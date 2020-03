Live coronavirus: 'Deel coronapatiënten houdt blijvende longschade', waarschuwt Longfonds

De belangrijkste punten van vandaag:

Het dodental in Nederland ligt op 276, dat zijn er 63 meer dan de dag ervoor.

De Special Olympics in Den Haag gaan dit jaar niet door vanwege de coronacrisis

Een wethouder van de gemeente Midden-Delfland ligt in ziekenhuis vanwege corona, gemeente is bezorgd over zijn gezondheid.

Longfonds: deel coronapatiënten houdt blijvende longschade

Het Longfonds bereidt zich voor op een nieuwe groep patiënten door het coronavirus. Hoewel de piek van het aantal besmettingen nog moet komen, is nu al duidelijk dat een deel van de coronapatiënten blijvende longschade aan het virus overhoudt, laat het fonds woensdag weten. Vooral patiënten die op de intensive care worden beademd, lopen risico op blijvend littekenweefsel op de longen. Het kan betekenen dat er straks veel meer mensen met longproblemen bij komen. Hoeveel dat er zijn, is nu nog niet duidelijk.

Coronavirus nekt Special Olympics Den Haag

De Special Olympics Nationale Spelen, die op 12, 13 en 14 juni in Den Haag zouden worden gehouden, gaan definitief niet door. Dat heeft het bestuur van de Special Olympics woensdag bekendgemaakt. Aanleiding is de coronacrisis en de maatregelen die de regering heeft genomen om een verdere verspreiding te voorkomen. De Special Olympics in Den Haag hadden het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland moeten worden.

'Totaal geen corona-besef...'

Hennie Wilthof, wijkagent in de gemeente Kaag en Braassem, heeft dinsdagavond zes jongeren uit een huis gezet. De jongeren waren daar op bezoek en zaten - ondanks alle waarschuwingen vanwege de coronacrisis - 'strak naast elkaar op de bank'. 'Totaal geen corona-besef', merkte Wilthof. Daarop sprak hij de jongeren aan en zette hij hen het huis uit. 'Eerder deze week heb ik ook al een achttal feestende jongeren op hun verantwoordelijkheid gewezen', laat de wijkagent weten. Hij vraagt zich af of deze jongeren ongelooflijk naïef zijn. 'Of gewoon heel dom?'

Coronacrisis legt grote druk op rest van de zorg

Vanwege de uitbraak van het coronavirus ligt bijna de helft van de reguliere zorg stil. Er ontstaat een veelvoud aan uitgestelde behandelingen die later moeten worden ingehaald. Dat leidt tot oplopende wachtlijsten en kan zelfs levens kosten, waarschuwen onderzoekers en zelfstandige klinieken in het FD.

Bloedbank wil plasma van genezen coronapatiënten inzamelen

De Nederlandse bloedbanken van Sanquin starten met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. In een onderzoek bekijken ziekenhuizen of de afweerstoffen in het plasma van genezen coronapatiënten helpen bij het verminderen van symptomen bij andere patiënten. Sanquin benadrukt dat het niet om een reguliere behandeling gaat, maar om een onderzoek naar de effectiviteit van het plasma.

Kamer debatteert over economisch steunpakket van het kabinet

De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Wopke Hoekstra (Financiën) over het steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen dat het kabinet vorige week aankondigde. Op het pakket werd positief gereageerd door de partijen, maar er zijn wel nog een hoop vragen over de keuzes van het kabinet.

Crisiscommissie van kabinet opnieuw bijeen

De crisiscommissie van het kabinet komt woensdag opnieuw bijeen om de uitbraak van het coronavirus te bespreken. De verwachting is dat er geen grote nieuwe maatregelen worden aangekondigd, na de aanscherping van afgelopen maandag. Wel staat de uitwerking van die stappen op de agenda.

Kerkklokken luiden opnieuw voor 'hoop en troost'

Kerkklokken in het hele land worden woensdag opnieuw een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 19.15 uur. Afgelopen woensdag gebeurde dit ook al, na een oproep van de Raad van Kerken om 'een boodschap van hoop en troost'' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. Woensdag worden de klokken geluid met ditzelfde doel.

CPB-directeur: recessie is vrijwel onvermijdelijk

De Nederlandse economie zal door de coronacrisis vrijwel zeker in een recessie terechtkomen. Dat zegt Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) in De Telegraaf. Volgens de directeur zal de diepte en lengte van de recessie afhangen van hoelang het kabinet het dagelijks leven stil moet leggen.

Vrachtwagenchauffeur met corona-achtige klachten

Een vrachtwagenchauffeur die door de gemeente Westland reed, is dinsdagavond naar een ziekenhuis gebracht nadat hij de politie belde dat hij corona-achtige klachten had. 'De bestuurder gaf aan dat hij pijn op de borst had, moeite had met ademen en het idee had dat hij koorts had', laat een politiewoordvoerder op Facebook weten. Ambulancepersoneel kwam daarop in pakken naar de vrachtwagen toe. De man is eerst daar onderzocht en is vervolgens meegenomen voor verder onderzoek.

Wethouder Midden-Delfland in ziekenhuis vanwege coronavirus

De wethouder van Midden-Delfland, Hans Horlings, is positief getest op het coronavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. De gemeente zegt bezorgd te zijn over zijn gezondheid. Mensen die kort geleden contact hadden met Horlings worden opgeroepen extra alert op hun gezondheid te zijn. 'U kunt klachten krijgen zoals verkoudheid, hoesten en koorts. Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten.'

Vier miljoen noodsteun voor voedselbanken

Het kabinet geeft eenmalig vier miljoen euro aan Voedselbanken Nederland. Het gaat om een vangnet waar voedselbanken die door het coronavirus in de knel komen in het uiterste geval een beroep op kunnen doen.

De subsidie gaat naar het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland. De voedselbanken die zijn aangesloten bij de stichting kunnen daaruit geld ontvangen om het hoofd boven water te houden. Voedselbanken die in de problemen komen, moeten wel eerst lokaal een oplossing proberen te zoeken. Ze kunnen ook terecht bij een speciaal actieteam van overheden en Voedselbanken Nederland.

Als die steun niet voldoende is, kunnen ze een beroep doen op het calamiteitenfonds. In dat fonds zit al geld van de stichting zelf en uit donaties.