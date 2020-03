Woningen verhuren via Airbnb per direct verboden in Den Haag

Het verhuren van een woning via Airbnb in Den Haag is per direct voor in ieder geval een jaar verboden. Dat is het directe gevolg van een uitspraak van de Raad van State.

Het hoogste rechtscollege in ons land velde eind vorige maand een oordeel over de vakantieverhuur van woningen. In de uitspraak is bepaald dat het verhuren van een woning aan toeristen zonder – zoals het officieel heet – een 'onttrekkingsvergunning' niet is toegestaan. Zo'n vergunning is nodig als je een huis wilt ontrekken van de eigenlijke bestemming, namelijk bewonen.

Die constructie werd nu vaak gebruikt om van een woning bijvoorbeeld een bedrijfspand te maken, of het om te bouwen voor kamerverhuur. Maar de Raad van State bepaalde dat zelfs één dag verhuur aan een toerist moet worden gezien als woningonttrekking. Vrijstellingen op de onttrekkingsvergunning, zoals het toestaan van incidentele vakantieverhuur, zijn niet mogelijk, oordeelde de Raad ook. Volgens het stadsbestuur betekent dit ook dat vakantieverhuur in Den Haag zonder vergunning niet is toegestaan.

Vergunning aanvragen

Volgens de woordvoerder van wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) geldt dat ook voor Airbnb. Dat betekent dat als iemand zijn of haar woning via het platform wil aanbieden, daarvoor bij de gemeente een vergunning moet worden aangevraagd. Maar volgens de woordvoerder is de gemeente niet van plan die vergunningen te gaan verlenen. 'Er zijn weinig woningen beschikbaar in Den Haag. Als mensen woningen verhuren, worden die woningen onttrokken aan de voorraad. Daarnaast hebben de bewoners in de buurt misschien last van de verhuur. En dat is slecht voor de buurt', aldus wethouder Balster.

Aan de situatie, waarbij een speciale onttrekkingsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente voordat een woning mag worden verhuurd, komt waarschijnlijk volgend jaar wel een einde.

Nieuwe wet

Per 1 januari 2021 treedt de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking. Die maakt het mogelijk voorschriften op te stellen voor de vakantieverhuur van woningen. Dan wordt het waarschijnlijk pas weer mogelijk om woningen via Airbnb te verhuren. Balster: 'Zo zorgen we er enerzijds voor dat de overlast afneemt, maar kunnen mensen hun huis anderzijds wel verhuren als zij bijvoorbeeld op zomervakantie gaan. Want dat moet in de toekomst binnen duidelijke grenzen mogelijk blijven.

De gemeente laat ook weten op te treden tegen de verhuur. Een kleine overtreding leidt meestal tot een formele waarschuwing. 'In geval van systematische, structurele en/of bedrijfsmatige verhuur aan toeristen of zakelijke bezoekers kan de sanctie bestaan uit een dwangsom of zelfs een bestuurlijke boete.