De afgelopen nacht was kouder dan alle nachten in de voorbije winter

Heb je het gemerkt? Het was afgelopen nacht kouder dan het tijdens de hele winter geweest is.

'Het was -2,3 in Voorschoten en -2,8 op Rotterdam The Hague Airport', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. Het koudst was het in het Brabantse Woensdrecht. Daar kwam de temperatuur uit op -6,1. 'Dat is lager dan we in de winter gemeten hebben.'

Enkele bui

Nu de zon opgekomen is, wacht ons een vergelijkbare dag als maandag. Het is zonnig en de temperatuur komt uit op 10 of 11 graden. 'Er verandert ontzettend weinig', knikt Mizee. 'De wind waait wel iets minder dan maandag en komt uit het zuidoosten.'

Ook woensdag wordt het zonnig en zo'n 11 graden. 'Dat zijn normale temperaturen voor deze tijd van het jaar', vertelt Mizee. Ook donderdag verwacht hij nog veel zon. Het wordt dan ongeveer 9 graden. 'Maar vrijdag, zaterdag en zondag ontstaat er meer bewolking en kan er een enkele bui voorkomen. Maar voor de tuintjes mag dit ook wel weer.'