Bewegingsadvies voor thuisblijvers, vuurwerkbranche doneert brillen

De belangrijkste punten van vandaag:

Aantal Nederlandse doden door coronavirus stijgt met 78 naar 434

Minister De Jonge bevestigt: volgende week zijn er 1600 ic-bedden beschikbaar

'Procesverbaal voor groepen groter dan drie'

Westland sluit parkeerplaatsen bij het strand

20.000 zorgmedewerkers springen bij

Kamervoorzitter corrigeert Rutte en De Jonge

De Jonge: volgende week 1600 ic-bedden beschikbaar

Volgende week zijn er 1600 ic-bedden beschikbaar in de Nederlandse ziekenhuizen om het toenemende aantal ernstig zieke coronapatiënten te behandelen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dat bekend tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Veel partijen ergerden zich eraan dat de minister geen duidelijkheid kon geven over het aantal begin april.

Voor het eerst sinds 1945 geen sporttoernooi

Vuurwerkbranche doneert brillen

De vuurwerkbranche heeft ruim 235.000 veiligheidsbrillen gedoneerd aan zorginstellingen en ziekenhuizen. De brillen zijn nodig om artsen en verplegers te beschermen. Die kunnen via de ogen besmet raken met het coronavirus.

Burgemeester Spies spreekt Alphenaren toe

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn roept op om samen de schouders eronder te zetten: 'Houdt u zich aan de maatregelen, dan hoeven we niet nog ingrijpendere keuzes met elkaar te maken. Alstublieft, doet u datgene wat goed is voor ons allemaal om het coronavirus zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk te bestrijden.'

De KNVB geeft bewegingsadvies voor thuisblijvers

De Nederlandse voetbalbond heeft in samenwerking met NOC*NSF en Amsterdam UMC u de belangrijkste sport- en beweegadviezen in tijden van corona op een rijtje gezet. De adviezen staan hier. Er zijn voor zowel mensen die lichamelijk fit zijn als mensen die ziek zijn geweest tips te vinden.

Nieuw kraamhotel

In Den Haag is zes weken eerder dan gepland een nieuw kraamhotel geopend. Doordat vrouwen na hun bevalling naar het Kraamhotel kunnen, wordt de zorg in de ziekenhuizen door deze vervroegde opening extra ontlast. Dit kraamhotel aan de Jan Hendrikstraat is een ontstaan uit een samenwerking tussen Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Kraamzorg Rotterdam en het hotel ibis Den Haag City Centre. Het hotel heeft elf kamers voor jonge moeders.

Dodental door coronavirus opgelopen tot 434

Het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus is gestegen naar 434. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het RIVM. Dit zijn er 78 meer dan woensdag bekend was. Niet alle slachtoffers zijn ook de afgelopen 24 uur overleden, omdat een overlijden niet altijd direct wordt doorgegeven aan het instituut. Het aantal bekende besmettingen steeg met 1019 tot 7431.

Sinds het begin van de uitbraak zijn er 2151 mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19. Dat zijn er 315 meer dan het RIVM gisteren bekendmaakte.

'Procesverbaal voor groepen groter dan drie'

Er komt een aanscherping van de samenscholingsregels in Nederland, zegt RTL Nieuws. Iedereen die met meer dan drie mensen in de openbare ruimte is, krijgt een proces verbaal. En dus ook als mensen binnen een groep zich aan de regel houdt om 1,5 meter afstand te houden. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, tegen RTL Nieuws.

Haagse sportverenigingen willen kwijtschelding huur

Haagse sportclubs pleiten bij wethouder Hilbert Bredemeijer voor een kwijtschelding van de huur van de accommodaties voor de maanden dat ze geen gebruik van het veld mogen maken. De wethouder heeft de clubs aangeboden dat ze de huur niet direct hoeven te betalen en dat er een regeling voor ze komt dat ze dit bedrag later over mogen maken. De sportverenigingen vinden dit niet voldoende en vragen de gemeente om de huur helemaal kwijt te schelden omdat de clubs deze maanden geen inkomsten uit de kantine hebben.

Politie maakt filmpje over maatregelen

De politie in Den Haag heeft een voorlichtingsfilmpje gemaakt over de nieuwe maatregelen van de regering. Hierin wordt uitgelegd wat wel en niet mag en wat de mogelijke straffen zijn.

Spoedmaatregelen gemeente Gouda voor ondernemers

De regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen voor kleine ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen. Tot die noodmaatregelen er zijn heeft de gemeente Gouda twee spoedmaatregelen voor haar inwoners ingesteld. Zo kunnen bedrijven die in de problemen zijn gekomen nu al maximaal drie maanden bijstand of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Deze aanvraag zal binnen vier weken worden behandeld. Ondernemers die hier niet op kunnen wachten kunnen een voorschot aanvragen bij de gemeente. Zij kunnen dan direct tot maximaal een maand bijstand krijgen. 'Deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen. Onze mensen bij de gemeente staan paraat om zelfstandigen bij te staan als dat nodig is', vertelt wethouder Rogier Tetteroo.

Tweede Kamer wil testcapaciteit met dwang uitbreiden

Er moeten meer coronatesten in Nederland beschikbaar komen. En als farmaceut Roche die niet kan leveren, dan moeten ze het recept voor de benodigde vloeistof vrijgeven zodat andere fabrikanten dit kunnen gaan produceren. Dat hebben veel partijen donderdag aangegeven tijdens het debat in de Tweede Kamer.

Volgens een verhaal van Follow The Money kan Roche niet voldoen aan de wereldwijde vraag en zijn er daarom onvoldoende coronatests beschikbaar in Nederland. Het kabinet wees er eerder al op dat de minister van Economische Zaken Eric Wiebes de mogelijkheid heeft een patent aan de kant te zetten als het gaat om het algemeen belang. Nederland gaat zich volgens het kabinet tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat een bedrijf of land het monopolie krijgt op een vaccin tegen het coronavirus.

Leids atelier roept mensen op zelf mondkapjes te maken

Atelier Kleurstof uit Leiden roept mensen op om te helpen met het thuis maken van mondkapjes. Marlous Nacken geeft naailessen en besloot om te gaan helpen toen ze hoorde van het tekort in de zorg. Ze maakte een uitlegvideo en momenteel zijn er driehonderd mensen druk bezig. Er kwamen aanvragen binnen van 65 verschillende partijen voor in totaal al 9700 mondkapjes.

TV West verrast Anu tijdens tv-uitzending

TV West skyped elke dag met kinderen die normaal naar school gaan, maar nu thuiszitten. Woensdag sprak presentator Menno Tamming met Anu. En hij had een bijzondere verrassing voor haar.

In (T)huiswerk skyped TV West Nieuws elke dag met een kind dat normaal op school zit, maar nu thuis verblijft. Presentator Menno Tamming sprak met Anu van elf uit Den Haag. Ze wil heel graag naar het Gymnasium Haganum, maar heeft nog niets gehoord van de school. Menno heeft een verrassing voor haar.

#school #corona #Middelbareschool #GymnasiumHaganum #TheHague In (T)huiswerk skyped TV West Nieuws elke dag met een kind dat normaal op school zit, maar nu thuis verblijft. Presentator Menno Tamming sprak met Anu van elf uit Den Haag. Ze wil heel graag naar het Gymnasium Haganum, maar heeft nog niets gehoord van de school. Menno heeft een verrassing voor haar.#school #DenHaag

Kamer hamert op opschalen ic-capaciteit

De Tweede Kamer wil dat er meer duidelijkheid komt over de manieren waarop de ic-capaciteit in Nederland vergroot kan worden. De verwachting is dat er volgende week 1600 ic-plekken nodig zijn, maar de vraag in de Tweede Kamer is hoe dit moet gebeuren. Tijdens het debat van donderdag drongen meerdere partijen er bij het kabinet op aan dat er een centrale aansturing komt die de patiënten over alle ziekenhuizen in Nederland verspreid. Vooral in Brabant is de situatie nijpend, terwijl de piek in ernstig zieke mensen in april en mei wordt verwacht.

Verder waren de partijen kritisch op de persconferentie van afgelopen maandag, waarin de extra maatregelen bekend werden gemaakt. Het is volgens de parlementsleden te lang onduidelijk geweest welke maatregelen tot 1 juni gelden en welke maatregelen tot 6 april.

Updates in het Engels

De belangrijkste headlines uit het liveblog van Omroep West zijn ook in het Engels te vinden op de site dutchbuzz.nl, een platform voor expats. Zo kunnen mensen die hier wonen maar geen Nederlands spreken, toch op de hoogte blijven van het regionale nieuws.

Hornbach levert veiligheidsbrillen aan Rode Kruis

Koning bezoekt contactcentrum voor gestrande reizigers

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan het contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hij sprak daar met medewerkers die bezig zijn om gestrande Nederlanders in het buitenland terug te halen. Hierbij liet de koning zich bijpraten over de stand van zaken in de wereld. In bijna alle landen van de wereld geldt nu een negatief reisadvies.

Woensdag bleek dat er wereldwijd ongeveer 15.000 Nederlandse reizigers zich bij het ministerie hebben gemeld die door het coronavirus zijn gestrand. Via het contactcentrum wordt geprobeerd deze mensen zo snel mogelijk terug te halen.

Virtuele kortebaanraces

Ook de kortebaandraverij met paarden is voor de komende tijd afgelast. Daarom heeft de organisatie van kortebaan Nederland een evenement georganiseerd op Facebook. Op donderdag 26 maart is de virtuele kortebaan gestart. Een koers met 24 paarden die door de fans van de draverij zijn geselecteerd, rijden door middel van beelden van de afgelopen jaren. Elke dag om 9.30 uur en 15.30 uur wordt via Facebook een confrontatie uitgezonden. Hieronder de eerste race.

Consumentenbond: 'Veel misvattingen rond annuleren reizen'

De consumentenbond krijgt veel vragen binnen van consumenten die willen weten waar ze recht op hebben bij geannuleerde reizen. Mensen willen vooral weten of ze geld terugkrijgen als ze zelf hun reis annuleren. Consumenten zijn hierbij ook erg onzeker over reizen in de zomervakantie. Volgens de Consumentenbond leeft bij veel consumenten de misvatting dat verzekeraars schade zullen uitkeren die niet onder de dekking van de verzekering past, of dat ze kosteloos voortijdig kunnen annuleren. Om deze misverstanden de wereld uit te helpen heeft de Consumentenbond een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op de website staan.

Kabinet: 'ruige tijden' voor economie

Er staan Nederland 'ruige tijden' te wachten als gevolg van de coronacrisis. Dat zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken) naar aanleiding van berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Volgens dit rapport zijn een krimp van de economie en een stijging van de werkloosheid onvermijdelijk. 'Dat betekent dat we verder moeten gaan met de uitvoering van het noodpakket voor banen en economie.' Ook zoekt het kabinet naar 'manieren waarop de bedrijvigheid zoveel mogelijk door kan gaan Want iedereen weet: dit gaat pijn doen.'

Hogeschool Leiden tot einde schooljaar digitaal

De Hogeschool Leiden gaat tot het einde van het schooljaar digitaal lesgeven. Ook de toetsing zal online gaan gebeuren. Om duidelijkheid aan de studenten te geven heeft de organisatie besloten het online onderwijs leidend te maken. Mochten de maatregelen van het kabinet worden versoepeld dan zal de hogeschool gaan kijken of practica of toetsing alsnog op de locatie zelf plaats kunnen vinden.

Geen huisuitzettingen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis worden mensen in principe niet uit hun huis gezet. Die afspraak heeft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) met de verhuurders gemaakt. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk bij criminele activiteiten of extreme overlast. Komen de verhuurders de afspraken niet na, dan komt het ministerie alsnog met wetgeving om uitzettingen te verbieden.

De organisaties die de afspraken hebben ondertekend verhuren ongeveer 80 procent van de huurwoningen in Nederland. De minister komt nog met een noodwet die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten worden verlengd. Nu moeten deze worden opgezegd of omgezet in een vast contract. Nu kunnen organisaties de tijdelijke verhuur verlengen om te voorkomen dat contracten opgezegd worden.

Leger des Heils vraagt aandacht voor daklozen

Het Leger des Heils start onder de naam 'Thuisblijven, hoe dan?' een campagne om aandacht te vragen voor dak- en thuislozen. Door het coronavirus is die nog ernstiger geworden. Veldbedjes in een sporthal lossen het probleem niet op, zegt de hulporganisatie. Het Leger des Heils zegt alle moeite te doen om de 40.000 daklozen van straat te halen, maar de opvang is overvol. Kwetsbare mensen met een vaak zwakke gezondheid moeten hierdoor noodgedwongen in een ruimte blijven. 'Met iedere noodopvang wordt duidelijk hoeveel mensen er momenteel zonder huisvesting zitten', zegt Cornel Vader van het Leger des Heils. 'En zij vormen daarmee in deze coronacrisis een risico voor zichzelf en voor anderen.'

Speciale Geldkrant van het Nibud

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gaat een speciale online-editie maken van de Geldkrant. In deze uitgave worden besparingstips besproken en wordt uitgelegd wie er vanwege het coronavirus recht hebben op financiële bijstand en waar diegene dan moet zijn. Directeur Arjan Vliegenthart legt uit dat de coronacrisis abrupt is ontstaan en dat de veranderingen voor veel mensen onverwacht zijn gekomen. Met de Geldkrant wil het Nibud mensen op weg helpen om financieel overeind te blijven. Ook leggen gedragsdeskundigen uit hoe mensen met stress om kunnen gaan.

Parkeerplaatsen Westlandse stranden afgesloten

De gemeente Westland heeft de parkeerplaatsen naar het strand afgesloten. De gemeente wil met het sluiten van de parkeerplaatsen het strandbezoek ontmoedigen. De stranden zijn nog wel toegankelijk. 'Maar als mocht blijken dat het te druk wordt op de stranden dan kunnen deze alsnog afgesloten worden door de burgemeester', zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De afsluiting is een vertaling van de extra maatregelen zoals die door het kabinet zijn afgekondigd. De parkeerplaatsen blijven dan ook tot minimaal 6 april dicht. Als de parkeerplaatsen voor 1 juni open mogen dan zal het parkeren gratis worden, zo laat de gemeente weten. Op die manier zijn er geen handhavers nodig en kunnen deze mensen niet in contact komen met anderen.

Onderzoek overdracht kinderen pas 1 mei afgerond

Het onderzoek van het RIVM naar de overdracht van het virus door kinderen is waarschijnlijk pas op 1 mei afgerond. Het kabinet zou zich voor de beslissing of kinderen weer naar school kunnen mede baseren op dit onderzoek. Maar de resultaten van dit onderzoek zijn pas 1 mei bekend, terwijl het kabinet dinsdag al een beslissing neemt of de scholen na 6 april opengaan of nog niet.

Volgens de minister is de start van het onderzoek vertraagd door een 'gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor onderzoekers en de moeilijke inclusie van patiënten. Het RIVM hoopt op 6 april wel een eerste duiding te kunnen geven van hoe kinderen het virus lijken te verspreiden.

Coronadebat Tweede Kamer ingekort

De Tweede Kamer debatteert donderdag opnieuw over de coronacrisis. Voor het eerst is daar ook minister Martin van Rijn (Medische Zorg) bij. De spreektijd van de Kamerleden is ingekort na kritiek op de ellenlange coronadebatten van de afgelopen weken.

Bij het debat van vorige week woensdag werd toenmalig minister Bruno Bruins onwel. Hij maakte erg lange dagen als minister die de bestrijding van het coronavirus coördineerde. Hij trad de volgende dag af. Voormalig PvdA-staatssecretaris Van Rijn heeft de portefeuille Medische Zorg overgenomen. Vicepremier Hugo de Jonge coördineert de corona-aanpak.

Beide nemen deel aan het debat, samen met premier Mark Rutte. Het debat zal vooral gaan over de maatregelen die het mogelijk maken boetes uit te delen aan mensen die zich niets aantrekken van de adviezen. Ook de verwarring rond het besluit over evenementen en scholen komt aan de orde.

Al 20.000 zorgmedewerkers springen bij

Ongeveer 20.000 oud-medewerkers in de zorg hebben zich aangemeld om bij te springen in de zorg. Dat heeft minister Hugo de Jonge laten weten. Vorige week waren dit er nog zevenduizend. Teams in iedere regio zorgen ervoor dat de oud-zorgprofessionals terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn en het meeste kunnen betekenen.

Werkgevers kunnen op subsidie rekenen voor het inwerken van tijdelijke krachten en extra scholing, meldt het kabinet. Ook moeten zorgorganisaties vaker tijdelijk personeel aan elkaar uitlenen om de tekorten wegens het coronavirus op te vullen.

Minister wil meer onderzoek naar sneltests

Minister Hugo de Jonge wil dat het RIVM en het Erasmus MC onderzoek gaan doen naar de sneltests naar het coronavirus die nu beschikbaar zijn. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de verantwoordelijke minister laten weten dat hij wil weten wat de betrouwbaarheid en de toegevoegde waarde van deze nieuwe tests zijn. Ook wil de minister weten hoe de bestaande tests beter gebruikt kunnen worden.

Een speciaal team kijkt naar de mogelijkheden van tests die nu al in gebruik zijn. Daarnaast wordt een speciaal gezant aangewezen die de productie van tests in Nederland moet bevorderen.

In je eentje sporten

Sporten is niet zo makkelijk in deze rare tijd van afzondering. De sportschool, de boksschool en alle sportverenigingen zitten op slot. Om gezond en fris te blijven is het toch belangrijk om te blijven sporten. Vlak achter de boulevard van Noordwijk is een jongen fanatiek bezig in zijn eentje. Hij springt , drukt op en sprint. Hij heeft zijn eigen parcours.

'Je moet toch wat', vertelt hij. 'Ja, anders word je dik en niet fit. Het is gewoon goed om te blijven bewegen.' Hij werkt in de horeca, zijn werk is opgedroogd en toch wil hij fit blijven. Dit lukt aardig. Met elastiek en gewichten probeert hij zijn hele lichaam sterk te houden. “In deze tijden worden mensen creatief, dat is belangrijk als je gaat sporten in je eentje.”

HagaZiekenhuis vraagt om babyfoons

Het HagaZiekenhuis is dringend op zoek naar ongebruikte babyfoons. Via Facebook heeft het ziekenhuis een oproep gedaan. 'We zijn met spoed op zoek naar 4 ongebruikte babyfoons met camera. Heb jij er een of meer liggen in de originele verpakking? En ben je in de gelegenheid om deze vanavond nog af te geven bij onze receptie op locatie Leyweg? Dan zijn we je zeer dankbaar', aldus het ziekenhuis.

Dinsdag meer duidelijkheid over maatregelen

Dinsdag 31 maart neemt het kabinet een besluit over alle maatregelen die nu tot 6 april gelden. Dat meldt premier Rutte op woensdagavond na het kabinetsoverleg. Volgens de premier zijn alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 juni afgelast. Het besluit dat op dinsdag wordt genomen heeft betrekking op alles dat tot 6 april is afgelast, inclusief de sluiting van de scholen.