Bordspel Pandemic populair, samen strijden tegen het virus

Bord- en gezelschapsspellen worden deze weken goed verkocht. 'Een van de meest verkochte spellen van dit moment is Pandemic', vertelt een medewerker van spellenwinkel Tabletop Kingdom in Den Haag. Winkels zien zelfs een toename in de vraag naar bord- en gezelschapsspellen.

In Hillegom is het bij spellenwinkel Puzzelwereld zó druk, dat de eigenaar maar heel even de tijd heeft om Omroep West telefonisch te woord te staan. 'We hebben de afgelopen dagen duizenden puzzels meer verkocht', zegt hij gehaast. 'Maar ik ga nu weer een klant helpen.'

In de Korte Houtstraat in Den Haag zit Tabletop Kingdom. 'We verkopen niet alleen spellen', legt de medewerker uit. 'Normaal komen mensen ook bij ons in de winkel spellen spelen, zoals bijvoorbeeld Magic of Warhammer. Dat gaat nu niet door.'

Ruzie na verloren potje Monopoly

'Het is dus voor ons om het even', vertelt de medewerker. 'Er komen minder mensen bij ons in de winkel spelletjes doen, maar er lopen meer mensen binnen om een spel te kopen.' Voor je een spel koopt is het wel de bedoeling dat je weet wat je wil. Want wie kan zich niet de ruzies herinneren na een verloren potje Monopoly?

'We vragen de mensen ook altijd wat ze willen, een competitief spel, waarbij je hard tegen elkaar moet strijden, of meer een spel waarbij je samenwerkt. Pandemic, is een spel waarbij je moet samenwerken. De wereld wordt bedreigd door een virus en samen moet je tot een oplossing komen en de wereld redden. Heel toepasselijk in deze tijd en dus veel verkocht.'

Spellen voor twee

Volgens Tabletop zijn spellen voor twee personen nu populair. 'Vaak zijn dat bestaande spellen die dan in een tweepersoonsvariant zijn uitgevoerd, zoals Patchwork of 7 Wonders.'

Sinds dit weekend bezorgen de medewerkers ook bordspellen bij de mensen thuis. 'Dan hoeven ze niet naar de winkel te komen.' Dat gebeurt vooral in Den Haag. 'Maar we zijn ook al bij iemand in Amsterdam langsgereden.'