Coronavirus: Haagse Markt gedeeltelijk open, SIRE start nieuwe campagne

Vanaf vandaag is het verboden met meer dan twee mensen buiten samen te zijn.

761 coronapatiënten op de intensive care

In Nederland 434 mensen overleden aan het virus

De Haagse Markt gaat gedeeltelijk weer open

Ouderen in Monster krijgen gratis tablet voor contact met familie

Senioren in verzorgings- en verpleeghuizen in Monster hebben via Helpdigitaal een gratis tablet gekregen om contact te kunnen houden met vrienden en familie. De tablets zijn beschikbaar gesteld door verschillende IT-bedrijven en beschikken alleen over whatsapp en de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen op afstand.

Helpdigitaal heeft nu vijfhonderd tablets uitgedeeld aan mensen in instellingen in Monster, Amsterdam, Breda en Rotterdam. Meer dan dertig zorginstellingen hebben al een aanvraag ingediend en komend weekend gaat het aantal weggegeven tablets naar tweeduizend. De organisatie vraagt bedrijven en particulieren om meer tablets te doneren zodat er aan deze vraag voldaan kan worden.

Helpdigitaal is een initiatief van Milah Wouters, die haar eigen ouders een tablet cadeau deed. Door het beeldbellen konden opa en oma hun kleinkinderen toch nog zien. Ze zag het plezier bij haar ouders en nam het initiatief om meer mensen op deze manier te helpen.

Bij de Haagse Markt, die vandaag weer gedeeltelijk open gaat, zijn maatregelen getroffen om drukte te voorkomen. Zo mag er maar een beperkt aantal mensen naar binnen, nadat zij via een hekkensysteem naar de ingang zijn geleid.

SIRE start campagne voor behulpzame Nederlanders

Om iedereen die tijdens de coronacrisis iets extra's voor een ander doet in het zonnetje te zetten, start de Stichting Ideële Reclame (SIRE) vrijdag de nieuwe campagne #DASLIEF. De stichting wil op die manier dat Nederlanders 'zich een beetje gesteund en trots voelen in deze moeilijke tijd' en hoopt anderen met de campagne te inspireren.

De campagne is een vervolg op de #DOESLIEF campagne van vorig jaar. Die werd in 2019 gestart nadat uit onderzoek bleek dat Nederlanders steeds onaardiger voor elkaar werden. Veel mensen zetten zich momenteel in voor anderen die het hard nodig hebben. Met #DASLIEF bedanken we alle Nederlanders voor hun mooie initiatieven, groot of klein', zegt directeur Lucy van der Helm.

Nog geen besluit over miljarden EU

De EU-leiders zijn het donderdagavond niet eens geworden over de inzet van een miljardenfonds om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. De inzet van het Europese noodfonds ESM, dat een leencapaciteit van 410 miljard euro heeft, stuit op verdeeldheid. Een voorstel van negen leiders om gezamenlijk voor miljarden euro's te lenen, is voor sommige landen waaronder Nederland onbespreekbaar.

De Europese ministers van Financiën moeten nu binnen twee weken met een nieuw plan komen om te voorkomen dat er een diepe economische recessie komt in Europa. Wel zijn de landen overeengekomen dat de landen die tijdelijk grenscontroles hebben ingevoerd om de verspreiding van het virus te beperken, een 'soepele' doorgang van personen en goederen verzekeren. Dat is van belang voor de essentiële aanvoer van voedsel, mondkapjes en beademingsapparatuur.

Haagse markt vrijdag gedeeltelijk open

De Haagse markt mag vrijdag alsnog haar deuren openen. Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag besloten dat een kleinere markt met alleen levensmiddelen mag doorgaan, mits daarbij de richtlijnen van het RIVM niet in het geding komen. Zo mogen slecht een beperkt aantal kramen open, een beperkt aantal bezoekers naar binnen en komt er een verplichte looproute.

Boete voor samenscholing met meer dan twee mensen

Vanaf donderdag 26 maart geldt voor alle 25 veiligheidsregio's van het land een nieuwe noodverordening. Daarin zijn de aangescherpte maatregelen in verwerkt die het kabinet op maandag aankondigde. Dat betekent dat alle evenementen in de regio in ieder geval tot en met 1 juni zijn afgelast. Ook zijn alle samenkomsten van drie of meer personen verboden door het hele land. Contactberoepen zoals kappers, escortservices en masseurs zijn ook verboden. Casino's en speelhallen moeten dicht.

'Het afgelopen weekend is te vaak gebleken dat mensen te weinig afstand hielden en toch in grote groepen naar buiten gingen. Dat is onverantwoordelijk gedrag', licht burgemeester Remkes, voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden toe. 'Ik zie erop toe dat in onze regio de nieuwe regels strikt worden nageleefd. Ik reken er daarbij ook op dat inwoners elkaar blijven aanspreken. Dit gaat om de gezondheid en veiligheid van iedereen.'