurven om huishoudelijke hulp binnen te laten. Via het Meldpunt Thuiszorg wil KBO-PCOB in kaart brengen of senioren door de coronacrisis in de knel komen en welke problemen zij precies tegenkomen.

'Lekker boeiend, die boete'

De Leidse wijkagent Eric van Dommelen verbaast zich op Twitter over de reacties die hij en zijn collega maandagavond kregen na het aanspreken van jeugd in verband met de afgekondigde coronamaatregelen. Van 'lekker boeiend die boete, die betaalt mijn vader toch wel' tot 'jullie zitten ons alleen maar moeilijke vragen te stellen, tsssss...'

Nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Die werden maandagavond aangekondigd. Zo zijn alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden.

Er komt ook een noodverordening waarmee burgemeesters sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden. Daardoor kunnen burgemeesters specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen. Ook kunnen er boetes worden opgelegd aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen.