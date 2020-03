Zzp'ers in nood melden zich massaal bij gemeente Den Haag

Zzp'ers uit Den Haag die door de gevolgen van het coronavirus in de financiële problemen zijn gekomen melden zich massaal bij de gemeente. Maandag aan het einde van de dag hadden al drieduizend zelfstandigen die een beroep willen doen op inkomensondersteuning zich gemeld op het Haagse stadhuis. Normaal gesproken krijgt Den Haag vijfhonderd aanvragen voor steun per jaar.

Vorige week kwam het kabinet met een groot pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers. Voor zelfstandigen heeft het kabinet een tijdelijke regeling ingesteld waarbij zzp'ers voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure een aanvulling op het inkomen kunnen krijgen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1500 euro per maand en dus in totaal om 4500 euro. Dit bedrag is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald.

Sinds het kabinet de plannen bekend maakte hebben duizenden Haagse zzp'ers de gemeente Den Haag benaderd. Sinds maandag kunnen ondernemers een digitaal formulier invullen. En daar loopt het storm: vanwege het grote aantal bezoekers waarschuwde de gemeente dinsdag voor een overbelaste website.

Aanvragen

'Gisteren aan het einde van de dag hebben we drieduizend meldingen ontvangen van zelfstandigen die gebruik willen maken van de steunmaatregel', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Het gaat ook gewoon om vragen die zzp'ers hebben. Vervolg na de meldingen is dat de ondernemers een aanvraag moeten invullen, voorzien van de juiste documenten. Op dit moment is er nog geen volledig afgeronde aanvraag ingediend.'

Het aantal meldingen is ongekend hoog. Normaal gesproken doen in Den Haag ongeveer vijfhonderd zelfstandigen per jaar een beroep op de regeling.

Moreel appèl

Het gaat om een versnelde procedure en daarom is de partner- en vermogenstoets geschrapt. Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de regeling, benadrukt de gemeente dat de tijdelijke ondersteuning alleen bedoeld is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. 'De regering doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situaties te melden', staat op de website van de gemeente. 'Dit om te voorkomen dat er publieke middelen onbedoeld worden gebruikt en er onnodige druk is op de uitvoering van de regeling.'

Volgens de gemeente krijgen ondernemers die een aanvraag hebben gedaan, uiterlijk vier weken na ontvangst van het complete aanvraagformulier het bedrag op de rekening gestort. Als zzp’ers niet meer in hun dagelijkse behoeften kunnen voorzien, kunnen ze een voorschot krijgen.

Uitbetaling

'De gemeente heeft de werkprocessen gereed om tot verstrekking van de voorschotten over te gaan zodra de eerste afgeronde aanvraag is ontvangen', legt de gemeentewoordvoerder uit. 'Uitbetaling van de daadwerkelijke uitkering is nog niet mogelijk omdat de regeling vanuit de rijksoverheid nog niet is geëffectueerd.' Waarschijnlijk komt daar woensdag meer duidelijkheid over.

In 2019 werkten er in Den Haag ruim 41 duizend zzp'ers. Het gaat vooral om mensen die werken in de bouw, de zakelijke dienstverlening, ICT en de creatieve sector. Ook in de detailhandel en de horeca werken veel zelfstandigen.