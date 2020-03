Woningovervallers Gouda waren uit op opbrengst Haagse Markt

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer komt op maandag 13 januari even voor 18.00 uur thuis van haar werk. Ze woont aan de Kornoeljelaan in Gouda, samen met haar twee kinderen. Ze is in de keuken bezig met het avondeten, als er op het raam wordt geklopt. Er staat een man met een wit doosje, dus de vrouw denkt aan een pakketbezorger.

Het pakket dat één van de overvallers bij zich had | Foto: Politie

Ze geeft aan dat de man het pakket op de stoep kan zetten en dat ze het dan later oppakt. Maar omdat hij blijft aandringen dat ze naar de deur moet komen, doet ze de schuurdeur open. Ze wordt dan meteen hardhandig naar binnen geduwd en naar de grond gewerkt. Er komt ook een tweede man bij. Samen binden ze haar vast met kabelbinders en slepen haar naar een andere ruimte in het huis.

Mond en hoofd afgeplakt

Eén van de mannen gaat op haar zitten en bedreigt haar met een vuurwapen. De vrouw moet vertellen waar de kluis is, maar die heeft ze helemaal niet. De twee worden steeds agressiever. Ze plakken haar mond af met ducttape en wikkelen dat ook om haar hoofd. Eén van de overvallers blijft bij de vrouw, terwijl de andere man naar boven loopt.

Het slachtoffer is bang dat haar zoon, die onder de douche staat, de overvaller tegen zal komen. Maar dit gebeurt niet: hij komt terug met een sieradenkistje. Vervolgens wordt er gevraagd: 'Waar is die lijs?'. Dit woord wordt gebruikt op de markt, als benaming voor de opbrengst. Door de vraag is het de vrouw meteen duidelijk dat de overvallers weten dat zij op de markt werkt.

Weg met dagopbrengst en sieraden

De mannen vinden de marktopbrengst van die dag in de tas van de vrouw. Op het moment dat ze ook het sieradenkistje open moet maken, wordt er op het raam geklopt: de andere zoon van het slachtoffer komt huis. Hij kan er niet in, omdat de overvallers de deur op slot hebben gedaan. Het lukt de vrouw ondanks de tape op haar mond om te schreeuwen, en dan gaan de overvallers er vandoor met het geld en het sieradenkistje, waarin sieraden met een grote emotionele waarde zitten.

De zoon krijgt buiten een wapen op zich gericht en valt van schrik achterover op zijn fiets. De overvallers rennen weg richting de Clematislaan. Buren en de zoon van het slachtoffer zijn nog achter ze aan gegaan, maar hebben ze niet meer kunnen vinden.

Citroën Cactus

Uit onderzoek is gebleken dat de twee overvallers in een Citroën Cactus zijn gekomen en gegaan. De auto is door meerdere camera’s gefilmd. De kleurstelling van de auto is opvallend. Mogelijk zegt de combinatie van de auto en de signalementen van de overvallers u iets.

De overvallers reden in een soortgelijke Citroën Cactus | Foto: Politie

De man die zich voordeed als bezorger had een geel veiligheidsvestje aan en was verder volledig in het zwart gekleed. Hij heeft een licht getinte tot donkere huidskleur, is tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 1,80 meter lang. De tweede overvaller heeft vermoedelijk een donkere huidskleur en is tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is iets kleiner dan de andere overvaller. Ook deze man was donker gekleed.

Mogelijke link met Den Haag

Omdat er specifiek naar de 'lijs' werd gevraagd, een vakterm voor medewerkers van de Haagse Markt, en omdat de overvallers een auto gebruikten, heeft de politie het vermoeden dat de twee een mogelijke link met Den Haag hebben. Maar omdat dit niet zeker is, is alle informatie hierover welkom.

De overval was in ieder geval geen spontane actie: de twee waren voorbereid met een hesje, een pakketje, een wapen, kabelbinders en tape. Mogelijk heeft u de overvallers gezien op maandagavond 13 januari in de buurt van de Kornoeljelaan in Gouda, heeft u hun opvallende Citroën Cactus zien rijden of is het u opgevallen dat mensen ineens de beschikking hadden over een groot geldbedrag.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem