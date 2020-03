Aanhouding na vernieling restaurant Soba in Haagse Zuiderpark

De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de vernielingen in restaurant Soba in het Haagse Zuiderpark. De 38-jarige man werd donderdag 19 maart al aangehouden, zo maakte de politie dinsdag bekend.

Het restaurant aan de Johanna Naberweg werd half februari helemaal vernield. De schade was groot. De ramen waren gesneuveld, de keuken was overhoop gehaald en de bekleding van de banken werd opengesneden. Het was de tweede keer in korte tijd dat het restaurant onder handen werd genomen. Ook vrijdag 31 januari waren er vernielingen in het pand.

In het restaurant is uitgebreid onderzoek gedaan naar eventuele sporen van daders. Mede door aanwijzingen die hierbij werden aangetroffen, konden agenten de verdachte donderdag op straat in Den Haag aanhouden. De man is zaterdagmiddag 21 maart wel weer vrij gelaten. Hij blijft verdachte en zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de politierechter, meldt de politie.

De eigenaresse van het restaurant liet eerder aan Omroep West weten dat ze dacht dat het het restaurant werd vernield, omdat ze een vrouw is. 'Ik mag van sommige mensen geen zaak openen, omdat ik een hoofddoek draag. Ik mag niet werken, omdat er misschien wel mannen naar me kijken. Dat is de simpele reden. Maar ik laat me niet tegenhouden. Ik hoop dat de verdachten snel gepakt worden zodat ik weer verder kan.' De vrouw was kort na de vernielingen met haar gezin naar het buitenland gegaan. 'Ik wil met mijn kinderen gewoon even rust.'