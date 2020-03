Coronavirus: 20.000 zorgmedewerkers bieden zich aan, Westlandse stranden dicht

De belangrijkste punten van vandaag:

Donderdag nieuw debat in Tweede Kamer

Dinsdag beslist kabinet over verlenging maatregelen

Aantal Nederlandse doden door coronavirus stijgt met 80 naar 356

20.000 zorgmedewerkers springen bij

Westlandse stranden afgezet

De gemeente Westland heeft donderdagmorgen de parkeerplaatsen en toegangswegen naar het strand af laten zetten. Volgens het bergingsbedrijf dat de afzettingen donderdagochtend geplaatst heeft was het woensdagavond te druk op het strand en was dat voor burgemeester Bouke Arends reden om de afzettingen te laten plaatsen.

Onderzoek overdracht kinderen pas 1 mei afgerond

Het onderzoek van het RIVM naar de overdracht van het virus door kinderen is waarschijnlijk pas op 1 mei afgerond. Het kabinet zou zich voor de beslissing of kinderen weer naar school kunnen mede baseren op dit onderzoek. Maar de resultaten van dit onderzoek zijn pas 1 mei bekend, terwijl het kabinet dinsdag al een beslissing neemt of de scholen na 6 april opengaan of nog niet.

Volgens de minister is de start van het onderzoek vertraagd door een 'gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor onderzoekers en de moeilijke inclusie van patiënten. Het RIVM hoopt op 6 april wel een eerste duiding te kunnen geven van hoe kinderen het virus lijken te verspreiden.

Coronadebat Tweede Kamer ingekort

De Tweede Kamer debatteert donderdag opnieuw over de coronacrisis. Voor het eerst is daar ook minister Martin van Rijn (Medische Zorg) bij. De spreektijd van de Kamerleden is ingekort na kritiek op de ellenlange coronadebatten van de afgelopen weken.

Bij het debat van vorige week woensdag werd toenmalig minister Bruno Bruins onwel. Hij maakte erg lange dagen als minister die de bestrijding van het coronavirus coördineerde. Hij trad de volgende dag af. Voormalig PvdA-staatssecretaris Van Rijn heeft de portefeuille Medische Zorg overgenomen. Vicepremier Hugo de Jonge coördineert de corona-aanpak.

Beide nemen deel aan het debat, samen met premier Mark Rutte. Het debat zal vooral gaan over de maatregelen die het mogelijk maken boetes uit te delen aan mensen die zich niets aantrekken van de adviezen. Ook de verwarring rond het besluit over evenementen en scholen komt aan de orde.

Al 20.000 zorgmedewerkers springen bij

Ongeveer 20.000 oud-medewerkers in de zorg hebben zich aangemeld om bij te springen in de zorg. Dat heeft minister Hugo de Jonge laten weten. Vorige week waren dit er nog zevenduizend. Teams in iedere regio zorgen ervoor dat de oud-zorgprofessionals terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn en het meeste kunnen betekenen.

Werkgevers kunnen op subsidie rekenen voor het inwerken van tijdelijke krachten en extra scholing, meldt het kabinet. Ook moeten zorgorganisaties vaker tijdelijk personeel aan elkaar uitlenen om de tekorten wegens het coronavirus op te vullen.

Minister wil meer onderzoek naar sneltests

Minister Hugo de Jonge wil dat het RIVM en het Erasmus MC onderzoek gaan doen naar de sneltests naar het coronavirus die nu beschikbaar zijn. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de verantwoordelijke minister laten weten dat hij wil weten wat de betrouwbaarheid en de toegevoegde waarde van deze nieuwe tests zijn. Ook wil de minister weten hoe de bestaande tests beter gebruikt kunnen worden.

Een speciaal team kijkt naar de mogelijkheden van tests die nu al in gebruik zijn. Daarnaast wordt een speciaal gezant aangewezen die de productie van tests in Nederland moet bevorderen.

In je eentje sporten

Sporten is niet zo makkelijk in deze rare tijd van afzondering. De sportschool, de boksschool en alle sportverenigingen zitten op slot. Om gezond en fris te blijven is het toch belangrijk om te blijven sporten. Vlak achter de boulevard van Noordwijk is een jongen fanatiek bezig in zijn eentje. Hij springt , drukt op en sprint. Hij heeft zijn eigen parcours.

'Je moet toch wat', vertelt hij. 'Ja, anders word je dik en niet fit. Het is gewoon goed om te blijven bewegen.' Hij werkt in de horeca, zijn werk is opgedroogd en toch wil hij fit blijven. Dit lukt aardig. Met elastiek en gewichten probeert hij zijn hele lichaam sterk te houden. “In deze tijden worden mensen creatief, dat is belangrijk als je gaat sporten in je eentje.”

HagaZiekenhuis vraagt om babyfoons

Het HagaZiekenhuis is dringend op zoek naar ongebruikte babyfoons. Via Facebook heeft het ziekenhuis een oproep gedaan. 'We zijn met spoed op zoek naar 4 ongebruikte babyfoons met camera. Heb jij er een of meer liggen in de originele verpakking? En ben je in de gelegenheid om deze vanavond nog af te geven bij onze receptie op locatie Leyweg? Dan zijn we je zeer dankbaar', aldus het ziekenhuis.

Dinsdag meer duidelijkheid over maatregelen

Dinsdag 31 maart neemt het kabinet een besluit over alle maatregelen die nu tot 6 april gelden. Dat meldt premier Rutte op woensdagavond na het kabinetsoverleg. Volgens de premier zijn alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 juni afgelast. Het besluit dat op dinsdag wordt genomen heeft betrekking op alles dat tot 6 april is afgelast, inclusief de sluiting van de scholen.