Live coronavirus: Coronavirus gevonden in Nederlands rioolwater

De belangrijkste punten van vandaag:

Het dodental in Nederland ligt op 276, dat zijn er 63 meer dan de dag ervoor.

Volgens Jaap van Dissel van het RIVM lijkt de verspreiding van het coronavirus in Nederland voorzichtig af te remmen

De Keukenhof in Lisse gaat dit jaar helemaal niet meer open vanwege de coronacrisis

Er is een streep gezet door de Special Olympics in Den Haag

Wil je teruglezen welk nieuws er dinsdag allemaal was over de coronacrisis? Dat vind je hier.

Harde aanpak en zware strafeisen tegen 'coronamisbruikers'

Tegen mensen die strafbare feiten plegen en daarbij misbruik maken van de coronacrisis wordt hard opgetreden. Het Openbaar Ministerie zal hen snel oppakken en zware straffen eisen. 'Dit soort gedrag wordt niet getolereerd', zegt voorzitter Gerrit van der Burg van het College van procureurs-generaal. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal afgeven richting de samenleving. De afgelopen tijd waren er de nodige mensen die agenten in het gezicht spuugden of op openbare plekken opzettelijk mensen in het gezicht hadden gehoest en daarbij claimden het besmettelijke virus onder de leden te hebben.

Flinke daling aantal pintransacties

Door de coronapandemie wordt er flink minder gepind in Nederland. Volgens cijfers van het economisch bureau van ING lig het aantal pintransacties bijna een kwart lager dan een jaar eerder. De terugval komt met name door de tijdelijke sluiting van veel publieke plekken, zoals restaurants, cafés, bioscopen en sportclubs.

Coronavirus gevonden in Nederlands rioolwater

Het RIVM heeft bij een onderzoek in Nederlands rioolwater op diverse plaatsen het nieuwe coronavirus gevonden. Sommige patiënten hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Het onderzoek toont aan dat monitoring van het rioolwater een goede methode is voor het vaststellen van virusinfecties bij mensen die besmet zijn. Medewerkers van de waterzuiveringsinstallatie zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de hygiënevoorschriften.

Oproep Tim Akkerman

De Haagse zanger Tim Akkerman doet op social media een oproep aan muziekliefhebbers om mee te werken aan aan het nummer 'Shadows'. Dit schreef hij kort geleden als eerbetoon aan het medisch personeel, de hulpverleners en de vrijwilligers die tijdens deze coronacrisis alles op alles zetten om voor mensen in nood te zorgen. 'Zij doen zoveel en staan zo ongelofelijk onder druk', weet Akkerman. Op social media vraagt hij mensen om mee te spelen of mee te zingen met dit nummer. 'Het liefst met beeld. 'Dan maak ik daar uiteindelijk een compilatie van, van al die inzendingen. Dit wordt heel gaaf, heel bijzonder. Ik hoop volgende week de eerste versie uit te brengen, maar ik hoop uiteindelijk dat ik elke week een nieuwe versie kan uitbrengen.'

'Spannend of er volgende week genoeg ic-bedden zijn'

Het wordt 'spannend' of er volgende week genoeg plaats is op de intensive care voor de toestroom van coronapatiënten. De 1600 bedden die naar verwachting nodig zijn, zijn er nu nog niet, zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. 'Alles kraakt op het moment.'

'Zorgen over tijdelijke en flexibele contracten in horeca'

Vakbond FNV heeft vanwege de coronacrisis grote zorgen over de vele horecamedewerkers met een flexibel of tijdelijk contract. Het pakket aan maatregelen dat het kabinet vorige week aankondigde is mogelijk niet voldoende om hun werk en inkomen veilig te stellen.

Sociaal Servicepunt Leidschendam-Voorburg

Het advies om thuis te blijven om besmetting met het coronavirus te voorkomen, geldt voor iedereen. Maar hierdoor kunnen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld voor inwoners die niet naar buiten kunnen. Wie kan dan boodschappen doen of maakt even een praatje? En hoe ga je als gezin om met de nieuwe situatie, nu iedereen in huis dicht op elkaar zit? Inwoners van Leidschendam-Voorburg die dit soort vragen hebben of door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen iedere werkdag contact opnemen met het Sociaal Servicepunt (SSP). Medewerkers zoeken dan samen met inwoners naar oplossingen.

RIVM: verspreiding coronavirus lijkt af te remmen

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen. Die zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdagochtend voorzichtig in de Tweede Kamer. Van Dissel benadrukt dat alle ontwikkelingen erg gevoelig zijn voor de mate waarin mensen zich aan de maatregelen houden die door het kabinet zijn afgekondigd. 'De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht. Het is gevoelig voor gedrag, maar vooralsnog is er een positieve trend.'

Vertraging bij pakketbezorging

PostNL waarschuwt dat lokaal vertraging kan ontstaan bij de pakketbezorging. Volgens het bedrijf stijgt het aantal onlinebestellingen in Nederland en België op dit moment sterk, omdat mensen thuisblijven en winkels gesloten zijn. Daarnaast spelen de impact van de coronamaatregelen - zoals afstand bewaren en contactloos bezorgen - en het hogere ziekteverzuim een rol.

Keukenhof gaat dit jaar helemaal niet meer open

Slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een dagje genieten van de bloempracht in de Keukenhof in Lisse. De geplande opening op 21 maart ging al niet door vanwege de maatregelen in het kader van de corona-crisis. Nu de richtlijnen van de RIVM zijn verlengd tot 1 juni ziet het bloemenpark in Lisse helemaal geen mogelijkheid om dit jaar nog publiek te ontvangen.

Claudia de Breij doet mee aan benefietdiner voor voedselbank

In het kader van thuisisolatie en niet buiten kunnen optreden, doet Claudia de Breij samen met een aantal andere artiesten donderdagavond mee aan Live-Eet, een speciaal thuisconcert dat wordt georganiseerd om donaties te vragen voor de voedselbank. 'Door de lege supermarkten zijn er op dit moment duizenden Nederlanders die niet of te weinig te eten hebben', legt de oud Omroep West-presentatrice uit op Instagram. 'Daarom schuif ik donderdag digitaal aan tafel bij Live-Eet om op te treden en donaties te vragen voor de Voedselbank.'

claudiadebreij View Profile View More on Instagram claudiadebreij



Voorlopig treed in helaas niet op in het theater 😢 maar kan natuurlijk wel 🏠 iets zingen voor 🍞 op de plank van de voedselbank!

Door de lege supermarkten zijn er op dit moment duizenden Nederlanders die niet of te weinig te eten hebben… Daarom schuif ik donderdag 26 maart digitaal aan tafel bij Live Eet om op te treden en donaties te vragen voor de Voedselbank!! Schuif jij ook aan? Zie link in bio 🙌🏼 #Voedselbank #StaySafeEnGeef #SamenAanTafel #linkinbio👆 Voorlopig treed in helaas niet op in het theater 😢 maar kan natuurlijk wel 🏠 iets zingen voor 🍞 op de plank van de voedselbank!Door de lege supermarkten zijn er op dit moment duizenden Nederlanders die niet of te weinig te eten hebben… Daarom schuif ik donderdag 26 maart digitaal aan tafel bij Live Eet om op te treden en donaties te vragen voor de Voedselbank!! Schuif jij ook aan? Zie link in bio 🙌🏼 #LiveEet

Arbiter ondersteunt drukke maaltijdbezorgers

Scheidsrechter Kevin Blom hoeft vanwege de coronacrisis nu geen wedstrijden te leiden en gaat zich daarom inzetten voor een goed doel. de arbiter uit Alphen heeft besloten maaltijdbezorgers te gaan ondersteunen in deze drukke periode. Donderdag gaat hij aan de slag.

Nog geen boetes voor te weinig afstand houden

Er zijn nog geen boetes uitgedeeld aan mensen die in deze coronatijden te dicht op elkaar staan of zitten. Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie zijn de burgemeesters nog bezig met het opstellen van de noodverordeningen die als juridische basis dienen voor de 'afstandsboetes'. Hij vermoedt dat de meeste verordeningen voor het eind van deze week van kracht zullen worden.

Drukker bij Arbo Unie door thuiswerkers met klachten

Nu veel mensen tijdens de coronacrisis noodgedwongen vanuit huis werken, neemt onder hen ook het aantal klachten toe aan nek, armen, schouders of rug. Ook is er onder thuiswerkers meer stress door bijvoorbeeld thuisspelende kinderen of haperende wifiverbindingen bij online vergaderen. De Arbo Unie krijgt vanuit bedrijven meer signalen over werknemers die het moeilijk hebben als ze aan de keukentafel of op een hoekje van de bank achter het beeldscherm zitten.

Vrachtwagenchauffeurs mogen plassen en douchen bij Paul in De Zilk

Vrachtwagenchauffeurs klagen dat ze sinds veel horecazaken vanwege het coronavirus zijn gesloten bijna nergens naar het toilet kunnen gaan, hun handen mogen wassen of ergens kunnen douchen. Paul van der Stap uit De Zilk hoorde die noodkreet en besloot zijn plattelandscafé De Doofpot aan de Zilkerduinweg 325 hiervoor open te stellen. 'Gratis', benadrukt hij. 'Hier in de streek zijn er namelijk weinig bemande tankstations en chauffeursrestaurants.'

Coronavirus zet streep door droom Tim Akkerman

De droom van de Haagse zanger Tim Akkerman om de hoofdrol te spelen in het musicalspektakel The Passion is door het coronavirus in duigen gevallen. Het spektakel, dat dit jaar zou plaatsvinden in Roermond, is dinsdag gecanceld. Akkerman zou in The Passion de rol van Jezus op zich nemen. 'Ik was na dit bericht echt even ontdaan.'

Grote personeelstekorten in landbouwsector

De coronacrisis veroorzaakt grote personeelsproblemen in de landbouw. Terwijl bijvoorbeeld de sierteelt vrijwel stilligt, maken andere sectoren zich juist zorgen om personeelstekorten. De sector roept het publiek op te 'helpen de voedselvoorziening in Nederland in stand te houden' en heeft twee websites gelanceerd, zowel om nieuwe medewerkers te werven als om personeel over te plaatsen.

Burgemeester en wethouders wijken uit

Het Haagse college van burgemeester en wethouders is dinsdag voor de wekelijkse vergadering uitgeweken naar een bijzondere plek. Normaal komt het bij elkaar in een tamelijk kleine zaal naast de werkkamer van de burgemeester. Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus week het uit naar de raadzaal. Zo konden de burgemeester en wethouders flink afstand van elkaar houden. Donderdag wordt de raadzaal ook weer gebruikt. Dan komt de Haagse gemeenteraad bij elkaar.

Wijslijst.nl helpt leraren bij geven onderwijs op afstand

Voor de leraren die vanwege de coronacrisis zijn overgeschakeld op onlineonderwijs is het platform Wijslijst.nl opgericht. Daar staat een overzicht met informatie en tools voor het geven van onderwijs op afstand, vanaf het kleuteronderwijs tot en met hbo. Leraren gaan de website de komende weken dagelijks bijwerken en worden daarbij ondersteund door studenten.

Longfonds: deel coronapatiënten houdt blijvende longschade

Het Longfonds bereidt zich voor op een nieuwe groep patiënten door het coronavirus. Hoewel de piek van het aantal besmettingen nog moet komen, is nu al duidelijk dat een deel van de coronapatiënten blijvende longschade aan het virus overhoudt, laat het fonds woensdag weten. Vooral patiënten die op de intensive care worden beademd, lopen risico op blijvend littekenweefsel op de longen. Het kan betekenen dat er straks veel meer mensen met longproblemen bij komen. Hoeveel dat er zijn, is nu nog niet duidelijk.

Het Haagse college van burgemeester en wethouders is dinsdag voor de wekelijkse vergadering uitgeweken naar een bijzondere plek. Normaal komt het bij elkaar in een tamelijk kleine zaal naast de werkkamer van de burgemeester. Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus week het uit naar de raadzaal. Zo konden de burgemeester en wethouders flink afstand van elkaar houden. Donderdag wordt de raadzaal ook weer gebruikt. Dan komt de Haagse gemeenteraad bij elkaar.

'Drukte in tram'

Reizigers klaagden woensdagochtend over volle HTM-trams. Onder meer in tram 16 zouden mensen zich weinig hebben aangetrokken van het voorschrift om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. HTM laat weten het vervoer met name aan te bieden voor mensen die werkzaam zijn in de vitale sectoren. 'Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om de afstand in acht te nemen. Dit kan tot gevolg hebben dat men er voor moet kiezen een voertuig aan zich voorbij te laten gaan.' OV Haaglanden benadrukt via Twitter 'alleen met het openbaar vervoer te reizen wanneer dit absoluut noodzakelijk is'.

HTM Personenvervoer @HTM_Reisinfo Goedemorgen, Wij bieden het vervoer aan voor met name mensen die werkzaam zijn in de vitale sectoren. En het is de verantwoordelijkheid van ons allen om de afstand in acht te nemen. Dit resulteren dat men moet kiezen om een voertuig aan zich voorbij te laten gaan. 08:31 - 25 mrt. 2020 Andere Tweets van HTM Personenvervoer bekijken

Coronavirus nekt Special Olympics Den Haag

De Special Olympics Nationale Spelen, die op 12, 13 en 14 juni in Den Haag zouden worden gehouden, gaan definitief niet door. Dat heeft het bestuur van de Special Olympics woensdag bekendgemaakt. Aanleiding is de coronacrisis en de maatregelen die de regering heeft genomen om een verdere verspreiding te voorkomen. De Special Olympics in Den Haag hadden het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland moeten worden.

'Totaal geen corona-besef...'

Hennie Wilthof, wijkagent in de gemeente Kaag en Braassem, heeft dinsdagavond zes jongeren uit een huis gezet. De jongeren waren daar op bezoek en zaten - ondanks alle waarschuwingen vanwege de coronacrisis - 'strak naast elkaar op de bank'. 'Totaal geen corona-besef', merkte Wilthof. Daarop sprak hij de jongeren aan en zette hij hen het huis uit. 'Eerder deze week heb ik ook al een achttal feestende jongeren op hun verantwoordelijkheid gewezen', laat de wijkagent weten. Hij vraagt zich af of deze jongeren ongelooflijk naïef zijn. 'Of gewoon heel dom?'

Coronacrisis legt grote druk op rest van de zorg

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt bijna de helft van de reguliere zorg stil. Er ontstaat een veelvoud aan uitgestelde behandelingen die later moeten worden ingehaald. Dat leidt tot oplopende wachtlijsten en kan zelfs levens kosten, waarschuwen onderzoekers en zelfstandige klinieken in het FD.

Bloedbank wil plasma van genezen coronapatiënten inzamelen

De Nederlandse bloedbanken van Sanquin starten met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. In een onderzoek bekijken ziekenhuizen of de afweerstoffen in het plasma van genezen coronapatiënten helpen bij het verminderen van symptomen bij andere patiënten. Sanquin benadrukt dat het niet om een reguliere behandeling gaat, maar om een onderzoek naar de effectiviteit van het plasma.

Updates in het Engels

De belangrijkste headlines uit het liveblog van Omroep West zijn ook in het Engels te vinden op de site dutchbuzz.nl, een platform voor expats. Zo kunnen mensen die hier wonen maar geen Nederlands spreken, toch op de hoogte blijven van het regionale nieuws.

Kamer debatteert over economisch steunpakket van het kabinet

De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Wopke Hoekstra (Financiën) over het steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen dat het kabinet vorige week aankondigde. Op het pakket werd positief gereageerd door de partijen, maar er zijn wel nog een hoop vragen over de keuzes van het kabinet.

Crisiscommissie van kabinet opnieuw bijeen

De crisiscommissie van het kabinet komt woensdag opnieuw bijeen om de uitbraak van het coronavirus te bespreken. De verwachting is dat er geen grote nieuwe maatregelen worden aangekondigd, na de aanscherping van afgelopen maandag. Wel staat de uitwerking van die stappen op de agenda.

Kerkklokken luiden opnieuw voor 'hoop en troost'

Kerkklokken in het hele land worden woensdag opnieuw een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Afgelopen woensdag gebeurde dit ook al, na een oproep van de Raad van Kerken om 'een boodschap van hoop en troost'' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Woensdag worden de klokken geluid met ditzelfde doel.

CPB-directeur: recessie is vrijwel onvermijdelijk

De Nederlandse economie zal door de coronacrisis vrijwel zeker in een recessie terechtkomen. Dat zegt Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) in De Telegraaf. Volgens de directeur zal de diepte en lengte van de recessie afhangen van hoelang het kabinet het dagelijks leven stil moet leggen.

Vrachtwagenchauffeur met corona-achtige klachten

Een vrachtwagenchauffeur die door de gemeente Westland reed, is dinsdagavond naar een ziekenhuis gebracht nadat hij de politie belde dat hij corona-achtige klachten had. 'De bestuurder gaf aan dat hij pijn op de borst had, moeite had met ademen en het idee had dat hij koorts had', laat een politiewoordvoerder op Facebook weten. Ambulancepersoneel kwam daarop in pakken naar de vrachtwagen toe. De man is eerst daar onderzocht en is vervolgens meegenomen voor verder onderzoek.

Ambulancepersoneel onderzocht de vrachtwagenchauffeur in het Westland. I Foto: Facebook politie Westland

Wethouder Midden-Delfland in ziekenhuis vanwege coronavirus

De wethouder van Midden-Delfland, Hans Horlings, is positief getest op het coronavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. De gemeente zegt bezorgd te zijn over zijn gezondheid. Mensen die kort geleden contact hadden met Horlings worden opgeroepen extra alert op hun gezondheid te zijn. 'U kunt klachten krijgen zoals verkoudheid, hoesten en koorts. Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten.'

Vier miljoen noodsteun voor voedselbanken

Het kabinet geeft eenmalig vier miljoen euro aan Voedselbanken Nederland. Het gaat om een vangnet waar voedselbanken die door het coronavirus in de knel komen in het uiterste geval een beroep op kunnen doen.

De subsidie gaat naar het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland. De voedselbanken die zijn aangesloten bij de stichting kunnen daaruit geld ontvangen om het hoofd boven water te houden. Voedselbanken die in de problemen komen, moeten wel eerst lokaal een oplossing proberen te zoeken. Ze kunnen ook terecht bij een speciaal actieteam van overheden en Voedselbanken Nederland.

Als die steun niet voldoende is, kunnen ze een beroep doen op het calamiteitenfonds. In dat fonds zit al geld van de stichting zelf en uit donaties.