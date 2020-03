Daphne, Luke, Lotte en Olav doen dit jaar geen eindexamen: 'Het is een heel raar gevoel'

Luke Van der Velden

Luke Van der Velden zit in 6 VWO | Eigen foto

6 VWO - Dalton Den Haag

Studiekeuze: Bedrijfskunde of bedrijfseconomie

Luke is duidelijk: 'Het is vreselijk! Gisteravond kregen we nog een bericht dat het doorging. Een uur later weer niet. Ik had de hele dag voor niks geleerd.'

Er is nog steeds veel onduidelijk. Tot nu toe kregen leerlingen elke dag een mail met de laatste updates. 'Iedereen is dan meteen helemaal overspannen in de groepsapp. Je hebt gelijk tachtig berichten.' Hoe het nu verdergaat weet Luke nog niet. 'We weten ook niet hoe het nu met herkansingen gaat.

Hij had liever gezien dat de examens gewoon doorgaan: 'Ik heb er zes jaar hard voor gewerkt, dus wil liever gewoon examen doen.' Luke staat er goed voor dus gebaseerd op zijn schoolexamens haalt hij het wel. Dat is een raar idee: 'Je bent geslaagd, maar nog niet echt helemaal.'

Olav Ruijl

Olav Ruijl zit in 6 VWO | Eigen foto

6 VWO - Hofstad Lyceum Den Haag

Studiekeuze: Bedrijfseconomie (Erasmus universiteit Rotterdam)

Ook Olav moet nog wennen aan het idee dat hij geen centraal examen doet. 'Het is een heel raar gevoel, je werkt zes jaar naar een eindexamen toe.'

Het is een onzekere tijd voor scholieren. 'Eigenlijk hadden we vorige week schoolexamens, maar die gingen toen niet door omdat de school dichtging. Gisteren kregen we na de toespraak een mail dat de examens toch zouden doorgaan. Twee uur later weer een bericht dat ze niet doorgaan.'

Het is de laatste tijd het gesprek van de dag onder de eindexamenleerlingen. 'We praten er met klasgenoten de hele dag over. Wanneer komt er nieuws? Maar ik probeer er niet teveel over te stressen.'

Daphne Slotboom

Daphne Slotboom doet eindexamen VWO | Eigen foto

6 VWO - Hofstad Lyceum Den Haag

Studiekeuze: Global Sustainability Science (Universiteit Utrecht)

Voor Daphne Slotboom is het helemaal een bijzondere periode. Zij doet dit jaar voor de tweede keer examen. 'Ik ben vorig jaar gezakt, maar dit is nog erger dan überhaupt de eindexamens.'

Het is allemaal best wel raar, vindt Daphne. 'Ik werd wakker en kreeg allemaal berichtjes: Daph, je examens gaan niet door.' Ze vindt het wel goed dat de schoolexamens wel kunnen doorgaan. 'School had ook aangeraden toch te blijven leren. Leer gewoon door alsof het wel gebeurt, had school getipt.

Daphne baalt dat ook andere leuke dingen die bij de examentijd horen, worden afgeblazen. 'We zouden in april gala hebben, dat gaat niet door. De diploma-uitreiking is onzeker. Ook mijn examenreis kan niet doorgaan. Ik zou met mijn ouders en een vriendin naar Griekenland.'

Lotte Pillekers

Lotte Pillekers doet examen VMBO GT | Eigen foto

VMBO GT - CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Studiekeuze: Havo

Ook Lotte baalt dat het gala niet doorgaat. 'Daar was ik best wel verdrietig over. Ik kijk er sinds de eerste al naar uit. Het is echt een afsluiter van het jaar. Ik had ook al een outfit, maar die kan ik dan gebruiken op de havo.'

Lotte bereidt zich nu voor op schoolexamens waarvan ze niet weet of ze eind deze week wel kunnen beginnen. 'Het is bizar en ook wel stressen. Gaat het wel of niet door? Maar het nieuws van vandaag is wel een opluchting in de onzekere tijd.'

Sommige klasgenoten maken zich wel zorgen over hun diploma, die moesten echt knallen deze toetsweek. Daar maakt Lotte zich niet druk om. 'Ik sta er prima voor', zegt ze vol overtuiging.

