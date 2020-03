Eerste schoolexamens van start: 'We doen er alles aan om het veilig te laten plaatsvinden'

Voor eindexamenleerlingen was het maandag een spannende dag. Na anderhalve week thuiszitten, gingen zij weer naar school om hun schoolexamen te maken. 'Maar gezellig napraten is er niet bij.'

Op 15 maart maakte het kabinet bekend dat alle scholen hun deuren per direct moesten sluiten. Leerlingen krijgen sindsdien les op afstand, aangezien alle lessen in de fysieke gebouwen verboden zijn. Maar coronacrisis of niet; voor de schoolexamens is een uitzondering gemaakt. Minister Arie Slob maakte vorige week bekend dat die wél door moesten gaan.

Schoolexamens zijn de toetsen die meetellen met het uiteindelijke eindexamen, naast het centraal schriftelijkexamen dat in mei moet plaatsvinden. 'Het kwam voor ons vorige week als een verrassing dat de schoolexamens toch zouden doorgaan', zegt Ewald van Vliet, voorzitter van de Haagse scholenkoepel Lucas Onderwijs. 'We hebben alles in het werk gesteld om deze examens op alle scholen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.'

Kleine groepen

De maatregelen in onze regio zijn per school verschillend. Leerlingen die naar school komen, mogen dat alleen in kleine groepen, van 20 à 30 leerlingen doen. Op sommige scholen zijn meerdere gymzalen en aula's als examenruimte ingericht om drukte tegen te gaan. Ook mogen ze niet tegelijk naar binnen en wordt er vanaf de ingang op toegezien dat leerlingen anderhalve meter afstand houden.

'Daarnaast hebben we alle hygiëneregels - van handen wassen tot hoesten in de elleboog - nog eens aangescherpt', vertelt Van Vliet. 'Wanneer leerlingen met hun toets klaar zijn, wordt van hen verwacht dat ze meteen vertrekken en niet met elkaar rustig napraten. Leerlingen die verkouden of ziek zijn, mogen niet naar hun examen komen. Maar zij kunnen wel, wanneer ze zich dan beter voelen, de toets inhalen tijdens de herkansingsweek.'

Eindexamen

De examens op school zorgen voor extra stress in deze coronacrisis. Van Vliet: 'Het zijn natuurlijk ongelooflijk bijzondere tijden, zowel voor leerlingen, als voor leraren. Dus het komt zeker voor dat er onrust is. Maar gelukkig, door de maatregelen die worden genomen, is er bij de meerderheid van de docenten en leerlingen vertrouwen dat dit goed kan gaan.'

Of het centraal schriftelijk eindexamen, dat op 7 mei gepland staat, ook doorgaat, is vooralsnog onzeker. 'We volgen tot nu toe de landelijke lijn. Maar we blijven natuurlijk wel ons verstand gebruiken en de situatie van dag tot dag goed in de gaten houden. Want de veiligheid en de gezondheid van onze leerlingen en leraren, die staat bij ons voorop.'

LEES OOK: Schoolexamens gaan tóch door: 'Het is een merkwaardige gang van zaken'