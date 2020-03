Bekende Binnenblijver: Dennis Weening moet even wennen, maar maakt er het beste van

De Hagenaar en zijn vrouw helpen hun dochters Coco en Charlie met hun huiswerk. De meiden zijn de thuisschool nog niet zat. 'Ik vind het wel fijn eigenlijk', vertelt Coco. 'Maar ik zou het wel fijn vinden om één dagje naar school te gaan om iedereen weer te zien. Gelukkig bestaat Facetime.'

Terwijl Charlie laat zien hoe ze boerderijdieren inkleurt, vertelt Stella, de vrouw van Dennis, hoe het binnenblijven bevalt. 'Het is wel even wennen, maar we maken er het beste van.' Dennis sluit zich hierbij aan. 'Blijf zoveel mogelijk binnen, zorg goed voor elkaar, wees lief voor elkaar en help elkaar een beetje.'

In aflevering 2: Cabaretier en presentator Sjaak Bral. De Hagenaar vindt het maar lastig om de hele tijd thuis te zitten. 'Vorige week rond deze tijd liep ik nog een haring te happen in Scheveningen. Nu heb ik het idee dat ik ineens op de Titanic zit: welkom in mijn coronacrisis', aldus Bral. 'Al mijn optredens zijn afgezegd, heb geen moer meer te doen. Dus ik houd mezelf een beetje bezig. Je moet binnenshuis het vertier een beetje vinden.'

Bral heeft in ieder geval gezelschap van zijn kat wanneer hij muzieklijsten op Spotify maakt met liedjes die iets met corona te maken hebben of als hij op zijn gemak het balkon schoonmaakt. Zijn advies voor de komende tijd: 'Houd je Haags, houd je goed, houd elkaar vast, maak het mooi en blijf blij.'

In aflevering 1: profvoetbalster Mandy van den Berg. De Westlandse verdient haar geld momenteel in Valencia. 'Spanje verkeert in volledige lockdown, wat betekent dat we alleen nog maar de straat op mogen voor de de supermarkt, apotheek of dokter', vertelt Van den Berg. 'Wij mogen dus ook niet meer naar de club om te spelen of trainen.'

Ze begint de dag met een training bij haar in huis en op haar balkon. Als dat achter de rug is, duikt de voetbalster de boeken in om de Spaanse taal onder de knie te krijgen. 'Daarnaast lees ik ook veel boeken, probeer ik veel nieuwe recepten uit, luister ik veel muziek en bel ik veel met het thuisfront', zegt de Europees Kampioen. Ook geeft ze nog een advies mee: 'Lieve mensen, het is anders dan anders, maar volg de adviezen op. Doe wat er gevraagd wordt, dat doen wij hier ook!'

