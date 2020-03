Coronavirus: Koningin Máxima bezoekt Westlandse kweker en SEH-personeel vraagt hulp op z'n Haags

De belangrijkste punten van vandaag:

Vanaf vandaag is het verboden met meer dan twee mensen buiten samen te zijn.

761 coronapatiënten op de intensive care

In Nederland 546 mensen overleden aan het virus

De Haagse Markt is gedeeltelijk weer open

Burgemeester Remkes: Blijf dit weekend binnen

LUMC opent poli voor ex-coronapatiënten

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) opent een polikliniek voor patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een coronavirusinfectie. Na hun ontslag uit het ziekenhuis krijgen ze een afspraak op de nieuwe polikliniek.

Op deze manier wil het LUMC het herstel van de patiënten bevorderen en tegelijkertijd meer te weten komen over het effect van zo'n infectie op de lange termijn.

Koningin Máxima op bezoek bij Westlandse kweker

Konging Máxima op bezoek bij kweker in Westland | Foto : ANP

Koningin Máxima was vrijdagmiddag op bezoek bij een plantenkweker in Honselersdijk. Ze hebben gesproken over de gevolgen van corona voor de bloemen- en plantenkwekers.

Door de coronacrisis is de vraag naar sierteeltproducten vrijwel helemaal weggevallen. De koningin kreeg een rondleiding door het bedrijf Zuidbaak waar onder andere violen en primula’s worden geweekt. Eigenaar Walter Zuiderwijk praatte de koningin bij over de gevolgen van de huidige situatie voor zijn bedrijf en personeel.

Koning Willem-Alexander was aan de andere kant van het land, in Zwolle. Daar ging hij op bezoek bij het Isala Ziekenhuis.

Op z'n Haags: SEH-personeel HMC vraagt jullie hulp

'Wij blijven hier voor jullie, blijven jullie binnen voor ons?' Verschillende ziekenhuizen in de wereld delen afgelopen weken foto's met die tekst. Daarmee wil zorgpersoneel mensen op het hard drukken thuis te blijven. Op de SEH van het HMC in Den Haag maakten ze ook zo'n foto.

SEH-personeel van HMC | Foto: HMC

Alternatieve examens voor mbo-scholen

Mbo-leerlingen kunnen toch hun schooljaar afmaken. Docenten die vanwege de sluiting van de scholen op praktische problemen stuiten bij het beoordelen van stages of het afnemen van praktijkexamens, krijgen van het ministerie van Onderwijs toestemming om alternatieve mogelijkheden te gebruiken. Dat meld onderwijsbond AOb.

Leraren kunnen nu onder meer vervangende opdrachten en meer maatwerk aan studenten geven. Voorwaarde is wel dat zij uiterlijk eind dit jaar hun opleiding kunnen afronden. Als ze hun leerdoelen hebben gehaald, mogen opleidingen een afgebroken stage nu toch goedkeuren.

Eindexamenleerlingen, van links naar rechts: Daphne, Luke, Lotte en Olav. | Eigen foto's

Kosten griepverzuim richting 1,12 miljard

De griep heeft de Nederlandse samenleving tot en met deze week 1,12 miljard euro gekost aan ziekte-uitkeringen. Het record van 1,3 miljard tijdens de griepgolf van 2017/2018 zal naar verwachting volgende week worden gebroken. Dat meldt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, op basis van de Griepgolf Monitor.

Albert Heijn even dicht om bij te vullen en voorrang zorgpersoneel

Albert Heijn gaat een klein aantal supermarkten soms overdag even sluiten om ze te kunnen bevoorraden. Het gaat om ongeveer tien van de in totaal duizend vestigingen. Zo kan het aanvullen van producten zo veilig mogelijk gebeuren. Dat heeft de supermarkt in een e-mail laten weten aan de klanten.

Ook maakte de baas van AH in een brief bekend dat zorgpersoneel voorrang krijgt bij de AH-winkels. 'Zodat zij met de enorme werkdruk die ze hebben, gewoon zelf boodschappen kunnen doen op een voor hen geschikt moment', schrijft directeur Marit van Egmond.

Zorgmedewerkers kunnen bij de ingang een badge van hun instelling tonen. Maar de verwachting is dat daar soepel mee wordt omgegaan. 'We hopen dat andere klanten zich daarin ook een beetje coulant tonen', zegt een woordvoerder.

'Netflix uit? Ga quizzen of lees een boek'

Ook minister Grapperhaus van Justitie benadrukt dat mensen vooral thuis moeten blijven, hoe groot de verleiding ook is om naar buiten te gaan. 'Je doet het niet voor mij, je doet het voor de kwetsbare mensen, die lopen een enorm risico', zei hij na de ministerraad.

Voor wie Netflix uit heeft, heeft Grapperhaus nog wel wat tips: 'Ga lekker met elkaar quizzen, heb een goed gesprek, dat kan helemaal geen kwaad. Of lees een goed boek.'

Ministers Grapperhaus (l) en De Jonge (r) tijdens een eerdere persconferentie | Foto: ANP

Minister De Jonge: kijk naar de trends

Minister De Jonge van Volksgezondheid waarschuwt om niet te snel conclusies te trekken uit de cijfers over besmettingen of IC-capaciteit die elke dag naar buiten komen.

'We proberen trends in de cijfers te ontwaren, maar die kan je pas na een tijdje zien. Als het een beetje de goede kant op lijkt te gaan, moet je niet concluderen dat minder urgentie nodig is', zei hij na afloop van de ministerraad schrijft de NOS.

Oproep burgemeester Remkes: Blijf ook de komende dagen binnen

Stranden, parken en bossen in de regio Haaglanden blijven dit weekend vooralsnog vrij toegankelijk. Maar als mensen zich niet aan de afspraken houden, zal er opgetreden worden. Daarvoor waarschuwt Johan Remkes, de voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Remkes doet een oproep: 'Blijf ook de komende dagen binnen en doe alleen noodzakelijke boodschappen. Als u toch naar buiten gaat, houdt dan anderhalve meter afstand en vermijd plaatsen waar het druk kan zijn. Ga dus niet naar het strand, de boulevard, parken en bossen. Ook dit keer reken ik op uw medewerking in de regio Haaglanden zodat het niet nodig zal zijn gebieden voor iedereen af te sluiten.'

Johan Remkes | Foto: Talkshow FRITS!

Sinds donderdagmiddag is er in Haaglanden een nieuwe noodverordening van kracht. Hierin zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om het coronavirus te bestrijden. Dat betekent onder andere dat evenementen tot 1 juni zijn afgelast en alle overige samenkomsten en groepsvorming van drie of meer personen in de publieke ruimte verboden zijn.

Ook andere gemeenten roepen op thuis te blijven

Dodental in Nederland loopt op tot 546

Het aantal mensen dat in Nederland aan het coronavirus is overleden is opgelopen tot 546. Het aantal geregistreerde sterfgevallen lag donderdag nog op 434. Dit blijkt uit de cijfers van het RIVM van vrijdag. Het wil niet zeggen dat de 112 patiënten ook de afgelopen 24 uur zijn overleden, want soms duurt het enkele dagen voordat de gegevens bij het RIVM binnenkomen.

Bij het RIVM zijn 8603 besmettingen bekend, dit is een stijging van 1172 ten opzichte van donderdag. Omdat alleen mensen die de symptomen vertonen en in een risicogroep zitten op dit moment nog maar worden getest ligt het aantal daadwerkelijk besmette mensen in Nederland veel hoger.

Supportersverenigingen maken spandoeken

Repair Café maakt mondkapjes met 3D-printer

Het Repair Café in Pijnacker-Nootdorp is begonnen met het maken van mondkapjes met een 3D-printer. Op die manier willen de medewerkers helpen om het tekort aan beschermingsmiddelen op te lossen. Het eerste prototype is af. 'We gaan ze testen', zegt Bart Ennema van het Repair Café.

Het mondkapje | Foto: Repair Café Pijnacker-Nootdorp

HTM plaatst afscheidingen

De HTM plaatst vrijdag in de roodbeige GTL-trams en de bussen plastic afscheidingen, zodat de chauffeurs en bestuurders zijn afgeschermd van de reizigers. Dit doet de Haagse vervoerder om verspreiding van het coronavirus onder het personeel te beperken. Eerder mocht de voorste deur ook niet gebruikt worden, maar was de bestuurder alleen beschermd met een aantal afzetlinten. Op de deuren van de trams en bussen zit een sticker met een waarschuwing om anderhalve meter afstand te houden.

Hulporganisaties: 'Let op kwetsbare kinderen'

Doordat scholen en verenigingen dicht zijn is er minder zicht op kwetsbare kinderen. Deze kinderen hebben extra begeleiding nodig, waarbij fysiek contact belangrijk is, en dat ontbreekt nu juist. Hulporganisaties roepen daarom op om extra goed op deze kinderen te letten. 'Bel aan bij een gezin waarvan je weet dat ze het moeilijk hebben. Neem even een kind mee naar buiten om te spelen. Het beschermen van kinderen is van ons allemaal.'

Verpleeghuizen gaan coronapatiënten opvangen

Verpleeginstellingen worden steeds meer ingezet om coronapatiënten op te vangen. Zorginstantie Florence neemt vrijdag de eerste twee patiënten op in revalidatiecentrum Westhoff in Rijswijk. De opvang is bedoeld om ziekenhuizen te ontlasten. In de verpleegzorginstellingen komen mensen te liggen die nog wat meer herstel nodig hebben voor ze naar huis kunnen.

Roche overlegt met VWS en RIVM over coronatesten

De Nederlandse tak van Roche is in gesprek met het ministerie van VWS en het RIVM om te kijken hoe de coronatesten veilig en grootschalig kunnen worden aangeboden. Het bedrijf kreeg veel kritiek omdat het de vloeistof die nodig zijn voor de testen nodig niet zou willen delen, ondanks dat het bedrijf de enorme vraag naar de testen niet aankan. Het kabinet dreigde het patent van het bedrijf opzij te zetten om Roche te dwingen de formule te delen met andere laboratoria.

Volgens Roche is de samenstelling bij andere microbiologen bekend en wordt er gewerkt aan een oplossing om de beschikbaarheid van de coronatesten zoveel mogelijk te garanderen. Minister Hugo de Jonge wil niet alleen van het bedrijf afhankelijk zijn, omdat er nog steeds een tekort is aan testen en ziekenhuizen niet iedereen kunnen testen. 'Die zuinigheid is geboden met het oog op de gebrekkige voorraden zoals die er op dit moment zijn.'

Leidenaren in quarantaine in studentenhuis

Met negentien mensen in een huis wonen. Dat is het leven van veel Leidse studenten. De 25-jarige Menno woont in zo'n studentenhuis aan de Hooigracht in Leiden. Hij vertelt hoe het is om met zo'n grote groep te leven in een tijd van social distancing en hoe de studenten onderling afspraken hebben gemaakt hoe ze het coronavirus buiten de deur proberen te houden.

Bewoners van het studentenhuis aan de Hooigracht in Leiden | Eigen foto tijdens kerst

Vliegverbod verlengd tot 10 april

Het kabinet heeft het vliegverbod vanwege het coronavirus verlengd tot 10 april. Het verbod zou vrijdagavond aflopen, maar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft vrijdag besloten vluchten uit risicogebieden langer te weren.

Vluchten uit China (inclusief Hongkong), Iran, Zuid-Korea, Italië, Spanje en Oostenrijk mogen niet naar Nederland komen. In al deze landen vinden volgens het RIVM nog volop corona-besmettingen plaats of moet eerst afgewacht worden wat het effect is van de genomen maatregelen voor reizigers uit die landen weer welkom zijn in Nederland.

Belgische kat besmet met coronavirus

In België is een kat besmet met het coronavirus, dat schrijft de Vlaamse publieke omroep VRT. Die zou het hebben gekregen van haar baasje die besmet was. 'Het gaat om een alleenstaand geval', benadrukt viroloog Steven van Gucht.

'Er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt.' De kat werd volgens de viroloog slachtoffer van de besmetting bij een mens. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het omgekeerd ook kan gebeuren. 'We achten het risico voor mensen heel klein', besluit Van Gucht.

Politiemedewerker steelt flesjes handgel

Een politiemedewerker in Rotterdam is buiten functie gezet voor de diefstal van flesjes handgel. De verdachte heeft een deel van een partij handgel hebben verkocht aan iemand die niet bij de politie werkt. De handgel wordt door de politie gebruikt om zich te beschermen tegen het coronavirus. De politie is een intern onderzoek begonnen en daarnaast wordt de medewerker strafrechtelijk vervolgd.

Ouderen in Monster krijgen gratis tablet voor contact met familie

Senioren in verzorgings- en verpleeghuizen in Monster hebben via Helpdigitaal een gratis tablet gekregen om contact te kunnen houden met vrienden en familie. De tablets zijn beschikbaar gesteld door verschillende IT-bedrijven en beschikken alleen over WhatsApp en de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen op afstand.

Helpdigitaal heeft nu vijfhonderd tablets uitgedeeld aan mensen in instellingen in Monster, Amsterdam, Breda en Rotterdam. Meer dan dertig zorginstellingen hebben al een aanvraag ingediend en komend weekend gaat het aantal weggegeven tablets naar tweeduizend. De organisatie vraagt bedrijven en particulieren om meer tablets te doneren zodat er aan deze vraag voldaan kan worden.

Helpdigitaal is een initiatief van Milah Wouters, die haar eigen ouders een tablet cadeau deed. Door het beeldbellen konden opa en oma hun kleinkinderen toch nog zien. Ze zag het plezier bij haar ouders en nam het initiatief om meer mensen op deze manier te helpen.

Haagse Markt weer open na strenge maatregelen

Bij de Haagse Markt, die vandaag weer gedeeltelijk open gaat, zijn maatregelen getroffen om drukte te voorkomen. Zo mag er maar een beperkt aantal mensen naar binnen, nadat zij via een hekkensysteem naar de ingang zijn geleid.

SIRE start campagne voor behulpzame Nederlanders

Om iedereen die tijdens de coronacrisis iets extra's voor een ander doet in het zonnetje te zetten, start de Stichting Ideële Reclame (SIRE) vrijdag de nieuwe campagne #DASLIEF. De stichting wil op die manier dat Nederlanders 'zich een beetje gesteund en trots voelen in deze moeilijke tijd' en hoopt anderen met de campagne te inspireren.

De campagne is een vervolg op de #DOESLIEF campagne van vorig jaar. Die werd in 2019 gestart nadat uit onderzoek bleek dat Nederlanders steeds onaardiger voor elkaar werden. Veel mensen zetten zich momenteel in voor anderen die het hard nodig hebben. Met #DASLIEF bedanken we alle Nederlanders voor hun mooie initiatieven, groot of klein', zegt directeur Lucy van der Helm.

Nog geen besluit over miljarden EU

De EU-leiders zijn het donderdagavond niet eens geworden over de inzet van een miljardenfonds om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. De inzet van het Europese noodfonds ESM, dat een leencapaciteit van 410 miljard euro heeft, stuit op verdeeldheid. Een voorstel van negen leiders om gezamenlijk voor miljarden euro's te lenen, is voor sommige landen waaronder Nederland onbespreekbaar.

De Europese ministers van Financiën moeten nu binnen twee weken met een nieuw plan komen om te voorkomen dat er een diepe economische recessie komt in Europa. Wel zijn de landen overeengekomen dat de landen die tijdelijk grenscontroles hebben ingevoerd om de verspreiding van het virus te beperken, een 'soepele' doorgang van personen en goederen verzekeren. Dat is van belang voor de essentiële aanvoer van voedsel, mondkapjes en beademingsapparatuur.

Haagse markt vrijdag gedeeltelijk open

De Haagse markt mag vrijdag alsnog haar deuren openen. Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag besloten dat een kleinere markt met alleen levensmiddelen mag doorgaan, mits daarbij de richtlijnen van het RIVM niet in het geding komen. Zo mogen slecht een beperkt aantal kramen open, een beperkt aantal bezoekers naar binnen en komt er een verplichte looproute.

Boete voor samenscholing met meer dan twee mensen

Vanaf donderdag 26 maart geldt voor alle 25 veiligheidsregio's van het land een nieuwe noodverordening. Daarin zijn de aangescherpte maatregelen in verwerkt die het kabinet op maandag aankondigde. Dat betekent dat alle evenementen in de regio in ieder geval tot en met 1 juni zijn afgelast. Ook zijn alle samenkomsten van drie of meer personen verboden door het hele land. Contactberoepen zoals kappers, escortservices en masseurs zijn ook verboden. Casino's en speelhallen moeten dicht.

'Het afgelopen weekend is te vaak gebleken dat mensen te weinig afstand hielden en toch in grote groepen naar buiten gingen. Dat is onverantwoordelijk gedrag', licht burgemeester Remkes, voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden toe. 'Ik zie erop toe dat in onze regio de nieuwe regels strikt worden nageleefd. Ik reken er daarbij ook op dat inwoners elkaar blijven aanspreken. Dit gaat om de gezondheid en veiligheid van iedereen.'