Westland en Kwekers in de Kunst bereiken akkoord in langslepend conflict

De gemeente Westland en Kwekers in de Kunst hebben hun al jaren slepende conflict beëindigd. De gemeente betaalt 45.000 euro aan de culturele organisatie. Dat bedrag komt bovenop de in al in 2017 beschikbaar gestelde 40.000 euro. Als tegenprestatie verzorgt Kwekers in de Kunst twee voorstellingen. Dat heeft de gemeente Westland dinsdag bekendgemaakt.

Het conflict loopt al sinds 2017. In september van daar jaar zegde toenmalig burgemeester Sjaak van der Tak toe dat de organisatie een subsidie van een ton zou krijgen. Voor dit geld zou de cultuurinstelling een optreden verzorgen bij de opening van het World Horti Center in maart 2018. Maar Van der Tak bleek de belofte gedaan te hebben zonder dat de wethouders hiervan op de hoogte waren.

Omdat Van der Tak de toezegging in een e-mail had gezet, konden de wethouders niet anders dan formeel instemmen met het toekennen van de ton subsidie aan Kwekers in de Kunst. Na dit collegebesluit werd direct een voorschot van 40.000 euro overgemaakt.

Onaangenaam getroffen

De gemeenteraad was zeer onaangenaam getroffen over deze gang van zaken, want ook de raad wist niets van de toezegging. Onderzoek leerde ook dat de politiek buitenspel was gezet. De gemeenteraad besloot dat er een streep gezet zou worden door de toegezegde subsidie. Ook eiste de raad het voorschot terug.

Maar daarmee nam Kwekers in de Kunst geen genoegen. De organisatie stapte naar de rechter met als inzet om het reeds overgemaakte geld te mogen houden en de resterende 60.000 euro ook te ontvangen. In december 2019 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak: Kwekers werd in het gelijk gesteld.

Goed overleg

Volgens de gemeente hebben beide partijen nu 'in goed overleg' overeenstemming bereikt. De gemeente betaalt aan Kwekers in de Kunst in totaal geen 100.000 euro, maar 85.000 euro. Als tegenprestatie verzorgt Kwekers in de Kunst twee voorstellingen. De kaarten hiervoor worden door de gemeente Westland aan nader te bepalen groepen uit de samenleving beschikbaar gesteld. Op verzoek van de gemeente Westland vinden de voorstellingen plaats in een theater in Den Haag.

