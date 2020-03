Mannen op scooter grissen handtas van Voorburgse mee

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer loopt op zaterdagmiddag 5 oktober om 14.20 uur over de Van Wateringelaan in Voorburg. Ze loopt met haar telefoon in haar hand en is met een vriendin aan het appen. Dan vallen haar twee mannen op een scooter op. Ze staan stil en lijken haar in de gaten te houden, maar de vrouw loopt gewoon door.

De scooter passeert haar en stopt een stukje voor haar, ter hoogte van de kruising met de Van Egmondelaan. Plotseling trekt de scooter op en rijden de twee mannen snel in haar richting. In het voorbijgaan trekt de man die achterop zit de tas van de vrouw uit haar handen.

Portemonnee weg

De vrouw rent nog achter de dieven aan, maar de scooter is te snel voor haar. Ze rijden weg over de Van Egmondelaan, in de richting van station Den Haag Laan van NOI. Daarna vluchten ze verder via de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg naar de Prinses Beatrixlaan in Den Haag. Omdat ze richting Den Haag rijden, zou het kunnen dat ze daar vandaan komen.

Onderweg gooien de mannen de tas weg. Die heeft de vrouw dus terug, maar haar portemonnee is wel meegenomen. Het gaat om een portemonnee van Louis Vuitton, waar een paar honderd euro in zat.

Camerabeelden

Twee camera's in de Van Egmondelaan hebben de verdachten gefilmd. Even voor de beroving rijden ze voorbij en daarna rijden ze via dezelfde route terug. De scooter is lichtblauw of grijs van kleur en heeft een hoog windscherm en een blauwe kentekenplaat.

De verdachten | Beeld: Politie

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem