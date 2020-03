Evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden: 'Dit is een heftige tik'

Theater De Naald Westland

'We hadden wel verwacht dat de maatregelen verlengd zouden worden, maar we hoopten dat we 1 mei toch weer open zouden mogen', reageert Nico Baars, directeur van theater De Naald in Westland. 'Nu is er landelijk met de brancheorganisatie afgesproken dat we onze brochures voor het seizoen 2020/21 nog niet gaan verspreiden. Er is op dit moment nog te veel onduidelijk.'

De afgelopen weken heeft Baars gebruikt om bij De Naald - dat al drie maal werd uitgeroepen tot Beste Kleine Theater - groot onderhoud te plegen. 'Ons theater is normaal 365 dagen per jaar open, we hebben ook een bioscoop. Het is een heftige tik dat we nu nog twee maanden geen voorstelling hebben. Dat geldt voor iedereen; ook voor de spelers en het publiek. In een gewoon jaar worden vanaf eind mei door lokale dansscholen en verengingen eindvoorstellingen in De Naald gehouden. Ook dat gaat nu niet door. Verdomme, wat mis ik de ontmoeting', zegt Baars aangedaan.

Bevrijdingsfestivals

De Bevrijdingsfestivals gaan dit jaar niet door vanwege de strenge maatregelen van het kabinet wegens het coronavirus. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten. Het comité zoekt nog naar een 'passende alternatieve invulling' van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Bij de Dodenherdenking kan als gevolg van de overheidsmaatregel geen publiek aanwezig zijn.

Organisator Robert Jan Rueb van het Haags Bevrijdingsfestival zag het onheil vorige week al aankomen, waardoor de klap gisteren niet zo hard was. 'Het is over en sluiten. We gaan nu de schade zoveel mogelijk proberen te beperken.' Verder kijkt hij vooruit naar volgend jaar. Hij is wel bang dat dan Den Haag dan niet het landelijke startpunt van de festiviteiten is.

Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 juni gepland stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid gaan niet door. Het comité zoekt nog naar mogelijkheden om binnen de nu geldende maatregelen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei toch in het hele land stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Vlinders aan de Vliet Leidschendam

Vlindertuin Vlinders aan de Vliet is, net als veel bedrijven, sinds 6 maart gesloten. De attractie was toen net weer een week open voor dit seizoen. 'We verzorgen dieren, vlinders, maar ook kleine krokodillen en papegaaien. We hopen ook op de lijst vitale beroepen te komen staan', vertelt eigenaar Anja Kienjet. Door de sluiting voor publiek hebben de eigenaren tijd om ook vlinders te kweken. 'Normaal bestellen we poppen in Costa Rica , maar er vliegen geen vliegtuigen meer. Gelukkig hebben we alles in huis om zelf de vlinders te kweken, zodat als we weer opengaan er genoeg vlinders rondvliegen', aldus Kienjet.

Sea Life Scheveningen

Ook bij Sea life Scheveningen worden dieren verzorgd. 'We zijn een internationaal bedrijf en houden ons aan de richtlijnen', legt een woordvoerder uit. Iedereen werkt bij ons vanuit huis, behalve de dierenverzorgers. Die hebben we in twee groepen gesplitst, zodat we het risico op besmetting zo klein mogelijk houden. De verzorging van de dieren moet tenslotte door gaan.'

Zomerspektakel Alphen aan den Rijn

Voor het Zomerspektakel in Alphen blijft het spannend. Want dit driedaagse festival wordt in principe van 5 tot en met 7 juni gehouden en zou zoals het er nu naar uitziet dus wél mogen doorgaan. 'Zelf hebben we grote twijfels', vertelt Ivanka Overvliet van de organisatie. 'Als we ons onderbuikgevoel volgen, dan wijken we naar later in de zomer uit. Maar dat hangt verder van veel factoren af.'