Liveblog corona: Wellicht boa's in supermarkten en Haagse posters als steun voor zorgpersoneel

De belangrijkste punten:

Het kabinet heeft gisteravond nieuwe maatregelen aangekondigd

Vandaag wordt waarschijnlijk een besluit genomen over de schoolexamens

Het dodental in Nederland ligt op 213, dat zijn er 34 meer dan de dag ervoor.

Wil je teruglezen welk nieuws er maandag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Supermarkten praten over eenduidig 'deurbeleid' en handhaving

De supermarkten zijn in overleg over een eenduidig 'deurbeleid' voor alle winkels. Daarmee moet voorkomen worden dat er teveel klanten tegelijk naar binnen kunnen. Dat meldt een woordvoerder van brancheorganisatie CBL. Sommige supermarkten nemen al maatregelen om te voorkomen dat het te druk wordt in de winkel, maar dat is nog lang niet overal zo. De branche wil nu afspraken maken die voor iedereen gelden. Ook wordt gesproken over handhaving. Mogelijk wordt daarbij hulp gevraagd van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).

Waarom we anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden

Inmiddels wordt al enkele weken benadrukt dat we vanwege het coronavirus zeker anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Om te benadrukken waarom dit moet en waarom het van groot belang is om in de binnenkant van je elleboog te niezen, deelde de GGZ Hollands Midden dinsdagochtend onderstaand filmpje.

'Pas op met klussen in quarantaine'

Handchirurgen vrezen een toename van het aantal klusongelukken doordat veel mensen thuiszitten vanwege de corona-uitbraak. Heel wat mensen slaan aan het klussen in en rond het huis. De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH) roept iedereen die met gereedschap in de weer gaat op alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, veiligheidskleding en een veiligheidsbril te dragen en alleen goed functionerend gereedschap te gebruiken waarmee je ervaring hebt. Want ziekenhuizen kunnen een toestroom van patiënten met handverwondingen niet gebruiken, aangezien ze onder steeds grotere druk staan om mensen te helpen die het coronavirus hebben opgelopen.

'Streep door eindexamens middelbare scholieren vanwege coronacrisis'

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan niet door, zeggen bronnen tegen de NOS en andere media. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen zijn geslaagd of niet. De eindexamens stonden gepland vanaf 7 mei.

Spandoeken bij Goudse sportcomplexen.

Spandoeken tegen illegale sportactiviteiten in Gouda

Sport.Gouda heeft spandoeken opgehangen bij sportcomplexen in de gemeente. Op die manier wil het sportbedrijf voorkomen dat mensen nog langer blijven sporten op die afgesloten complexen, ondanks het coronavirus. Tot nu toe bleken mensen zich weinig van alle waarschuwingen aan te trekken.

Rooms-Katholieke Kerk houdt ook geen vieringen met Pinksteren

Naar aanleiding van de aangescherpte regels rond het coronavirus heeft de Rooms-Katholieke Kerk na de bijeenkomsten met Pasen ook de publieke liturgievieringen rond Pinksteren geschrapt. Ook de bijeenkomsten in kleine kring door de week gaan tot en met 31 mei niet door.

'Toon hardwerkende levensredders wat liefde en waardering'

Een Haags ontwerpbureau heeft coronaposters ontworpen. Ze vragen mensen om deze te downloaden en thuis voor het raam te hangen of op te sturen naar ziekenhuizen, dokterspraktijken of verpleeghuizen in deze moeilijke tijden. 'Om die hardwerkende levensredders wat liefde en waardering te tonen. We hebben ze nodig om gelukkig, gezond en vooral gezond te blijven!'

Een voorbeeld van de 'coronaposters' die een Haags ontwerpbureau ontwikkelde.

Persconferentie coronamaatregelen trekt 7,4 miljoen kijkers

Bijna 7,4 miljoen mensen hebben maandagavond op tv gekeken naar de aankondiging van nieuwe, aangescherpte coronamaatregelen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het extra journaal dat op NPO 1 werd uitgezonden was met een kleine zes miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag.

Geld voor online-zorg voor ouderen en zieken

Er komt meer geld voor extra ondersteuning en zorg op afstand aan kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is contact in de zorg voor kwetsbare groepen juist in de coronacrisis heel belangrijk. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand, omdat fysieke zorg door het coronavirus onder druk staat. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt per aanvraag 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag worden ingediend.

Fabrikant coronatests waarschuwt

Een Zwitserse fabrikant van veelgebruikte tests voor het nieuwe coronavirus, roept overheden en gezondheidsorganisaties wereldwijd op deze alleen te gebruiken voor patiënten die al symptomen hebben van de ziekte. Alleen zo kan de toevoer van voldoende testbenodigdheden op peil blijven, stelt het concern.

Den Haag helpt gezinnen met opvoedvragen

Mag een kind nog wel buiten spelen ondanks het coronavirus? Hoe regel je thuisonderwijs? Hoe ga je om met verveling of spanningen in een gezin? Veel ouders werken thuis, de meeste kinderen gaan niet naar school. Dat leidt tot vragen. De gemeente Den Haag lanceert daarom dinsdag een speciale website voor gezinnen. Die biedt informatie, inspiratie en ondersteuning voor gezinnen met kinderen om zo goed mogelijk de coronacrisis door te komen.

Seniorenorganisatie start Meldpunt Thuiszorg

De coronacrisis brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook in de zorg-aan-huis voor senioren is dit het geval. Seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt nu al meldingen binnen met vragen over de thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere ondersteuning. Zoals het uitvallen van zorgverleners door ziekte, het ontbreken van beschermende middelen of senioren die het zelf niet meer aandurven om huishoudelijke hulp binnen te laten. Via het Meldpunt Thuiszorg wil KBO-PCOB in kaart brengen of senioren door de coronacrisis in de knel komen en welke problemen zij precies tegenkomen.

Besluit schoolexamens

Dinsdag wordt waarschijnlijk een knoop doorgehakt over het al dan niet afnemen van de schoolexamens. Dat heeft het ministerie van Onderwijs gisteravond laten weten.

Verschillende onderwijsbonden riepen de overheid al op de examens te schrappen, na de verscherpte maatregelen die werden afgekondigd in verband met het coronavirus.

'Lekker boeiend, die boete'

De Leidse wijkagent Eric van Dommelen verbaast zich op Twitter over de reacties die hij en zijn collega maandagavond kregen na het aanspreken van jeugd in verband met de afgekondigde coronamaatregelen. Van 'lekker boeiend die boete, die betaalt mijn vader toch wel' tot 'jullie zitten ons alleen maar moeilijke vragen te stellen, tsssss...'

Nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Die werden maandagavond aangekondigd. Zo zijn alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden.

Er komt ook een noodverordening waarmee burgemeesters sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden. Daardoor kunnen burgemeesters specifieke locaties sluiten waar te veel mensen samenkomen. Ook kunnen er boetes worden opgelegd aan mensen die zich niet houden aan de maatregelen en aanwijzingen.