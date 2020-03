Speech Surinaamse veiligheidsdirecteur voer voor track Haagse dj: 'Doe het'

De donderpreek was bedoeld voor feestgangers die - ondanks coronamaatregelen in het land - naar een tequilaparty van een danceclub wilden gaan. De speech werd meteen massaal gedeeld op social media. Hetzelfde overkomt nu ook dj Stiekz. De Hagenaar besloot een remix van Veira's woorden te maken. En dat was geen raar idee, want binnen anderhalve dag is zijn nummer 'Tequilaparty (doe het)' op YouTube al populair.

'Ik heb haar woorden gewoon in een leuk jasje gestopt', vertelt de dj. Veira deed Stiekz met haar speech denken aan zijn moeder, die hem ook heel vermanend aan kon spreken als hij in het ouderlijk huis met een tennisbal aan het voetballen was. Vooral de woorden 'doe het' bleven maar hangen in het hoofd van de dj.

Volgens Stiekz heeft de speech veel indruk gemaakt in Suriname. 'Als mevrouw Veira dreigt je terug te pakken, dan zal ze dat ook doen. Dat weten ze in Suriname ook, want die tequillaparty is niet doorgegaan hoor.'